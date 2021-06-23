5 культовых вещей из «лихих 90-х», которые впитали в себя дух того времени

Распад Советского Союза, забастовки, приватизация, дефолт, первый «МакДональдс» и первые сотовые телефоны, первая приставка и импортный шоколад. Все это, хорошее и плохое, уместилось в «лихие 90-е». Несмотря на все негативные моменты, многие появившиеся в то время вещи заставляли людей думать, что они вступают в какую-то новую эру. Посмотрим же на наиболее интересные, культовые предметы той поры поближе.
1. Кожаный диван
Главный символ достатка. |Фото: meko.by.
Кожаный диван стал главным символом достатка в 1990-е годы. Спрос на подобную мебель с обивкой был весьма высоким. Новое время требовало принципиально нового удовлетворения спроса на обустройство интерьера. Диваны подобного толка продавались в первых на тот момент частных магазинах.
2. «Dendy»
Мечта каждого ребенка. |Фото: turbosquid.com.
Игровая приставка Dendy стала настоящим фетишем для молодежи 1990-х. Производились консоли на Тайване компанией «Стиплер» и, по сути, были откровенным клоном японской приставки Nintendo. Работала приставка от картриджа. Управление осуществлялось с двух джойстиков. Главное, что способствовало продвижению консоли на рынке это то, что она была дешевле компьютера и намного проще в обращении с ним.
3. «Snickers» и «Mars»
Некоторые заправляли их сметаной. |Фото: blizko.by.
Один из главных гастрономических «символов» 1990-х годов. Свой собственный шоколад тогда был в дефиците, а потому на рынок хлынул импортный. «Марс», «Сникерс», «Баунти» буквально заполонили сегмент. Лакомство при этом было не из дешевых. Многие семьи разрезали один батончик на кусочки, чтобы попробовать довелось всем и сразу. Откровенно бессовестная реклама говорит о том, что шоколадные батончики – лучший способ утолить голод.
Примечание: находились даже те, кто резал импортные сладкие батончики в салат…
4. Магазин на диване
Парад бесполезных вещей. |Фото: blizko.by.
Для бывшего жителя СССР «Магазин на диване» настоящая фантастика. Кто бы мог подумать еще лет 5-10 назад в тот момент, что покупки можно будет делать, не отрываясь от телевизора? Немудрено, что сервисы подобного толка быстро приобретают действительно дьявольскую популярность. И ничего страшного, что продают в них в 9 из 10 случаев вещи откровенно бесполезные и некачественные.
5. МТС
Сейчас и тогда. ¦Фото: vk.com.
«Мобильные ТелеСистемы» или просто МТС были созданы в Москве 28 октября 1993 года. Таким образом компания становится первым сотовым оператором на территории страны. Через год у нее уже восемь станций. Новейшая технология стремительно распространяется в России, а следом и в странах бывшего Советского Союза. На прилавках магазинов появляются первые сотовые телефоны. На момент 1999 года самым популярным аппаратом был Nokia 3210, который «любя» называют «лопатой».
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