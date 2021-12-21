Секрет, который поможет убрать заломы на кожаной обуви

Заломы на обуви — проблема, с которой сталкивается каждый. Из-за сильных заломов обувь становится непрезентабельной и неудобной. Вернуть любимой паре былую красоту, убрав заломы, можно даже в домашних условиях, главное — знать один простой лайфхак.



Прежде чем приступить к устранению заломов, обувь следует хорошо помыть и высушить. Чаще всего заломы в боковых частях обуви образуются в том случае, если обувь неплотно прилегает к ноге.

Прежде всего поместите внутрь пары дополнительные стельки, которые уменьшат внутренний объем обуви.



Для обработки заломов на лаковой обуви отлично подходит льняное масло. Для обычной кожи лучше всего использовать глицерин, смешанный с касторовым маслом в соотношении 1 к 1.



Нанесите льняное масло или смесь глицерина с касторовым маслом на ватный диск и обработайте обувь, уделяя особое внимание местам заломов.



После нанесения средств прогрейте обувь феном изнутри в течение 1-2 минут, а затем поместите внутрь распорки и скомканные газеты.

Таким образом рекомендуется обрабатывать обувь несколько раз за сезон, а также перед тем, как убрать на длительное хранение.

О том, как легко убрать заломы на обуви, можно посмотреть на видео:

