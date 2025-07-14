Почему легендарная булатная сталь на самом деле просто «пшик»

Легендарный булат - это по сути просто тигельная сталь. |Фото: markis.su.

Тот самый легендарный булат был просто из очень качественной индийской руды. |Фото: klike.net.

В древности индусам просто повезло с сырьем. |Фото: warmsteel.ru.

Любой булат Нового времени или современности выплавленный на заводе будет лучше античного. |Фото: foto-ram.ru.

Современные стали производятся с использованием всего накопленного человечеством опыта. Античные во многом производились эмпирически. |Фото: wallpapercave.com.