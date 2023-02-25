Чем закончились 5 самых громких романов в истории, о которых до сих пор говорят

1. Наполеон и Жозефина

Наполеон и Жозефина. \ Фото: msn.com.

Слева: Портрет Жозефины. \ Справа: Портрет Наполеона Бонапарта. \ Фото: brewminate.com.

Наполеон и Жозефина, около 1804 года. \ Фото: nytimes.com.

Роман Жозефины и Наполеона. \ Фото: google.com.

Наполеон коронует Жозефину де Богарне в соборе Нотр-Дам, Париж, 2 декабря 1804 года. \ Фото: historytoday.com.

Развод Наполеона с Жозефиной. \ Фото: thetanster.com.

2. Уоллис Симпсон и Эдуард VIII

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII. \ Фото: minus417.ru.

Уоллис Симпсон - любовь всей жизнь принца Эдуарда. \ Фото: lenta.ru.

Вопреки всему они были счастливы друг с другом.\ Фото: marieclaire.ru.

Ради неё он отрёкся от престола и не пожалел. \ Фото: vogue.co.uk.

3. Роберт Браунинг и Элизабет Барретт

Элизабет Барретт и Роберт Браунинг. \ Фото: serrano80.com.

Их любовь смогла преодолеть все трудности. \ Фото: granish.org.

Визит Роберта Браунинга к Элизабет Барретт. \ Фото: pixels.com.

4. Элизабет Тейлор и Ричард Бертон

Элизабет Тейлор и Ричард Бертон. \ Фото: google.com.

Голливудская история любви. \ Фото: iloveyoualba.wordpress.com.

Накал страстей. \ Фото: perttikoponen.fi.

Браки и разводы. \ Фото: google.com.

5. Марк Антоний и Клеопатра

Царица Египта. \ Фото: magspace.ru.

«Клеопатра и Марк Антоний у тела Цезаря», французский художник Lionel Noel Royer. \ Фото: livejournal.com.

Марк Антоний и Клеопатра. \ Фото: thiswas.ru.