Как сделать домашнее мороженое из йогурта? Рецепты. Всего 3 ингредиента!

Лето, это то время, когда мороженого мы поедаем больше всего в году. Но, эта «ледяная сладость» весьма калорийна. Поэтому тем, кто привык следить за фигурой приходится ограничивать себя в потреблении мороженого. А, если очень хочется? Как примирить одно с другим? Оказывается, выход есть. Можно, например, отказаться от традиционного мороженого на жирной основе в 30 процентов. Замените сливки греческим йогуртом — низкокалорийным, пушистым и очень аппетитным и таким образом сделайте своё полезное и вкусное домашнее мороженое!

Мороженое из йогурта в домашних условиях. 3 простых рецепта

Каждый из этих 3-х рецептов содержит в себе всего 3 ингредиента. Первый ингредиент — сама основа, то есть йогурт. Второй — тот, который придаст этому йогурту вкус. И третий — тот, который этот вкус усилит. Всё предельно просто как в плане составляющих рецептов, так и в плане их приготовления.

1. Йогурт + клубника + мёд

Рецепт прост. Замороженную клубнику (300г) смешиваем с греческим йогуртом (400г) и добавляем столовую ложку меда. Затем ставим в морозилку на 1,5 часа.

2. Йогурт + какао + корица

700 г йогурта тщательно смешиваем с 4-мя столовыми ложками какао (если будете использовать горькое какао, добавьте столовую ложку меда) и добавляем половину чайной ложки корицы.

3. Йогурт + ваниль + банан

Перемешиваем, затем замораживаем в течение 1,5 часов.

400 г греческого йогурта соединяем в блендере с двумя предварительно замороженными бананами. Затем добавляем бобы из одной палочки ванили и всё перемешиваем. Замораживаем также 1,5 ч.

На заметку

Мороженое из йогурта лучше всего замораживать в тех ёмкостях (посуде), в которых вы будете его подавать. Поэтому перед замораживанием, вставьте в массу палочку или чайную ложку. После извлечения из морозилки просто промойте ёмкость с мороженым снаружи теплой водой, и мороженое выскочит из блюда самостоятельно!

И смотрим 2 видео. В первом вам покажут ещё более простой рецепт мороженого из греческого йогурта — всего из 2-х компонентов!

И ещё 3 рецепта во втором видео.

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