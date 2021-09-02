Главные красавцы Голливуда, которые с возрастом стали ещё привлекательнее и брутальнее

О возрасте женщин говорить не принято. И хотя в народе говорят, что в 45 любая дама "ягодка опять" представительницы прекрасной половины человечества стремятся год от года выглядеть всё моложе и идут ради этого на разного рода ухищрения. А что с мужчинами? Они, конечно, тоже стареют, но, кажется, возраст их совсем не портит, а скорее наоборот - с возрастом у голливудских красавцев появляется всё больше и больше поклонниц.
1. Брюс Уиллис
Любимец зрителей является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.
2. Джон Слеттери
Актер остается уверенным в себе при любых жизненных ситуациях.
3. Джордж Клуни
Из-за своей сумасшедшей жизни голливудский красавчик долгое время слыл донжуаном.
4. Гари Олдман
Талантливый, многогранный человек, обладающий навыками актера, режиссера и музыканта.
5. Хью Лори
Будучи публичным человеком, актер совершенно не любит фотографироваться и не любит общественное внимание.
6. Джони Депп
С именем Джони Деппа связано много оригинальных, удивительных и харизматичных персонажей.
7. Колин Ферт
Личность актера неординарная, романтическая, утонченная, интересная и даже загадочная.
8. Мэл Гибсон
Мэл Гибсон-гениальный актер и режиссер, персонажи его фильмов наполнены мужеством и невероятной харизмой.
9. Пирс Броснан
Не смотря на зрелый возраст, актер остается одним из самых привлекательных мужчин в мире.
10. Роберт Дауни младший
Роберт Дауни- знаменитый обладатель престижных кинопремий, один из самых высокооплачиваемых актеров.
11. Шон Пенн
Природа наделила актера яркой внешностью, что позволило ему окружить себя красивыми и талантливыми женщинами.
12. Тим Рот
Актер с весьма невзрачной внешностью стал голливудской звездой и кумиром женщин.
13. Том Круз
Том Круз-красавчик покоривший сердца миллионов женщин, прославился как великолепный актер, продюсер и режиссер.
14. Джон Траволта
Джон Траволта не нуждается в представлении, фильмы с его участием знают и любят во многих странах мира.
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