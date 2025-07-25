Загадки Марса со спутниковых карт НАСА

Новые спутниковые снимки Марса принесли НАСА больше вопросов, чем ответов. Сейчас астрофизики пытаются понять, каким образом на Красной планете появляются и исчезают дюны, больше всего похожие на запись азбукой Морзе.



Детальные фотографии этих необычных образований передал ученым аппарат Mars Reconnaissance Orbiter и первое время их и вовсе считали дефектом съемки.

Все дело в форме дюн — они выглядят точками и тире, напоминая некое зашифрованное послание.Более того, вторая съемка той же местности показала, что некоторые дюны со временем пропадают . На Земле этот факт можно было бы объяснить воздействием ветра, но на Марсе никакого ветра нет и быть не может И это далеко не единственная загадка, которую подкинул в последние месяцы ученым Марс. После изучения спутниковых карт сотрудники НАСА полагают, что на Красной планете когда-то была вода. Если это подтвердится, то возникнет очередной вопрос: куда исчезла жизнь с Марса.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: