Забавные сценки из жизни на картинах румынского художника

В работах румынского художника Михайя Даскалу оживают яркие, сочные и невероятно душевные ситуации из жизни, глядя на которые невольно улыбаешься, вспоминая себя. Ведь каждый из нас, так или иначе, хотя бы раз в своей жизни пережил подобное, испытав весь спектр чувств и эмоций…











Дождик.







Музыканты.







Ливень.







Наводнение.







Тыковки.







Букет.







Гость.







За грибами.







Клубничное поле.







Соседи.







Грибы.







В лесу.







Роман.







Суета.







Рыбак.







Зима.







В поле.







На вокзале.







Художник в парке.







Сбор урожая.







Двое.







Творчество румынского художника-наивиста Михайя Даскалу (Mihai Dascalu).







Влюблённые.



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