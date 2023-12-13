10 загадочных вещей из СССР, об истинном предназначении которых вспомнят только старожилы

10 крайне загадочных достижений советской инженерной мысли.
Хорошо итальянцам: каждый год числа так 31-го декабря они проводят ревизию дома. И выбрасывают на все улицу старые вещи, которые им больше не пригодятся. К большой радости туристов, чьи чемоданы возвращаются домой весьма отяжелевшими. У людей же в нашей части света всё с точностью до наоборот: просто так ничего не выбрасывается. Зато потом где-нибудь в углу балкона или дальнем ящике в гараже можно обнаружить вот такие раритеты. Хоть кто-нибудь помнит, для чего они?
Такими раритетами и нынче полны тысячи квартир.
В 20-ом веке не было и дня, чтобы технический прогресс стоял на месте. В том числе и в Советском Союзе. Сегодня большинство этих чудес инженерной (и дизайнерской) мысли выглядят как минимум забавно. А ведь когда-то они были ого-го! Припоминайте: наверняка в вашем доме тоже бережно хранились…
1. Синяя лампа
Рефлектор Минина.
Современные дети точно не поймут, что это за агрегат и в чём его Тайный Смысл. А ведь раньше синей лампой (или официально «рефлектором Минина») лечили все ЛОР-заболевания в каждом втором доме. А заодно артриты, радикулиты и вообще, что угодно. Интересно, болели тоже меньше?
2. «Мамин» эпилятор
Женская электробритва «Харьковчанка».
Потому что сексуальная революция таки приключилась, и в какой-то момент даже у дам по ту сторону Занавеса появились «нежелательные» волосы. Куча насадок туманного предназначения и шкатулка розового цвета – об этой «Харьковчанке» мечтали многие.
3. И зловещий НЛО в коробке
Мужская электробритва «Спутник».
Который на самом деле был всего лишь скромным партнёром «Харьковчанки» – электробритвой «Спутник». Лучшего подарка на 23 февраля было не придумать.
4. Эти загадочные металлические «соты»…
Форма для лепки пельменей.
…которые на самом деле служат формой для лепки пельменей!
5. Шагомер
Советский шагомер.
Задолго до эры фитнес-трекеров и приложения «Здоровье» на iPhone у фанатов спорта бы он – шагомер «Заря». Жаль только, показателями с этой штуки нельзя было поделиться с друзьями.
6. Многофункциональный девайс «ВПФ»
Этот «ВПФ» современные дети точно переименовали бы в «ВТФ».
Он же «Мечта хозяйки»: вентилятор, пылесос и фонарик в одном флаконе. Точнее, вот таком тубусе со щёткой и пропеллером. Сложно представить ситуацию, в которой срочно пригодились бы все три устройства, но мало ли?
7. Очаровательный «домашний робот»
Да, это – продвинутый по тем временам фен.
Которым продвинутые модницы сушили волосы. Правда, весьма долго и не без инцидентов: этот «салонный» фен надевали прямо на голову и порой он таки прожигал специальную защитную шапочку. А на что не пойдёшь ради красоты?
8. Высокотехнологичная игра «Морской бой»
«Морской бой» для серьёзных ребят.
Те самые времена, когда «красная кнопка» была у каждого школьника.
9. Телевизионная антенна «Танаис»
Знаменитый «Танаис».
Истинные символ «свободы медиа» в 80-ых. Да и выглядел куда более устрашающе, чем современные «тарелки».
10. Машинка для штопки чулок и носков
Ни за что не догадаться!
Потому что зашить было куда проще и дешевле, что «добыть» новые. Эх, вот почему для капроновых колготок до сих пор такую штуку не придумали?
Раритеты давно прошедшей эпохи.
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