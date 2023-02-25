Чем закончились 5 самых громких романов в истории, о которых до сих пор говорят

Любовь – одно из самых прекрасных чувств на свете, которое вдохновляет, придает сил и возможностей создавать невообразимые вещи. И, конечно же, многие исторические личности пронесли сквозь годы своей жизни то самое, пылкое и яркое чувство. Вашему вниманию – пятёрка самых известных пар, чья любовь была не такой простой, как кажется на первый взгляд.
1. Наполеон и Жозефина
Наполеон и Жозефина. \ Фото: msn.com.
Любовная связь Наполеона и Жозефины была настолько взрывной, что их страстные письма были увековечены в бесчисленных книгах и фильмах. Говорят, что книг о Наполеоне больше, чем о любом человеке в истории.
Но помимо историй о французском государственном деятеле и военачальнике, его сокрушительном поражении в битве при Ватерлоо и изгнании на остров Святой Елены, ходят истории о его отношениях с первой женой, которые обсуждаются и по сей день современниками, в том числе писателями и кинематографистами.
Слева: Портрет Жозефины. \ Справа: Портрет Наполеона Бонапарта. \ Фото: brewminate.com.
Жозефина - так Наполеон называл свою первую жену, урождённую Мари-Жозефа-Роз Таше де ла Пажери, дочь мелкого аристократа и заядлого игрока. В семье её называли Марией или Розой, но Наполеон не любил ни того, ни другого имени, поэтому он переименовал её в Жозефину.
Бытует мнение, что, когда молодая девушка росла на Мартинике, во Франции, гадалка сказала ей, что однажды она станет «королевой Франции». Правда это или нет (Жозефина, как говорили, была великой рассказчицей), сказать невозможно. Но, как бы то ни было, предсказание сбылось.
Мари вышла замуж в возрасте шестнадцати лет за аристократа Александра де Богарне и родила сына Евгения и дочь Гортензию. Брак не продлился долго, и в 1794 году, когда Александра арестовали за измену, Жозефина тоже была брошена в тюрьму.
Во время казни Александра, ей удалось спастись и стать любовницей Поля Барраса. Но к тому времени, когда Наполеон и Жозефина впервые встретились взглядами, Баррас уже устал от своей любовницы и хотел поскорее от неё избавиться. Он был очень заинтересован в том, чтобы найти новую любовницу, которая заняла бы её место, поэтому он поощрял Наполеона к роману с Жозефиной.
Наполеон и Жозефина, около 1804 года. \ Фото: nytimes.com.
Роза понимала, что её вот-вот заменят, поэтому она искала способ выжить во французском обществе. Жозефине было тридцать два года, когда она встретила двадцатишестилетнего Наполеона в 1795 году на светском балу, организованном её любовником Полем Баррасом, наставником Наполеона и «фактическим» губернатором Франции.
На момент их встречи, Наполеон был всего лишь корсиканским офицером. Он искал женщину постарше, потому что считал, что с такой утончённой дамой его охотнее примут в обществе. И совсем неудивительно, что его выбор пал на очаровательную Марию. Парочка принялась соблазнять друг друга, обмениваясь взглядами и комплиментами, совершенно не подозревая о том, что ждёт их впереди.
Роман Жозефины и Наполеона. \ Фото: google.com.
Наполеон сделал предложение Жозефине в январе 1796 года, завалив её чрезвычайно романтичными любовными письмами, в которых было много откровенных признаний. И женщине ничего не оставалось, как ответить согласием.
К этому времени Наполеон уже был императором большей части Европы. И через несколько дней после свадьбы он вынужден был оставил свою возлюбленную в Париже, отправившись на поле битвы с итальянцами и австрийцами.
В то время как их письма ясно свидетельствуют о том, что супруги действительно любили друг друга, Жозефина вела весьма разгульный образ жизни, находя утешения в объятиях других мужчин, пока её муж был в отъезде, сражаясь в битвах и завоевывая чужие земли. Впрочем, Бонапарт также не терял времени даром, заводя интрижки на стороне. Женщина по имени Полина стала известна как наполеоновская «Клеопатра». Последующие романы, по-видимому, привели к появлению по меньшей мере двух незаконнорожденных детей.
Но Наполеон никогда не сомневался в том, что они с Жозефиной очень любят друг друга, хотя он постоянно подтрунивал над ней, когда дело доходило до ответов на его письма.
В 1798 году он возглавил тридцати пятитысячную армию для завоевания Египта, а в октябре 1799 года ему было поручено возглавить правительство с неограниченными полномочиями.
За это время Бонапарту удалось восстановить французский контроль над Италией после победы над австрийцами, он создал банк Франции, реформировал систему образования, а также французскую правовую систему, установив новые законы, известные как Кодекс Наполеона.
Наполеон коронует Жозефину де Богарне в соборе Нотр-Дам, Париж, 2 декабря 1804 года. \ Фото: historytoday.com.
Больше всего на свете Наполеон хотел иметь наследника, а Жозефина не смогла дать ему ни сына, ни дочери. У неё был по меньшей мере один выкидыш, но вскоре всем стало ясно, что она не сможет иметь ещё одного ребёнка.
Всего через пять лет после того, как он связал себя узами брака и написал сотни страстных писем женщине, которая якобы была любовью всей его жизни, Наполеон расстался со своей Жозефиной. Говорили, что они всё ещё любят друг друга, но потребность в наследнике перевешивала всё остальное.
Любопытный факт: дочь Жозефины от первого брака, Гортензия, позже вышла замуж за брата Наполеона, сделав её одновременно его падчерицей и свояченицей.
В январе 1810 года Наполеон добился аннулирования своего брака на том основании, что на церемонии не присутствовал приходской священник. Это позволило ему легко избавиться от жены, не вызвав недовольства церкви фактическим разводом.
Развод Наполеона с Жозефиной. \ Фото: thetanster.com.
Говорили, что эти двое остаются в хороших отношениях, и Наполеон позволил Жозефине сохранить титул императрицы. Она переехала в частную резиденцию в Мальмезоне, недалеко от Парижа, где могла вести свой роскошный образ жизни, развлекая людей из высшего общества, которые знали, что она всё ещё связана со своим бывшим мужем, который продолжал оплачивать её счета (Жозефина регулярно была в долгах). Но яркая жизнь блистательной императрицы оборвалась в возрасте пятидесяти одного года, когда она умерла от пневмонии 29 мая 1814 года.
Наполеон умер семь лет спустя, находясь в плену у британцев на острове Святой Елены в южной части Атлантического океана. Его последней фразой, были слова, адресованные бывшей жене: «Моя прекрасная Жозефина…»
2. Уоллис Симпсон и Эдуард VIII
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII. \ Фото: minus417.ru.
На протяжении многих десятилетий Уоллис Симпсон считалась искусительницей, женщиной, которой удалось заполучить в свои сети принца, а после и будущего короля.
Уоллис на протяжении всей её жизни обвиняли в падении монархии, но на самом деле она хотела, чтобы Эдуард остался на троне. Она попыталась убедить его, что должна быть его любовницей, а не женой, размышляя, не лучше ли пойти простым путём.
И всё же Эдуард VIII влюбился по уши, несмотря на то, что девушка вела себя достаточно ненавязчиво и скромно. Он был полон решимости заполучить её в жёны, сделав частью своей семьи, а также императрицей Индии.
Уоллис Симпсон - любовь всей жизнь принца Эдуарда. \ Фото: lenta.ru.
Уоллис Уорфилд родилась в Пенсильвании в 1896 году и провела годы своего становления в Балтиморе. В 1916 году она вышла замуж за пилота по имени Эрл Уинфилд Спенсер. Но Спенсер был заядлым пьяницей и вспыльчивым человеком, поэтому в скором времени они развелись, и девушка влюбилась в Эрнеста Симпсона, который стал её вторым мужем.
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В январе 1934 года, когда Уоллис было тридцать восемь лет и она жила со своим мужем в Лондоне, к ней обратилась за помощью её подруга Тельма Фернесс, которая на тот момент была любовницей принца Эдуарда.
Женщина попросила Уоллис присмотреть за Эдуардом, пока она будет отсутствовать какое-то время. К несчастью для Тельмы, Эдвард влюбился в Уоллис и почти сразу же забыл о своей бывшей любовнице. Все надеялись, что это пройдёт. Муж Уоллис терпеливо ждал, и даже сама Уоллис считала, что это ненадолго.
Но по мере того, как Эдуард становился всё более страстным и настойчивым, она всячески противилась, стараясь избежать этих отношений. В отличие от всех остальных женщин его круга, которые желали заполучить принца и ясно давали это понять, Симпсон наоборот показывала своё безразличие. Но чем больше она сдерживалась, тем сильнее он цеплялся за неё. Принц не только говорил, что будет преследовать её, если она посмеет уйти от него, а и убьёт себя.
Вопреки всему они были счастливы друг с другом.\ Фото: marieclaire.ru.
20 января 1936 года король Георг V умер, и принц Эдуард внезапно занял его место, всё ещё ухаживая за своей американской любовницей, мечтая сделать её своей женой. Но именно премьер-министр Стэнли Болдуин объяснил новому монарху, что как глава Англиканской церкви он не может жениться на разведённой женщине.
Был разработан возможный план, согласно которому Уоллис могла бы стать женой короля, но не королевой, с титулом герцогини Корнуоллской (данный титул носит Камилла, жена принца Чарльза), но он был отвергнут. Газеты в мгновение ока преподнесли эту новость с вопиющими заголовками, как история о «Гарпии и короле».
Уоллис бежала от прессы во Францию, где заявила, что отказывается от Эдуарда. Но новоиспечённый король явно не был этому рад. Поэтому он решил отказаться от трона ради «женщины, которую я люблю», как он сказал в своём печально известном обращении к нации.
Ради неё он отрёкся от престола и не пожалел. \ Фото: vogue.co.uk.
Уоллис оказалась втянутой в любовную историю, которую придумал Эдуард, и на неё напали как на женщину, свергнувшую монархию. Её даже обвиняли в том, что монарх увлёкся Третьим Рейхом, и называли нацистской шпионкой. Но на самом деле женщина не имела никакого отношения к этой истории и никак не влияла на выбор Эдуарда.
Этот мужчина всегда принимал свои собственные решения: он безжалостно преследовал женщину, которая не раз предлагала ему прекратить их отношения, и ради этого отказался от своего клятвенного долга. Утверждалось даже, что ему не нравилась роль короля и он видел выход из положения в Уоллис.
3. Роберт Браунинг и Элизабет Барретт
Элизабет Барретт и Роберт Браунинг. \ Фото: serrano80.com.
10 января 1845 года Роберт Браунинг впервые написал Элизабет Барретт, прочитав её том стихов. Он был малоизвестным тридцати двухлетним поэтом и драматургом, она - всемирно известным поэтом, инвалидом и тридцати девятилетней старой девой. «Я люблю ваши стихи всем сердцем, дорогая Мисс Барретт…», - говорилось в письме. В течение следующих двадцати месяцев они напишут друг другу около 600 писем. Это одна из величайших любовно-литературных переписок всех времён.
Последний обмен письмами состоялся 18 сентября 1846 года, накануне отъезда супругов в Италию и через две недели после их тайного брака. Их роман, который она в конечном счёте приписала спасению своей жизни, длился пятнадцать лет и породил некоторые из самых красивых поэтических произведений в мире.
Элизабет Баррет Браунинг была дочерью Мэри Моултон Баррет и Эдварда Моултона Барретта, чрезвычайно богатого землевладельца, имевшего сахарные плантации на Ямайке. Её мать умерла (оставив после себя двенадцать детей), когда Элизабет был всего двадцать один год. Несмотря на то, что Элизабет была любимым ребёнком своего отца, она боролась вместе со своими братьями и сёстрами с его тираническим воспитанием. Невероятно властный, мистер Барретт настаивал, чтобы никто из его детей не женился, ставя в тупик даже самых близких друзей семьи.
Их любовь смогла преодолеть все трудности. \ Фото: granish.org.
Вдобавок ко всем этим трудностям, начиная с подросткового возраста, Элизабет страдала от неизвестной болезни, которая вызывала у неё неконтролируемые спазмы боли, затруднённое дыхание и общее недомогание, из-за которого она не могла выйти из дома. На самом деле она редко выходила из своей комнаты и считала, что ей суждено навсегда остаться болезненной затворницей и старой девой. Когда Роберт Браунинг впервые начал ухаживать за ней через их переписку, она, казалось, наслаждалась их отношениями, но отвергала любую романтическую сторону его внимания, не желая верить, что он действительно может ею заинтересоваться.
Браунинг, сын Роберта и Сары Анны Браунинг, банковского клерка и пианиста, был прямым и страстным поклонником знаменитой писательницы. Но несмотря на его очевидную привязанность и взаимное восхищение, которое заметно проявляется в их письмах, Элизабет отказалась видеть его до весны через несколько месяцев после их первого контакта, так как холодная зима ухудшила её здоровье. Первая встреча будущих супругов состоялась в мае 1845 года, после пяти месяцев регулярной переписки. Элизабет, болезненная и так долго находившаяся в изоляции, с трудом верила его намерениям и скептически относилась к браку. Несмотря на все препятствия, визиты Браунинга продолжались, но лишь тогда, когда отца Элизабет не было дома.
Летом 1845 года врач Барретт рекомендовал ей поехать на зиму в Пизу, в Италию, дабы поправить здоровье. Но её отец, по совершенно неизвестным причинам, отказал ей в этой поездке. Несмотря на все трудности и препятствия, Элизабет и Роберт продолжали регулярно видеться, и отчасти благодаря не по сезону тёплой зиме здоровье женщины начало улучшаться. В январе 1846 года Элизабет, вдохновлённая Браунингом, сделала важный шаг к выздоровлению, покинув комнату, где она провела последние шесть лет своей жизни.
Визит Роберта Браунинга к Элизабет Барретт. \ Фото: pixels.com.
К маю 1846 года Барретт начала выходить на улицу и в своих письмах приписывала Браунингу большую роль в её выздоровлении. Кроме того, она начала уменьшать употребление морфия и опиума, предписанных врачом для снижения боли. К лету она стала вести гораздо более активную жизнь. 12 сентября Барретт и Браунинг поженились, прежде чем очередная лондонская зима снова смогла ослабить её здоровье. К сожалению, свадьба проходила тайно, и свидетелями были только её горничная и кузина Браунинга. Несмотря на то, что ей тогда уже было сорок лет, Барретт жила в страхе перед гневом своего всё контролирующего отца. Когда её обман был раскрыт, отец лишил её наследства, как и двух других своих детей, которые осмелились бросить ему вызов.
Всего через неделю после свадьбы Элизабет Баррет Браунинг и Роберт Браунинг уехали из Лондона в Италию, где им предстояло провести следующие пятнадцать лет своей жизни. Цикл Барретт Браунинг «Сонеты с португальского» стал одной из самых известных поэтических книг, написанных во время их ухаживания и раннего брака и повествующих о её драматическом романе с Браунингом и о том, как он помог ей спастись от жизни, полной болезней и одиночества.
В Италии оба поэта на протяжении пятнадцати лет плодотворно работали, а также наслаждались жизнью, несказанно радуясь рождению их сына, Роберта Видемана Барретта Браунинга, в 1849 году.
За эти годы женщина наконец-то смогла почувствовать себя живой и по-настоящему счастливой, ведь у неё было всё то, о чём она не могла ранее и мечтать. Элизабет умерла на руках собственного мужа в июне 1861 года, оставив после себя огромное наследие.
4. Элизабет Тейлор и Ричард Бертон
Элизабет Тейлор и Ричард Бертон. \ Фото: google.com.
Элизабет Тейлор и Ричард Бертон были безумно влюблены друг в друга.
Голливудская красавица и валлийский актёр дважды поженились и развелись, а незадолго до своей смерти он написал ей любовное письмо - то, которое теперь оспаривает его вдова.
Она была яркой голливудской звездой, а он - величайшим шекспировским актёром своего поколения. Их роман был детально описан в его личных письмах и дневниках. А за их отношениями с нескрываемым интересом следил весь мир.
Их связь была настолько всепоглощающей, что едва не погубила их обоих, как в финансовом, так и в физическом плане. Долгие годы любви, борьбы, пьянства и вечеринок взяли своё. Пара выясняла отношения по каждому пустяку. Движимые собственными эмоциями и злостью, они то расходились, то вновь сходились, связывая себя очередными узами брака.
Он постоянно писал ей в течение всех лет их совместной жизни, иногда даже тогда, когда она спала в соседней комнате. И всё ещё не мог поверить в то, что эта удивительная женщина с ним и любит его.
Несмотря на разное воспитание, между ними было гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Оба они были сильно оттеснены окружавшими их взрослыми. Оба они очень рано обрели финансовую независимость: Элизабет была главным кормильцем семьи в раннем подростковом возрасте и научилась смотреть в лицо неопределенной жизни с мужеством и юмором.
Голливудская история любви. \ Фото: iloveyoualba.wordpress.com.
Роковая встреча на съёмках «Клеопатры» была фактически их второй встречей. Первый раз они повстречались на вечеринке, где Тейлор встретила Бертона холодным и отчасти равнодушным взглядом.
Причуда судьбы свела их вместе. Бертон заменил Стивена Бойда в роли Марка Антония, и его легендарное валлийское обаяние почти мгновенно покорило Элизабет, хотя она и обещала себе, что не влюбится в него.
Химия между ними произошла мгновенно - их первый экранный поцелуй длился значительно дольше, чем показывали камеры, и вскоре они уже занимались любовью повсюду: в гримёрных, на лодках, в съёмных квартирах и в студии фотографа. Искра, вспыхнувшая между ними, буквально сметала всё на своём пути, и это при том, что оба состояли в браке, имея детей. Но это никак не помешало сладкой парочке добиться своего.
В первый раз они поженились в Монреале в 1964 году. У них была целая флотилия «Роллс-Ройсов», реактивный самолёт, картины Пикассо, Моне, Ван Гога и Рембрандта, конная ферма, поместье на Канарских островах, вилла в Мексике и дома в Гштааде, Хэмпшире и Селиньи. Они купили огромную яхту с семью спальнями, рассекая по морям и океанам, но при этом продолжали останавливаться в гостиничных люксах, бронируя целые этажи и заказывая обслуживание в номера, ни в чём себе не отказывая. Это было в равной степени абсурдно и мило. Пара не жалела денег на свои развлечения, но при этом также щедро жертвовала внушительные суммы на благотворительность.
Накал страстей. \ Фото: perttikoponen.fi.
Но, как известно, любой сказке приходит конец. И под натиском ссор, скандалов и измен, пара рассталась. Не прошло и года, как они снова встретились, якобы для того, чтобы обсудить условия развода, и, растроганные до слёз воссоединением, буквально упали в объятия друг друга, а после вновь поженились. Бертон продолжал пить, разглагольствовать и кутить, в то время как Элизабет всё больше страдала от болей в спине и шее (ей диагностировали болезнь лёгких и аритмию, и рак кожи), а также от пристрастия к обезболивающим. Её карьера шла под откос, а потребность в Ричарде становилась невыносимой. Спустя пару месяцев после их второго брака, Бертон встретил Сьюзи Хант.
Браки и разводы. \ Фото: google.com.
Высокая, светловолосая и спортивная, она была полной противоположностью Элизабет, и в ней Бертон видел новые возможности, новое начало, уход от разрушительного цикла его отношений с Лиз, в котором выпивка подпитывала ссоры, заглушаемые алкоголем.
Второй брак звёздной пары не продлился и года. Через три недели после развода Бертон женился на Сьюзи, а Лиз позже вышла замуж за сенатора-республиканца Джона Уорнера. Но и на этом их любовные перипетии не закончились. Каждый из них продолжал искать любовь, раз за разом связывая себя очередными брачными узами с новыми избранниками.
5. Марк Антоний и Клеопатра
Царица Египта. \ Фото: magspace.ru.
Пожалуй, самой известной историей пылких чувств можно считать связь римского полководца Антония и царицы Клеопатры. Их любовь принято считать по-настоящему бессмертной, а их безумная сага отношений является самой запоминающейся, интригующей и трагической за всю историю мира. Вскоре об этих двух личностях маэстро Шекспир сложит историю, которая бывает на сцене даже в современном театре. Их отношения – не просто испытание любви, а и прямое доказательство того, что за неё можно умереть.
Последняя царица Египта была не только хороша собой, а и невероятно умна. Она в совершенстве владела десятком языков и прекрасно разбиралась в математике. И совсем неудивительно, что мудрая и великая соблазнительница смогла заполучить в свои сети Юлия Цезаря, став его любовницей.
«Клеопатра и Марк Антоний у тела Цезаря», французский художник Lionel Noel Royer. \ Фото: livejournal.com.
Но судьба распорядилась иначе. После убийства древнеримского полководца, на неё стали сыпаться обвинения в том, что она была в сговоре с Кассием. Шумиха разрасталась, тем самым вызывая всеобщее недовольство. И Клеопатра была вызвана Марком Антонием в Рим для объяснений. Как только эти двое встретились взглядом - между ними вспыхнула та самая искра. Их отношения набирали стремительных оборотов, заставляя окружающих зловеще шептаться за спинами, а их союз открыл новые границы и возможности для Египта, вызвав ряд возмущений и недовольства среди римлян.
Марк Антоний и Клеопатра. \ Фото: thiswas.ru.
Несмотря на все угрозы и предостережения, Антоний и Клеопатра поженились. В скором времени они объединили свои усилия, дабы противостоять Октавиану, племяннику Цезаря, который явно не желал видеть этих двоих во главе правления в Риме. Их противостояние длилось на протяжении долгих месяцев, а его исход положил конец влюблённым. Марк Антоний, не желая быть взятым в плен, покончил с собой. Эта новость повергла в шок пленённую Октавианом Клеопатру. Раздосадованная горем, но всё ещё сохраняя здравый разум, она добилась своего… и в корзине с инжиром, принесённой верным и преданным слугой, оказался аспид. И как только прислуга покинула её, царица Египта облачилась в самые лучшие одежды, а после, расположившись на золотой кушетке, выпустила змею себе на грудь. Спустя время Клеопатра была найдена мёртвой. Верная своим чувствам и любви, она ушла вслед за мужем…
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