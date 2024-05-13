Довольно часто огородники жалуются на проблемы с выращиванием укропа: семена не всходят вообще или же очень редко, всходы появляются медленно, порой приходится ждать около месяца, чтобы увидеть первые ростки.
Если семена качественные, то данные проблемы возникают из-за оболочки, которой они покрыты. Как правило, данная оболочка очень долго раскрывается.
Таким образом, чтобы ускорить процесс прорастания семян, необходимо размягчить семенную оболочку, для этого потребуется 3% раствор перекиси водорода.
Все, что необходимо сделать — просто залить семена перекисью водорода и оставить на 30 минут. Перекись водорода будет разъедать оболочку, которая не дает проклюнуться семенам, при этом не нанося вред самим семенам.
После обработки семена обязательно следует промыть под проточной водой и просушить.
Подготовленные семена высадите в предварительно увлажненные лунки и слегка присыпьте землей. Всходы появятся уже на 5-7 день после посева. Через 2 недели на грядках будет много молодой и свежей зелени.
Аналогичным образом можно подготовить к посадке семена моркови.
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Как посеять укроп, чтобы семена всходили в два раза быстрее
Довольно часто огородники жалуются на проблемы с выращиванием укропа: семена не всходят вообще или же очень редко, всходы появляются медленно, порой приходится ждать около месяца, чтобы увидеть первые ростки.
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