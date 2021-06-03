3 метода сохранения урожая малины

Я не думала, что малина так на солнце печется, и что разгар лета, пик температур способны изрядно урожай подпортить. Сперва не понимала, почему ягоды размягченно-подсохшие, подвявшие, сухие — или как вареные на кустах.







А некоторые и вовсе с белыми пятнышками, которые мы за поражение вредителями принимали или за хворь неведомую.

Оказалось, все это проделки светила, солнца — и с этим важно что-то делать. Что предпринять, как защитить малину он жары и зноя — три метода.





Кстати. Устойчивые известные сорта: Брянское Диво, Бриллиантовая, Бабье Лето 2, Лячка, Крепыш, Феномен, Ковичен, Элегантная и пр.



Метод 1. Очевидное: полив и мульчирование. И неочевидное. Поливать важно часто, разумеется — по мере необходимости. Но много сложностей есть.

Частый полив — это не только «корка», растрескивание и «засоленный» грунт.

Мы устраиваем дисбаланс элементов питания, водно-солевой баланс грунта.







Как это? Корни способны черпать питание из почвенного раствора, т.е. из очень мокрой почвы.

Разумеется, из сухой взять его они не могут. Но в постоянно «проливаемой» водой почве снижается концентрация одних элементов и повышается содержание других — по принципу засаливания.

В итоге растения могут испытывать (и испытывают) дефицит основных элементов питания — в зависимости от грунта, воды - калия или кальция, часто бора, марганца, магния, железа и пр.

Такой грунт быстро пересыхает, образуется корка, а рыхление — и малине не на пользу, и нам не в радость.И есть великое изобретение человечества — мульча :) Именно она спасет малину от перегрева, нехватки влаги, а нас — от необходимости поливать, рыхлить, снова поливать — и сокрушаться, что все зря.Открыв для себя банальную мульчу из соломы — вздохнули с облегчением. Малина тоже, так думаю :)Почва — как пух, хранит влажность долго. И воздух в малиннике более влажный — а это не менее важно, чем грунт.Нет раскаленной земли и горячего воздуха — хорошо малине, хорошо корням, побегам. И ягодам гораздо легче поспевать не подпекаться :) Точнее, не сохнуть и не «вариться» на кустах, набирать сочность, сахаристость, размер.Часто мульчируют агротканью, но мне кажется, она сильнее нагревается, чем солома или любая другая растительная мульча. Возможно, ошибаюсь.Подкормки. Нужны для восполнения дефицита питания и уплотнения ягоды.Что интересно: при избытке азотных удобрений ягода чересчур сочная, и буквально «варится» на солнцу. С более высоким содержанием сухих веществ — не так выраженно повреждается.Что вносить? Калий — он отвечает не только за накопление сахаров — но и за плотность клеточных мембран тканей плодов, листьев. Т.е. ягоды более плотные, «мясистые», менее подвержены потере сока, меньше пекутся.А еще — доказано, что калий определяет жаростойкость, засухоустойчивость.К слову, избыток азота, органики не только снижают плотность плодов, в ответе за дефицит калия (а заодно фосфора, кальция) — провоцируют дефицит бора.А именно он отвечает за качество пыльцы, опыление. Его недостаток часто возникает и на сухом грунте, засоленном.И его результат — мягкая, текущая, мелкая ягода.И — часто с белыми вкраплениями-сигментами. Принято считать, что это результат плохого опыления в жару, плохого качества пыльцы.И это действительно солнце — вот такие вот белые сигменты на ягодах некоторых сортов (Полана, Джоан Джи и пр.).Но есть мнение, что косвенно или прямо это влияет нехватка бора, возникающая при нарушении агротехники, на сухом грунте, при дисбалансе питания.Поэтому — мульчируем, вносим калий, микроэлементы по листу — до и во время цветения, заблаговременно. Впрочем, и в начале окрашивания не помешают. И — не вносим азотные удобрения.Что вносить? От монофосфата калия, сульфата до калимагнезии и пр.Притенение. Доступен далеко не всем — или на малых площадях, в саду — или на фермерских посадках над особо ценными сортами, вероятно :)Хотя — поговаривают, притеняют даже огуречной сеткой — считается, дает до 30% притенения (мелкая).Некоторые протягивают агроткань — но главное, чтобы повыше — иначе возможен парниковый эффект.Мы не притеняем, увы — не выгодно, посадки не большие, но и не совсем маленькие, все не укроешь. Но — есть солома-спасительница, есть просто вода и есть простые подкормки, которые помогут малине пережить жару и порадовать вкусной, сладкой ягодой :) Вот такая вот история — как спасаем малину от жары.