Загадочная Сигирия: древний город-крепость, который во всем опережал свое время

1. История появления Сигирии

Загадочная Сигирия: древний город-крепость, который во всем опередил время (Шри-Ланка). | Фото: putidorogi-nn.ru.

Сигирия по праву считается восьмым чудом света (Шри-Ланка). | Фото: srilanka.raduga.su.

2. Строительство новой столицы

Неприступная скала была выбрана неспроста, ведь такое расположение упрощает организацию укрепительных сооружений (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: lakeview-stay.com.

Город-крепость имел несколько уровней и начинался он у подножия склона (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: putidorogi-nn.ru.

3. Львиная скала

Путешествие на вершину скалы, где находятся дворец и уникальные сады, начинается с Львиных ворот (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: srilanka.raduga.su.

До сих пор неизвестно, чьи каменные лапы охраняют ворота, ведущие на вершину скалы (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: srilanka.raduga.su.

4. Королевский дворец – одна из главных достопримечательностей Шри-Ланки

Сигирия является лучшим образцом древнего градостроительного планирования (Шри-Ланка). | Фото: kolllak.livejournal.com.

Множество лестниц и переходов соединяли водные сады и архитектурные строения (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: thatswhatshehad.com.

Фрески наносились особым способом на фарфоровое покрытие, чтобы получалось более объемное изображение (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: putidorogi-nn.ru.

Сохранилось лишь 18 уникальных фресок, воспевающих женскую красоту (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: lakeview-stay.com.

5. Террасные сады и чудо древней ирригационной системы

Террасы нижнего уровня являлись основой дальнейшей разбивки сада (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: srilanka.raduga.su.

Лестницы между валунами соединяют террасы с садами и другими объектами города-крепости (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: srilanka.raduga.su.

Водные сады украшали территорию дворцово-паркового комплекса и самой крепости (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: kolllak.livejournal.com.

Пока не удалось восстановить гидротехническую систему и в период засухи каменные бассейны оказываются пустыми (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: putidorogi-nn.ru.

Вода на вершину скалы поступает по сложным гидротехническим системам из близлежащего водоема, что само по себе является уникальным явлением (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: lakeview-stay.com.

Целая система каналов и подземных резервуаров обеспечивали бесперебойную подачу свежей воды (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: thatswhatshehad.com.

6. Современная история Сигирии

Остатки былой красоты, сотворенной искусными инженерами и зодчими древнего Востока (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: thatswhatshehad.com.

Миллионы туристов ежегодно посещают главную достопримечательность Шри-Ланки (Сигирия). | Фото: kolllak.livejournal.com.

Туристам приходится преодолевать боле 1,2 тыс. ступеней, чтобы подняться на вершину скалы, где раньше был роскошный дворец (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: putidorogi-nn.ru.