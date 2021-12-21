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Секрет, который поможет убрать заломы на кожаной обуви

Заломы на обуви — проблема, с которой сталкивается каждый. Из-за сильных заломов обувь становится непрезентабельной и неудобной. Вернуть любимой паре былую красоту, убрав заломы, можно даже в домашних условиях, главное — знать один простой лайфхак.

Прежде чем приступить к устранению заломов, обувь следует хорошо помыть и высушить. Чаще всего заломы в боковых частях обуви образуются в том случае, если обувь неплотно прилегает к ноге.
Прежде всего поместите внутрь пары дополнительные стельки, которые уменьшат внутренний объем обуви.
Секрет, который поможет убрать заломы на кожаной обуви
Для обработки заломов на лаковой обуви отлично подходит льняное масло. Для обычной кожи лучше всего использовать глицерин, смешанный с касторовым маслом в соотношении 1 к 1.
Секрет, который поможет убрать заломы на кожаной обуви
Нанесите льняное масло или смесь глицерина с касторовым маслом на ватный диск и обработайте обувь, уделяя особое внимание местам заломов.
Секрет, который поможет убрать заломы на кожаной обуви
После нанесения средств прогрейте обувь феном изнутри в течение 1-2 минут, а затем поместите внутрь распорки и скомканные газеты.
Таким образом рекомендуется обрабатывать обувь несколько раз за сезон, а также перед тем, как убрать на длительное хранение.
О том, как легко убрать заломы на обуви, можно посмотреть на видео:


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