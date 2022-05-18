Провокационный проект «Честное тело»: Кормление грудным молоком детей старше двух лет

Если кормление новорожденных грудным молоком одобряется докторами и обществом, то мнение на счет кормлением грудью детей старше двух лет уже не такое однозначное. Многие считают это возмутительным и неправильным, в то время как находится немало матерей, которые не видят в этом ничего зазорного. Фотограф Натали МакКейн как раз показала таких матерей, которые считают, что пока есть молоко – можно и нужно кормить им своих детей.











Эта мама считает кормление грудью моментом полного понимания своего ребенка.







Для фотографа Натали МакКейн (Natalie McCain) это не первый раз, когда она поднимает табуированную тему, связанную с материнством. В этот раз в рамках своего проекта «The Honest Body» («Честное тело») она решила рассказать о тех матерях, которые продолжают кормить своих детей грудным молоком вплоть до 2-3 лет. Сама фотограф жалуется, что таким матерям часто приходится стыдиться своего решения, да и обществом это сильно порицается. «Женщин просят удалиться в ванную комнату, накрыться или и вовсе прекратить кормить детей при людях. Мне кажется, таких женщин нужно поддерживать, а не критиковать.»







Натали МакКейн хочет показать, что кормить детей грудным молоком можно и в 2, и в 3 года.







У самой Натали есть двое детей, и поэтому она сама не по наслышке знает обо всех проблемах, которые связаны с материнством.

Люди предпочитают идеализировать беременность и материнство, замалчивая обо всех проблемах, с которыми может столкнуться женщина. «Я хотела показать, насколько это естественно и природно – кормить детей после года. Это природная связь между мамой и ребенком, которая поддерживается с самого его рождения.»*Мы заставляем взрослеть наших детей слишком быстро*.«Многие люди порицают кормление детей не понимая этого. Я надеюсь, что глядя на эти фотографии и читая истории этих женщин, люди начнут осознавать эту связь и перестанут судить эти семьи. Если для вас лично это кажется неправильным, это не значит, что это действительно является неправильным для всех.»Фотограф говорит, что люди отказываются обсуждать эту тему.Одна из героинь проекта Натали считает, что кормление грудью – это привлекательно. «Есть определенная стигма, связанная с кормлением ребенка грудью, особенно 2-3-летнего ребенка. А я бы хотела, чтобы в нашей стране поддерживали и поощряли женщин к естественному кормлению своих детей.»Эта мама говорит , что кормление грудью создает особую связь между мамой и детьми.Другая модель пожаловалась, что люди «судят то, чего они не понимают». «Просто некоторые люди всегда будут судить других, вне зависимости от того, что они будут делать.»Некоторые мамы признавались, что изначально не собирались кормить детей так долго грудным молоком. «Когда я впервые увидела, как кто-то кормит трехлетку грудным молоком, меня это отпугнуло. Это может и правда шокировать, если быть непривычным к такому и не видеть такое каждый день.»Матери указывают на важность видеть других кормящих мам.В то же время Всемирная организация здоровья рекоммендует кормить детей грудным молоком до 6 месяцев, а после приучать детей к обычной «взрослой» еде, на которую ребенок должен полностью перейти к двум годам. Материнское молоко дает ребенку все необходимые полезные микроэлементы для жизни, в том числе антитела, которые защищают малыша от множества болезней, включая диарею или пневмонию. Женщины, кормящие своих детей грудью, гораздо реже болеют раковыми заболеваниями женских органов или раком груди. Однако, согласно недавним исследованиям, в Британии менее одного процента (!) матерей кормят своих детей грудным молоком более полугода. Женщины считают такое поведение «неудобным» и «неприличным».Эта мама изменила свое мнение к кормлению грудью, когда родился ее собственный ребенок.Мамы поделились с Натали МакКейн своими историями Многие матери видят только плюсы в кормлении детей грудным молоком.Связь с ребенком.Важно создать позитивный образ кормящих матерей.Эта мама продолжала кормить дочку, даже уже будучи беременной вторым ребенком.*Мой сын сам скажет, когда мне перестать кормить его грудным молоком.*Эта мама говорит, что ее муж поддерживает ее в своем решении.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)