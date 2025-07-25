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Загадки Марса со спутниковых карт НАСА

Новые спутниковые снимки Марса принесли НАСА больше вопросов, чем ответов. Сейчас астрофизики пытаются понять, каким образом на Красной планете появляются и исчезают дюны, больше всего похожие на запись азбукой Морзе. Загадки Марса со спутниковых карт НАСА

Детальные фотографии этих необычных образований передал ученым аппарат Mars Reconnaissance Orbiter и первое время их и вовсе считали дефектом съемки.

Все дело в форме дюн — они выглядят точками и тире, напоминая некое зашифрованное послание. Загадки Марса со спутниковых карт НАСА Более того, вторая съемка той же местности показала, что некоторые дюны со временем пропадают. На Земле этот факт можно было бы объяснить воздействием ветра, но на Марсе никакого ветра нет и быть не может И это далеко не единственная загадка, которую подкинул в последние месяцы ученым Марс. После изучения спутниковых карт сотрудники НАСА полагают, что на Красной планете когда-то была вода. Если это подтвердится, то возникнет очередной вопрос: куда исчезла жизнь с Марса.

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национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (наса), федеральное агентство
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