10 ошибок по использованию салфеток из микрофибры, которые делают их бесполезными в уборке

Что такое микрофибра?

Микрофибра бывает разных цветов. / Фото: rtek24.ru

Ошибка 1: Не стирать микрофибру

Микрофибра впитывает в себя загрязнения, как губка. / Фото: akrasdia.ru

Ошибка 2: Стирать с другими вещами

Микрофибру нельзя класть в барабан с другими вещами. / Фото: ideaway.ru

Ошибка 3: Использовать кондиционер

Из-за кондиционера микрофибра утратит свойство впитывать жидкость. / Фото: fb.ru

Ошибка 4: Не стирать перед первым использованием

Сначала постирайте салфетку, а потом протирайте пыль

Ошибка 5: Стирать горячей водой

50 градусов – слишком много для микрофибры. / Фото: potrebitel.ru

Ошибка 6: Пользоваться отбеливателем

Белизна слишком агрессивно действует на ткань. / Фото: spasibovsem.ru

Ошибка 7: Использовать не ту сторону салфетки

У каждой стороны своя функция. / Фото: pokraska36.ru

Ошибка 8: Мочить перед уборкой

Мочить салфетку можно только если вы собираетесь оттирать пятна. / Фото: dreamdwell.ru

Ошибка 9: Использовать на неправильных поверхностях

Салфетка не подходит для фартука и смесителя

Ошибка 10: Мыть одной тряпкой все поверхности

Для каждой задачи - свой цвет тряпки