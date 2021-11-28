Назад в прошлое: Известные исторические фотографии в цвете

Известные исторические фотографии в цвете.

1. Планирование наступления

Союзники перед началом наступления, 1945 год.

2. Финальный бой

Боксёрский поединок на борту американского военного корабля.

3. США, Оклахома, 1939 год

Афроамериканец пьет из автомата для питьевой воды.

4. Джон Фицджералд Кеннеди

Юный Джон Кеннеди после окончания Гарвардского университета в Кембридже, 1940 год.

5. Техническое приспособление

Инженерное оборудование времен гражданской войны в Америке, 1865 год.

6. Солдаты чистят лук

Британские солдаты чистят лук в противогазах. Тобрук, 15 октября 1941 года.

7. Памятная фотография

Союзники позируют на фоне карикатуры на борту B-29, 1944 год.

8. Вашингтонские почтальоны

Вашингтонские почтальоны и их новые электроскутера.

9. Индеец на рыбалке

Коренной житель Америки на рыбалке. Америка, Миннесота, 1908 год.

10. Уличная сцена

США, Нью-Йорк, 1913 год.

11. Молитва за воинов

США, 1944 год. Люди на Таймс-сквер читают бегущую строку новостей в день высадки союзников в Нормандии.США, 1944 год.

12. Сара Воан

Одна из наиболее известных джазовых певиц в XX веке.

13. Ялтинская конференция

Крымская конференция союзных держав.

14. Король татуировки

Джорджа Барчетта за работой в 1930-е годы.

15. Отдых по-королевски

13-летняя княжна Ивонна и 12-летний князь Александр Сайн-Витгенштейн-Сайн .