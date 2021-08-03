7 хитростей для наведения порядка в ванной комнате, которые явно придумал гений

Экологически безопасные натуральные средства справляются с загрязнениями на ура.
Для идеальной чистоты в доме не помешает использовать несколько хитрых приемов. Они облегчат уборку, помогут избавиться от микробов и налета даже там, где можно было бы отчаяться. Полезные лайфхаки повысят эффективность, сэкономят деньги и время, а главное будут абсолютно безопасны. Ванная комната и уборная станут чистыми настолько быстро, что уборка покажется легчайшей задачей, а тот кто придумал эти приемы — настоящим гением.
1. Чистые зеркала
Кристальная чистота с помощью оригинального приема.
Вместо того чтобы использовать химию из магазина, почему бы не попробовать безопасное натуральное средство? Тем более, что оно отличается не меньшей эффективностью. Заставить зеркала и стекла блестеть могут даже подручные средства: чай и газета. Для начала нужно заварить в кружке воды три чайных пакетика. Полученный концентрат заливаем в распылитель. Газету сминаем в произвольном порядке и формируем шар. Немного жидкости из распылителя наносим на зеркало и растираем газетой. Никаких загрязнений и разводов! Для идеального эффекта может потребоваться повторить операцию несколько раз.
2. Идеально чистый душ
Парочка простых средств, и наведение чистоты пройдет как по маслу.
Душевая кабина или ванна — известные места частых загрязнений. На них скапливается налет от жесткой воды, остатки мыла, моющих средств и средств гигиены, которые смешиваются с другими неприятными загрязнениями, если не делать уборку регулярно. Быстро убрать все поможет специальная щетка с ручкой-контейнером. Сняв колпачок, в ручку нужно залить одну часть обычного уксуса и одну часть жидкого мыла. Теперь это универсальное средство для избавления от любых загрязнений в ванной: полученная смесь постепенно смачивает губку, которой легко убирать в любых труднодоступных местах.
3. Борьба с пятнами от жесткой воды
Качество воды оставляет желать лучшего, поэтому стоит запастись лимонами.
Жесткая вода оставляет на любых поверхностях некрасивый бело-желтый налет. Скапливаясь, он становится очень твердым, и его достаточно трудно убрать обычными чистящими средствами. А используя агрессивные химикаты высока вероятность повредить покрытие хромированных изделий и эмали на ванной. Все что понадобится для бережной чистки — половинка или даже долька лимона. Лимонная кислота отлично размягчает налет от жесткой воды, оставляя только чистоту.
4. Особо упрямые загрязнения
Крутое, но простое средство для удаления особо сильного налета.
Уничтожить налет от жесткой воды, который не убирается лимоном, поможет еще одно эффективное домашнее средство — уксус. Чтобы обеспечить ему максимальную эффективность, нужно положить на место загрязнения чистую ткань, а сверху залить ее дистиллированным белым уксусом, пока она хорошенько не пропитается. Такой «компресс» нужно оставить на полчаса, а потом протереть той же тряпочкой налет и смыть водой. Вычистить труднодоступные места поможет старая и ненужная зубная щетка. Любая поверхность засияет как новая.
5. Красота — в деталях
Генеральная уборка включает чистку даже маленьких и не особо важных предметов.
Если дозатор для мыла или держатель для зубных щеток выглядят не особо чистыми и красивыми, настала пора справиться и с ними. При уборке о них часто забывают, но не стоит, чтобы не собирать налет и не способствовать распространению микробов. Дабы не тратить зря время на вычищение всех мелких отверстий, можно отправить подставку для щеток в посудомоечную машину — она справится лучше. Если ее нет, то стоит замочить держатель в воде с небольшим добавлением лимонного сока, а потом промыть водой.
6. Чистка туалета
Заливаем уксус в унитаз, чтобы убить все бактерии.
Для эффективной уборки туалета также можно не использовать магазинные средства с агрессивными химикатами. Хороший результат вполне обеспечит обычный уксус. А еще этот метод отличается экологичностью и особой эффективностью в борьбе с различными микробами, бактериями, плесенью и известковыми отложениями.
Часть уксуса нужно залить прямо в бачок с водой — получится оптимальный состав, чтобы прочистить и продезинфицировать водосток. Потом на бутылку с уксусом нужно надеть распылитель и почистить все остальные части унитаза, протирая тряпочкой. Убить все микробы и убрать все известковые отложения поможет простой прием — нужно пропитать уксусом туалетную бумагу и заложить ее в углубления внутренней части унитаза. Оставив там бумагу на 5 минут, можно в это время почистить щеткой все внутренние стенки. Затем убираем бумагу и смываем — туалет будет идеально чистым и безопасным.
7. Неучтенная деталь
Предмет, который требует обязательной очистки.
Часто источником неприятного запаха и загрязнений является ершик для туалета, о которой во время уборки многие забывают. Лучший метод быстро вычистить даже труднодоступные грязные места внутри щетки — налить в ее держатель универсальное очищающее средство с противомикробными свойствами и поставить замачиваться там. Минут 10 будет достаточно, чтобы щетка снова стала как новая — чистой и блестящей.
8. Бонусный секрет
Такой прием поможет прослужить стиральной машинке намного дольше без поломок.
Стиральная машинка — очень полезная бытовая техника, которая, казалось бы, может работать вечно без какого-либо ухода. Но это не так. При длительной эксплуатации вентиляционные отверстия в машинке забиваются пылью, мелкими предметами и грязью. Это приводит к распространению микробов и в худшем случае может стать причиной пожара от перегрева стиральной машины. Чтобы почистить эти труднодоступные места, нужно из картона сделать специальную длинную насадку, которую после этого надеть на шланг пылесоса. С его помощью обязательно периодически убирать все внутренние загрязнения, ведь картон достаточно эластичен, чтобы согнуться в нужную форму.
Важная информация: ежегодно тысячи стиральных машинок ломаются именно из-за слишком загрязненных вентиляционных отверстий. Тогда как их владельцы даже не осознают, в чем проблема.
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