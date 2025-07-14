Почему легендарная булатная сталь на самом деле просто «пшик»

За прошедшие века вокруг булатной стали сформировалось огромное количество мифов, заблуждений и стереотипов. Как и многие другие вещи, неразрывно связанные с оружием и войной, булатная сталь в известной степени была «сакрализирована». Однако, что было простительно в этом вопросе предкам, едва ли простительно современному человеку.
Легендарный булат - это по сути просто тигельная сталь. |Фото: markis.su.
Материал, который современные люди в большинстве случаев называют булатом, – это не что иное, как самая обыкновенная тигельная сталь. Мистический ореол вокруг булата сформировался во многом благодаря тому, что в Европе тигельную сталь научились производить лишь в XVIII столетии. При этом тигельная сталь попадала в Старый Свет с далекого и экзотического Востока. К слову, русское слово «булат» происходит от персидского (иранского) «pulad», которая означает всего-навсего просто «сталь». Первые упоминания булата/тигельной стали встречаются еще древнегреческого философа Аристотеля, жившего в IV веке до нашей эры.
Тот самый легендарный булат был просто из очень качественной индийской руды. |Фото: klike.net.
При этом отнюдь не древние иранцы стали первопроходцами в деле стального литья. Долгое время булатная сталь для жителей Передней Азии и Ближнего Востока также была импортным материалом. Но откуда же легендарный материал расходился по свету? На сегодняшний день принято считать, что изобретена тигельная сталь была на территории Индии примерно в IV столетии до нашей эры.
В древности индусам просто повезло с сырьем. |Фото: warmsteel.ru.
И все же, постепенно технология производства тигельной стали расползалась по миру. В средние века данную технологию освоили жители Средней Азии. С VIII века производство тигельной стали велось на территориях современного Узбекистана и Туркестана. Впоследствии булат научились производить на всем Среднем Востоке. При этом было бы ошибкой думать, что все эти булаты из разных центров производства были одинаковыми. Очень многое зависела банально от качества используемой железной руды. Поэтому нередко получалось так, что «легендарный» булат обладал, мягко говоря, не впечатляющими свойствами.
Любой булат Нового времени или современности выплавленный на заводе будет лучше античного. |Фото: foto-ram.ru.
Само собой, технология производства тигельной стали не стояла на месте. В XVIII веке ее открывают в Англии, а в XIX веке производство собственного булата начинается и в России. При этом важно понимать, что качество тигельных сталей XVIII и XIX столетия уже было на недостижимо высоком уровне для схожих по технологии производства материалов, созданных в средние века или античности. Связано это было с развитием физики, химии и конечно же самой металлургии. В этом отношении крайне показательным является случай относящихся к эпохе Кавказских войн Российской империи в XIX веке.
Современные стали производятся с использованием всего накопленного человечеством опыта. Античные во многом производились эмпирически. |Фото: wallpapercave.com.
Русские офицеры занимались изучением трофейных булатных клинков, преимущественно иранского производства. «Неожиданно» выяснилось, что сабли, произведенные по устаревшим технологиям, на голову проигрывают по своим качествам даже самым дешевым саблям русской императорской армии, созданным с использованием современных (на тот момент) технологий. В частности, персидские сабли из «чистокровного» булата или вообще не гнулись и ломались, или гнулись, но не распрямлялись обратно к начальному положению. В последствии благодаря химическим опытам удалось установить, что такое поведение персидской стали было обусловлено высоким содержанием серы и фосфора – самых вредных присадок в металлургии. При этом визуально старинные сабли были те самым «легендарным» булатом с характерным рисунком.
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