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Зачем наносить лак для волос на цветы

Цветы могут оживить и украсить буквально любое пространство, особенно если они живые. Но проблема таких цветов, как и всего живого, в том, что они недолговечны: буквально несколько дней и лепестки начинают опадать, а ведь так хотелось полюбоваться этой красотой хотя бы еще несколько дней!

Зачем наносить лак для волос на цветы

Продлить жизнь вашему букету поможет лак для волос! Просто нанесите его небольшое количество на бутоны со всех сторон и цветы простоят ощутимо дольше.

Зачем наносить лак для волос на цветы

Дело в том, что лак для волос как бы запаяет и законсервирует бутоны, что позволит продержаться им дольше. Однако не стоит распылять лак на совсем свежий букет, дайте ему постоять некоторое время, как следует распуститься, а затем только обработайте его лаком для волос.

Зачем наносить лак для волос на цветы

Кстати отлично зафиксировать и сохранить форму поможет лак для волос и у тех цветов, которые вы в дальнейшем планируете засушить. В этом случае лак можно использовать в большем количестве.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, почему вам стоит нанести лак для волос на ваши цветы.


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