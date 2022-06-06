Зачем наносить лак для волос на цветы

Цветы могут оживить и украсить буквально любое пространство, особенно если они живые. Но проблема таких цветов, как и всего живого, в том, что они недолговечны: буквально несколько дней и лепестки начинают опадать, а ведь так хотелось полюбоваться этой красотой хотя бы еще несколько дней!







Продлить жизнь вашему букету поможет лак для волос! Просто нанесите его небольшое количество на бутоны со всех сторон и цветы простоят ощутимо дольше.







Дело в том, что лак для волос как бы запаяет и законсервирует бутоны, что позволит продержаться им дольше. Однако не стоит распылять лак на совсем свежий букет, дайте ему постоять некоторое время, как следует распуститься, а затем только обработайте его лаком для волос.







Кстати отлично зафиксировать и сохранить форму поможет лак для волос и у тех цветов, которые вы в дальнейшем планируете засушить. В этом случае лак можно использовать в большем количестве.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, почему вам стоит нанести лак для волос на ваши цветы.



