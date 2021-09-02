Главные красавцы Голливуда, которые с возрастом стали ещё привлекательнее и брутальнее

1. Брюс Уиллис

Любимец зрителей является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда.

2. Джон Слеттери

Актер остается уверенным в себе при любых жизненных ситуациях.

3. Джордж Клуни

Из-за своей сумасшедшей жизни голливудский красавчик долгое время слыл донжуаном

4. Гари Олдман

Талантливый, многогранный человек, обладающий навыками актера, режиссера и музыканта.

5. Хью Лори

Будучи публичным человеком, актер совершенно не любит фотографироваться и не любит общественное внимание.

6. Джони Депп

С именем Джони Деппа связано много оригинальных, удивительных и харизматичных персонажей.

7. Колин Ферт

Личность актера неординарная, романтическая, утонченная, интересная и даже загадочная.

8. Мэл Гибсон

Мэл Гибсон-гениальный актер и режиссер, персонажи его фильмов наполнены мужеством и невероятной харизмой.

9. Пирс Броснан

Не смотря на зрелый возраст, актер остается одним из самых привлекательных мужчин в мире.

10. Роберт Дауни младший

Роберт Дауни- знаменитый обладатель престижных кинопремий, один из самых высокооплачиваемых актеров.

11. Шон Пенн

Природа наделила актера яркой внешностью, что позволило ему окружить себя красивыми и талантливыми женщинами.

12. Тим Рот

Актер с весьма невзрачной внешностью стал голливудской звездой и кумиром женщин.

13. Том Круз

Том Круз-красавчик покоривший сердца миллионов женщин, прославился как великолепный актер, продюсер и режиссер.

14. Джон Траволта

Джон Траволта не нуждается в представлении, фильмы с его участием знают и любят во многих странах мира .