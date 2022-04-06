Если обувь окрасила носки

Многие из нас любят яркую обувь, но, увы, мы нередко сталкиваемся с тем, что такая обувь ярких цветов заметно окрашивает носки, особенно белые. И казалось бы, невелика потеря, но все же прикрашенные носки смотрятся уже не так презентабельно.

Тем не менее, все поправимо, и вернуть носкам прежний вид не составит особого труда. А помогут в этом простые аптечные средства.







Вам потребуются:



гидроперит;

нашатырный спирт

Так как нам нужно отстирать лишь 1 пару носков, то 1 таблетки гидроперита будет достаточно. Ее заливаем 1 ст. л. нашатырного спирта. Ждем полного растворения таблетки. Важно: делаем все при открытой форточке и в хорошо проветриваемом помещении.







Затем, избегая контакта с кожей рук, замачиваем проблемные места в получившемся растворе примерно на 15 минут.







В нашем случае хватило и 5 минут.







Застирываем и хорошо прополаскиваем носочки, и готово, как новенькие! Заодно отбелились не только проблемные места, но и вся ткань.







А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как легко и быстро отстирать носки, прикрашенные от обуви.



