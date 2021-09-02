Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    особенно правда про станки хвалёные Жиллет. Дерьмо полное, стоимость одного лезвия зпаоблачная, а хватает побр...Покупки, которые ...
  • Анна Эржибова
    Для лентяевПокупки, которые ...
  • сергей иванов
    Выходит Маяковский из трактира с девушками и видят пьяный в канаве валяется. Одна из девушек говорит- Володя вот вы п...Тюбик водки, вызо...

Главные красавцы Голливуда, которые с возрастом стали ещё привлекательнее и брутальнее


Главные красавцы Голливуда, которые с возрастом стали ещё привлекательнее и брутальнее

О возрасте женщин говорить не принято. И хотя в народе говорят, что в 45 любая дама "ягодка опять" представительницы прекрасной половины человечества стремятся год от года выглядеть всё моложе и идут ради этого на разного рода ухищрения. А что с мужчинами? Они, конечно, тоже стареют, но, кажется, возраст их совсем не портит, а скорее наоборот - с возрастом у голливудских красавцев появляется всё больше и больше поклонниц.

1. Брюс Уиллис


Любимец зрителей является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

Любимец зрителей является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

 

2. Джон Слеттери


Актер остается уверенным в себе при любых жизненных ситуациях.

Актер остается уверенным в себе при любых жизненных ситуациях.

 

3. Джордж Клуни


Из-за своей сумасшедшей жизни голливудский красавчик долгое время слыл донжуаном.

Из-за своей сумасшедшей жизни голливудский красавчик долгое время слыл донжуаном.

 

4. Гари Олдман


Талантливый, многогранный человек, обладающий навыками актера, режиссера и музыканта.

Талантливый, многогранный человек, обладающий навыками актера, режиссера и музыканта.

 

5. Хью Лори


Будучи публичным человеком, актер совершенно не любит фотографироваться и не любит общественное внимание.

Будучи публичным человеком, актер совершенно не любит фотографироваться и не любит общественное внимание.

 

6. Джони Депп


С именем Джони Деппа связано много оригинальных, удивительных и харизматичных персонажей.

С именем Джони Деппа связано много оригинальных, удивительных и харизматичных персонажей.

 

7. Колин Ферт


Личность актера неординарная, романтическая, утонченная, интересная и даже загадочная.

Личность актера неординарная, романтическая, утонченная, интересная и даже загадочная.

 

8. Мэл Гибсон


Мэл Гибсон-гениальный актер и режиссер, персонажи его фильмов наполнены мужеством и невероятной харизмой.

Мэл Гибсон-гениальный актер и режиссер, персонажи его фильмов наполнены мужеством и невероятной харизмой.

 

9. Пирс Броснан


Не смотря на зрелый возраст, актер остается одним из самых привлекательных мужчин в мире.

Не смотря на зрелый возраст, актер остается одним из самых привлекательных мужчин в мире.

 

10. Роберт Дауни младший


Роберт Дауни- знаменитый обладатель престижных кинопремий, один из самых высокооплачиваемых актеров.

Роберт Дауни- знаменитый обладатель престижных кинопремий, один из самых высокооплачиваемых актеров.

 

11. Шон Пенн


 

 
Природа наделила актера яркой внешностью, что позволило ему окружить себя красивыми и талантливыми женщинами.

Природа наделила актера яркой внешностью, что позволило ему окружить себя красивыми и талантливыми женщинами.

 

12. Тим Рот


Актер с весьма невзрачной внешностью стал голливудской звездой и кумиром женщин.

Актер с весьма невзрачной внешностью стал голливудской звездой и кумиром женщин.

 

13. Том Круз


Том Круз-красавчик покоривший сердца миллионов женщин, прославился как великолепный актер, продюсер и режиссер.

Том Круз-красавчик покоривший сердца миллионов женщин, прославился как великолепный актер, продюсер и режиссер.

 

14. Джон Траволта


Джон Траволта не нуждается в представлении, фильмы с его участием знают и любят во многих странах мира.

Джон Траволта не нуждается в представлении, фильмы с его участием знают и любят во многих странах мира.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Главные красавцы Голливуда, которые с возрастом стали ещё привлекательнее и брутальнее

И не забудьте:
Главные красавцы Голливуда, которые с возрастом стали ещё привлекательнее и брутальнееПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх