7 хитростей для наведения порядка в ванной комнате, которые явно придумал гений

Экологически безопасные натуральные средства справляются с загрязнениями на ура.

1. Чистые зеркала

Кристальная чистота с помощью оригинального приема.

2. Идеально чистый душ

Парочка простых средств, и наведение чистоты пройдет как по маслу.

3. Борьба с пятнами от жесткой воды

Качество воды оставляет желать лучшего, поэтому стоит запастись лимонами.

4. Особо упрямые загрязнения

Крутое, но простое средство для удаления особо сильного налета.

5. Красота — в деталях

Генеральная уборка включает чистку даже маленьких и не особо важных предметов.

6. Чистка туалета

Заливаем уксус в унитаз, чтобы убить все бактерии.

7. Неучтенная деталь

Предмет, который требует обязательной очистки.

8. Бонусный секрет

Такой прием поможет прослужить стиральной машинке намного дольше без поломок.