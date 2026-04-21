Необычное применение корицы в быту

Bот это да! Корица — это высушенная кора коричного дерева, пряность, аромат которой ассоциируется с горячим чаем, яблочным пирогом, глинтвейном и, конечно, зимними праздниками. Корица относится к одной из самых любимых приправ в кулинарии. Но использовать ее можно по всему дому. Рассказываем как.







Маски с корицей помогают при выпадении волос и перхотиКорица стимулирует кровообращение, что способствует интенсивному росту волос, содержит витамины A, C, B1 и минералы (железо, калий и другие).

Вы можете использовать корицу, чтобы отпугивать моль

С помощью молотой корицы можно замаскировать царапины на мебели

Использовать в качестве отдушки для машины

Делать ванночки для ног

Освежить ковры и мебель

Избавиться от тошноты

Перебороть тягу к сладкому

Маска оказывает благотворное влияние на волосы, они становятся более крепкими и начинают лучше расти.Смешайте в равных пропорциях молотую корицу и мед, нанесите на волосы и оставьте на 15−20 минут. Затем вымойте голову, как обычно.Положите в небольшой мешочек из дышащей ткани смесь корицы, гвоздики и душистого перца и подвесьте его в шкафу, зацепив за вешалку.Насыпьте немного коричного порошка на места, где на дереве заметны царапины, аккуратно вотрите порошок с помощью тряпки или пальцами и наблюдайте, как царапины исчезают на глазах.Вместо того, чтобы покупать химические ароматизаторы, запах которых иногда даже сложно переносить, поставьте на полочку банку с корицей. Доказано, что ее аромат снижает уровень тревожности и стимулирует мозговую активность.Корица обладает антибактериальными свойствами, поэтому ее можно использовать для профилактики грибковых инфекций стоп. Если у вас часто потеют ноги, попробуйте приготовить ванночку с корицей, вскипятив 10 коричных палочек в литре воды. Остудите температуру воды до комфортной и замочите ноги на 20 минут.Если у вас дома есть домашние животные, то время от времени можно обрабатывать ковры с помощью молотой корицы. Она моментально нейтрализует неприятные запахи. Смешайте небольшое количество коричного порошка с пищевой содой, насыпьте смесь на ковер или покрытие и оставьте на 5−7 минут, затем пропылесосьте, как обычно. Таким же способом можно обработать и матрасы, и обивку мягкой мебели.Благодаря антиоксидантным свойствам корицу часто используют как естественное средство избавления от тошноты и вздутия. Рецепт очень прост: приготовьте настой, 1 коричная палочка на стакан воды. Доведите до кипения, поварите в течение 10 минут, охладите, а затем пейте небольшими глотками, пока не почувствуете облегчения. Из всех пищевых продуктов у корицы самый высокий антиоксидантный показатель.Корица помогает регулировать уровень глюкозы в крови, поэтому диетологи рекомендуют добавлять ее в свой рацион, чтобы перебороть тягу к сладкому. Попробуйте вместо сахара добавить щепотку корицы в кашу или утреннюю чашку кофе.