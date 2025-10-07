4 рецепта куриных крылышек, которые выведут блюдо на новый уровень

Практически каждая хозяйка хотя бы раз в своей жизни задавалась вопросом, а чтобы такое приготовить. И когда в голове перебраны все возможные и невозможные варианты, подсказка приходит сама собой. Да будут сочные, ароматные, румяные куриные крылышки, с соусом, без, со специями, в меду и свежей зеленью – что уж говорить, а фантазии точно есть, где разгуляться!
1. С соевым соусом и сметаной
Восхитительные крылышки. \ Фото: noteabley.com.
Крылышки, приготовленные в соево-сметано-чесночном соусе так и пленят своим сногсшибательным ароматом, пробуждая аппетит.
Ингредиенты:
• Куриные крылышки - 0,5 кг;
• Соевый соус - 1 ст.л;
• Сметана средней жирности - 150 г;
• Чеснок - 5-6 зубков;
• Свежая петрушка - 3-4 стебля;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л.
Крылышки в сметано-соевом соусе. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Способ приготовления:
• Крылышки вымыть;
• Просушить и при желании срезать кончики;
• Соевый соус ввести в крылышки при помощи шприца, стараясь попасть в мышцу;
• В миске смешать сметану, мелко рубленный или пропущенный через пресс чеснок, измельчённую петрушку и молотый перец;
• Перемешать до однородной массы;
• В получившейся смеси обвалять крылышки;
• Дать постоять пять-семь минут;
• Затем обжарить на подсолнечном масле примерно минут двадцать;
• После уменьшить огонь и готовить до тех пор, пока крылья со всех сторон не покроются золотистой корочкой.
2. Карамелизированные крылышки с пивом
Карамелизированные крылышки. \ Фото: chloearchard.com.
Что может быть вкуснее румяного и сочного мяса? Правильно, только карамелизированные куриные крылышки, которые буквально сражают на повал своим ароматом и восхитительным вкусом.
Ингредиенты:
• Крылышки куриные - 6 шт;
• Чеснок - 1 крупная головка;
• Сахар - 8 ч.л;
• Соус соевый - 3 ст.л;
• Пиво - 0,5 л;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л.
Пикантные крылышки в карамели. \ Фото: luxuryrealestate.com.
Способ приготовления:
• Крылья вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить и срезать кончики;
• Масло разогреть на сковороде с толстым дном;
• Добавить сахар;
• И, постоянно помешивая, дать сахару полностью растаять;
• Как только сахар станет консистенции жидкой карамели, выложить в сковородку крылья;
• Несколько раз перевернуть так, чтобы все крылышки пропитались карамелью;
• Готовить пять-шесть минут или до образования золотистого цвета со всех сторон;
• После добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Перемешать;
• Затем накрыть крышкой;
• Уменьшить огонь;
• Готовить минут двадцать-тридцать, периодически переворачивая крылышки;
• После добавить пиво;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить минут пятнадцать (крышкой не накрывать);
• Через десять минут добавить соевый соус;
• Перемешать;
• Готовить до тех пор, пока не испарится вся жидкость.
3. С кетчупом и мёдом
Крылышки с мёдом и кетчупом. \ Фото: epicurious.com.
Рецепт крылышек с мёдом и кетчупом настолько восхитителен, что волей-неволей, пальчики оближешь и слопаешь всё без зазрения совести.
Ингредиенты:
• Крылья - 1 кг;
• Масло подсолнечное - 6 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу;
• Мёд - 300 г;
• Соевый соус - 100 мл;
• Кетчуп - 4 ч.л;
• Чеснок - 5-6 зубков.
Вкуснейшие крылышки. \ Фото: thegardeningcook.com.
Способ приготовления:
• Крылышки вымыть и срезать кончики;
• Просушить;
• И натереть солью и смесью молотых перцев;
• В миске смешать пропущенный через пресс чеснок с мёдом, соевым соусом и кетчупом, а также парой столовых ложек подсолнечного масла;
• В получившейся смеси замариновать крылышки, оставив на десять-пятнадцать минут;
• Затем выложить на противень, предварительно смазанный подсолнечным маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на час.
4. С молоком и рисовым вином
Крылышки по-корейски. \ Фото: pulutan.club.
А вот этот рецепт крылышек по-корейски приятно удивляет разнообразием ингредиентов, которые придают блюду особый вкус, делая его поистине тающим на языке.
Ингредиенты:
• Крылышки куриные - 1 кг;
• Молоко - 1 стакан;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Розмарин (сушёный) - 2 ч.л;
• Перец чили хлопья - 2 ч.л;
• Паста чили - 2 ч.л;
• Мёд - 2 ч.л;
• Соус соевый - 2 ч.л;
• Соус для устриц - 2 ч.л;
• Вино рисовое - 2 ч.л;
• Чеснок - 2 зубка;
• Кунжут - для посыпки.
Крылышки с молоком и рисовым вином. \ Фото: saveur.com.
Способ приготовления:
• Крылья вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• Срезать кончики;
• В глубокой большой миске смешать соль с перцем, розмарином и молоком;
• Перемешать до однородной массы;
• Выложить крылья;
• Перемешать руками;
• Накрыть пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на двадцать пять минут;
• После достать из холодильника и слить молоко;
• В миске смешать два вида соусов, мёд, хлопья перца чили, пасту чили, чеснок пропущенный через пресс и рисовое вино;
• Перемешать до однородной массы;
• Крылья выложить в пакет;
• Залить получившимся соусом;
• Закрепить край;
• Хорошенько потрясти пакет;
• Отправить в холодильник на пять-шесть часов, периодически встряхивая пакет;
• По истечению указанного времени достать крылья из холодильника, снять пакет, слить маринад;
• Крылья выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 240 градусов духовку на десять минут;
• Перед подачей посыпать семенами кунжута.
