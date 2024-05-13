С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Не надо писать - отжившей , подло убитой будет правильно , и она восстановится несмотря ни на что ...Заброшенные масшт...
  • алекс кузь
    Чего ради ассирийцы так жили. Они точно были люди.10 фактов об асси...
  • Татьяна Кибишева
    Автор раздолбай, путает название и содержание написанного. Случайно или специально дуркует???!10 лучших продукт...

Как посеять укроп, чтобы семена всходили в два раза быстрее

Довольно часто огородники жалуются на проблемы с выращиванием укропа: семена не всходят вообще или же очень редко, всходы появляются медленно, порой приходится ждать около месяца, чтобы увидеть первые ростки.
Если семена качественные, то данные проблемы возникают из-за оболочки, которой они покрыты. Как правило, данная оболочка очень долго раскрывается.
Таким образом, чтобы ускорить процесс прорастания семян, необходимо размягчить семенную оболочку, для этого потребуется 3% раствор перекиси водорода.



Все, что необходимо сделать — просто залить семена перекисью водорода и оставить на 30 минут. Перекись водорода будет разъедать оболочку, которая не дает проклюнуться семенам, при этом не нанося вред самим семенам.



После обработки семена обязательно следует промыть под проточной водой и просушить.



Подготовленные семена высадите в предварительно увлажненные лунки и слегка присыпьте землей. Всходы появятся уже на 5-7 день после посева. Через 2 недели на грядках будет много молодой и свежей зелени.



Аналогичным образом можно подготовить к посадке семена моркови.
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Укроп
выращивание

Картина дня

наверх