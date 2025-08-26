Загадочная Сигирия: древний город-крепость, который во всем опережал свое время

Шри-Ланка славится бескрайними чайными плантациями, древними городами и замками, среди которых ярко выделяется Сигирия – древний город-крепость, расположенный среди облаков на вершине одинокой скалы. Он является важнейшим археологическим достоянием всей планеты, ведь все, что касается его организации можно считать самым-самым, начиная с городского планирования и ландшафтного дизайна, заканчивая самой огромной картиной в мире и уникальной ирригационной системой, на многие века опередившую свое время.
1. История появления Сигирии
Загадочная Сигирия: древний город-крепость, который во всем опередил время (Шри-Ланка). | Фото: putidorogi-nn.ru.
Одной из самых ярких достопримечательностей Шри-Ланки, привлекающих внимание миллионов туристов и ученых-исследователей, является Сигирия – старинный город-крепость, расположенный на скалистом утесе, гордо возвышающемся среди благоухающей зелени лесов. Его история началось гораздо раньше, чем в 477 году (дата документально подтверждена). На гигантском монолите, высотой 370 метров над уровнем моря и 170 метров над окружающей равниной началось строительство уникального во всех отношениях города-крепости.
Сигирия по праву считается восьмым чудом света (Шри-Ланка). | Фото: srilanka.raduga.su.
Справка: Считается, что первые люди, появившиеся на плато, гордо возвышающемся над лесным массивом, появились в V веке до нашей эры и были это буддийские монахи, которые основали пещерный монастырь в одном из природных гротов. Хотя в этом регионе люди обосновались гораздо раньше. А вот строительство города-крепости, началось спустя 10 сотен лет, в V веке нашей эры, в период, когда незаконнорожденный сын короля Датусена, Касапа (Kashyapa), который силой захватил власть и, скрываясь от законного наследника (младшего брата), решил основать новую столицу.
2. Строительство новой столицы
Неприступная скала была выбрана неспроста, ведь такое расположение упрощает организацию укрепительных сооружений (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: lakeview-stay.com.
Город-крепость имел несколько уровней и начинался он у подножия склона (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: putidorogi-nn.ru.
Со временем вокруг самой скалы и на вершине плато были воздвигнуты: крепостные рвы и валы, цитадель, другие фортификационные укрепления, на вершине плато – роскошный королевский дворец и более скромные особняки для знати у подножия скалы. Также были разбиты сады с фонтанами, бассейнами, ручьями и платформами с павильонами для представлений, которые по праву считаются первым образцом ландшафтного дизайна в мире. Поскольку более древних фонтанов пока еще не обнаружено, поэтому их также можно назвать самыми старыми гидротехническими сооружениями на планете. Впрочем, как и организацию самого города с мастерским чередованием симметрии и асимметрии светских строений и укрепительных сооружений, улиц и площадей, бассейнов, садов и террас. Исследователи утверждают, что Сигирия является ярчайшим примером древнего городского планирования Южной Азии, равному которому пока не отыскали.
3. Львиная скала
Путешествие на вершину скалы, где находятся дворец и уникальные сады, начинается с Львиных ворот (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: srilanka.raduga.su.
До сих пор неизвестно, чьи каменные лапы охраняют ворота, ведущие на вершину скалы (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: srilanka.raduga.su.
По понятным причинам, одной из главных и самых посещаемых достопримечательностей Шри-Ланки является королевский дворец и сохранившиеся водные сады, к которым современным туристам можно попасть через Львиные ворота. Они не просто так называются, изначально по обе стороны лестницы, ведущей на верхний уровень, были установлены мощные каменные лапы с когтями, а над ней – гигантская голова, которая с течением времени разрушилась. Достоверных сведений, что изваяние являлось именно львом нет, но легенды гласят, что это все-таки был царь зверей, который лучше всего подчеркивает величие короля. Хотя многие туристы угадывают в них лапы гигантских черепах, но они могут запросто принадлежать и мифическому существу, охраняющему подступы ко дворцу.
4. Королевский дворец – одна из главных достопримечательностей Шри-Ланки
Сигирия является лучшим образцом древнего градостроительного планирования (Шри-Ланка). | Фото: kolllak.livejournal.com.
Множество лестниц и переходов соединяли водные сады и архитектурные строения (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: thatswhatshehad.com.
Роскошный королевский дворец построили на самой высокой точке плато в окружении самых прекрасных садов, доступ к которым был открыт лишь членам монаршей семьи. По сохранившимся документальным источникам, дворец утопал в роскоши, даже фасад дворца был щедро украшен золотом и драгоценными камнями. К сожалению, ни золота, ни других богатств с тех времен не сохранились, ведь резиденцию использовали по предназначению совсем короткое время. Касапа правил страной два десятка лет, пока законный наследник не собрал войско и не вернул себе власть. После победы, пришедший к власти брат, приказал вывести все драгоценности и разрушить дворец, а оставшиеся постройки отдали буддийским монахам под организацию монастыря.
Фрески наносились особым способом на фарфоровое покрытие, чтобы получалось более объемное изображение (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: putidorogi-nn.ru.
Несмотря на то, что прошло полторы тысячи лет и половину из них дворцовый комплекс был в полном запустении все же, сохранились некоторые элементы: фарфоровое покрытие стен, вырезанные на них стихи и поэмы, посвященные женской красоте, галерея фресок, среди которых сохранилась уникальная картина размером 140 на 40 метров, находящаяся в зеркальном зале, вернее в том, что от него осталось, каменные элементы убранства, включая трон короля.
Отличительной чертой стиля написания фресок стала особая размашистость мазков, с большим нажатием на одну сторону кисти, позволившая создавать более объемные рисунки, нежели техника рисования периода Анурадхапуры, к которому они и относятся.
Сохранилось лишь 18 уникальных фресок, воспевающих женскую красоту (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: lakeview-stay.com.
По сведениям авторов Novate.ru, до наших дней сохранилось только 18 фресок, на них изображены обнаженные наложницы и танцовщицы короля, с которыми он любил проводит свой досуг. Хотя по некоторым данным, небесные девы на фресках Сигирии (изначально из было около 500) – это были не наложницы, а богиня Тара. Именно ее изображали в образе разных девушек, причем не только ее лик мог отличаться, но и цвет кожи: белый, голубой, красный, зеленый или желтый, что является главным подтверждением высших проявлений божества.
5. Террасные сады и чудо древней ирригационной системы
Террасы нижнего уровня являлись основой дальнейшей разбивки сада (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: srilanka.raduga.su.
Не столько архитектурные объекты и роскошное убранство дворцового комплекса вызывают восхищение, самой большой неожиданностью стала организации сети гидротехнических сооружений, которые обеспечивали водой как бассейны с фонтанами, так и орошение роскошных садов, ставших ключевым элементом организации дворцово-паркового комплекса и города-крепости в целом. Мало того, что они являются древнейшими в мире, так еще и удивляет инженерная смекалка их создателей.
Лестницы между валунами соединяют террасы с садами и другими объектами города-крепости (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: srilanka.raduga.su.
Стоит сразу оговориться, что в городе были созданы сады трех типов: водные, террасные и каменные. Наиболее привлекательными являются террасные сады, образованные при помощи подпорных стен, возведенных из камня. Они возвышаются одна над другой и огибают гору асимметричными концентрическими кругами, соединенных между собой и валунами эффектными каменными лестницами. Предположительно, террасные сады, расположенные на нижнем уровне, использовались для выращивания овощей и фруктов, а вот верхние ярусы были предназначены для декоративных посадок, чтобы радовать глаз короля.
Водные сады украшали территорию дворцово-паркового комплекса и самой крепости (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: kolllak.livejournal.com.
Пока не удалось восстановить гидротехническую систему и в период засухи каменные бассейны оказываются пустыми (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: putidorogi-nn.ru.
Водные сады впечатляли не меньше, но они имели симметричную форму и требовали особых знаний премудростей инженерии и физики, чтобы можно было не только наполнять их водой, но и обеспечивать ее постоянное обновление, поскольку водные объекты выполняли особо важные функции: охлаждение окружающего пространства и использование бассейнов для гигиенических и бытовых нужд.
Вода на вершину скалы поступает по сложным гидротехническим системам из близлежащего водоема, что само по себе является уникальным явлением (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: lakeview-stay.com.
Целая система каналов и подземных резервуаров обеспечивали бесперебойную подачу свежей воды (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: thatswhatshehad.com.
По преданию, в эти сады вода поступала из природного озера на вершине скалы, но на самом деле ее приходилось поднимать на значительную высоту, используя целую систему хитрых гидротехнических сооружений и специальное оборудование, чтобы заставить воду нарушить все законы гравитации. Вода поступала в дворцово-парковый комплекс из близлежащего водохранилища, от которого была проложена подземная сеть глиняных труб, на пути которых устанавливались дамбы, водные колеса, заслонки в нужных местах, рвы и каналы, соединяющие дополнительные резервуары и подземные цистерны. Благодаря искусственно созданному гидравлическому давлению вода поступала в бассейны, ручьи и создавала фонтаны, которые действуют и по сей день (особенно в сезон муссонных дождей). По такому же принципу, только с точностью до наоборот (за исключением водного колеса, вода самостоятельно падала вниз), в период сильных осадков дождевая вода поступает в подземные резервуары, чтобы пополнят запасы и подпитывать естественное озеро.
6. Современная история Сигирии
Остатки былой красоты, сотворенной искусными инженерами и зодчими древнего Востока (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: thatswhatshehad.com.
Было найдено подтверждение, что буддийские монахи жили на территории бывшего королевства вплоть до XIV века, а далее о нем лишь пересказывали легенды. Особенно красочные предания сохранились о прекрасном дворце и несметных богатствах. Несколько веков считалось, что Сигирийский дворец был полностью разрушен и поглощен джунглями навсегда.
Однако в 1831 году руины и фрески были случайно обнаружены, с того периода и началась активная исследовательская работа, позволившая очистить остатки дворца, фортификационных сооружений и прекрасных садов. Благодаря стараниям энтузиастов в 1982 г. удалось добиться внесения Сигирии в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что поспособствовало активизации процесса реставрации и организации туристических маршрутов, которые привлекают миллионы любителей старины.
Миллионы туристов ежегодно посещают главную достопримечательность Шри-Ланки (Сигирия). | Фото: kolllak.livejournal.com.
Туристам приходится преодолевать боле 1,2 тыс. ступеней, чтобы подняться на вершину скалы, где раньше был роскошный дворец (Сигирия, Шри-Ланка). | Фото: putidorogi-nn.ru.
Учитывая, что исторический памятник архитектуры находится на высокой горе, несложно догадаться, что отправиться на экскурсию, особенно в королевский дворец, смогут не все. Чтобы преодолеть знаменитую Львиную лестницу, придется прошагать более чем по 1,2 тыс. не совсем устойчивых и безопасных ступеней, что с учетом жары – совсем не легкое мероприятие (и это, не считая подножия). Желающим увидеть собственными глазами руины уникального города стоит отправляться на экскурсию за пару часов до рассвета в соответствующей одежде и обуви, не забыв прихватить с собой воду и минимум 30 дол. на каждого, именно столько стоит билет в столь удивительное место.
