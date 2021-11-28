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Назад в прошлое: Известные исторические фотографии в цвете


Известные исторические фотографии в цвете.

Известные исторические фотографии в цвете.

Черно-белые фотографии всегда выглядят как-то отстранено для современного человека. Порой кажется, что все запечатленное на них какая-то постановка. Совершенно иные ощущение вызывает старая фотография, которая обрела цвет. Вот самые известные фото, которые раскрасили уже в наше время.

1. Планирование наступления


Союзники перед началом наступления, 1945 год.

Союзники перед началом наступления, 1945 год.

 

2. Финальный бой


Боксёрский поединок на борту американского военного корабля.

Боксёрский поединок на борту американского военного корабля.

 

3. США, Оклахома, 1939 год


Афроамериканец пьет из автомата для питьевой воды.

Афроамериканец пьет из автомата для питьевой воды.

 

4. Джон Фицджералд Кеннеди


Юный Джон Кеннеди после окончания Гарвардского университета в Кембридже, 1940 год.

Юный Джон Кеннеди после окончания Гарвардского университета в Кембридже, 1940 год.

 

5. Техническое приспособление


Инженерное оборудование времен гражданской войны в Америке, 1865 год.

Инженерное оборудование времен гражданской войны в Америке, 1865 год.

 

6. Солдаты чистят лук


Британские солдаты чистят лук в противогазах. Тобрук, 15 октября 1941 года.

Британские солдаты чистят лук в противогазах. Тобрук, 15 октября 1941 года.

 

7. Памятная фотография


Союзники позируют на фоне карикатуры на борту B-29, 1944 год.

Союзники позируют на фоне карикатуры на борту B-29, 1944 год.

 

8. Вашингтонские почтальоны


Вашингтонские почтальоны и их новые электроскутера.

Вашингтонские почтальоны и их новые электроскутера.

 

9. Индеец на рыбалке


Коренной житель Америки на рыбалке. Америка, Миннесота, 1908 год.

Коренной житель Америки на рыбалке. Америка, Миннесота, 1908 год.

 

10. Уличная сцена


США, Нью-Йорк, 1913 год.

США, Нью-Йорк, 1913 год.

 

11. Молитва за воинов


Люди на Таймс-сквер читают бегущую строку новостей в день высадки союзников в Нормандии. США, 1944 год.

Люди на Таймс-сквер читают бегущую строку новостей в день высадки союзников в Нормандии.
США, 1944 год.

 

12. Сара Воан


Одна из наиболее известных джазовых певиц в XX веке.

Одна из наиболее известных джазовых певиц в XX веке.

 

13. Ялтинская конференция


Крымская конференция союзных держав.

Крымская конференция союзных держав.

 

14. Король татуировки


Джорджа Барчетта за работой в 1930-е годы.

Джорджа Барчетта за работой в 1930-е годы.

 

15. Отдых по-королевски


Назад в прошлое: Известные исторические фотографии в цвете

13-летняя княжна Ивонна и 12-летний князь Александр Сайн-Витгенштейн-Сайн.

 

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