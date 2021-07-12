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Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

Чтобы обновить пространство вокруг себя, вовсе не обязательно крушить стены, вскрывать полы и вообще затевать полноценный ремонт. Иногда достаточно обратить внимание на самую маленькую, но очень важную комнату — ванную.

Некоторые считают ее лучшим местом не только для отдыха, но и для работы, поэтому к вопросу ее реновации стоит подойти особенно серьезно.
Мы проследили, как преобразились самые обычные ванные комнаты, когда за них взялись люди с умелыми руками и развитым воображением.

«Я покрасил стены, а мой отец установил новый столик под раковиной»

Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Обновил свой туалет, используя остатки краски после основного ремонта»

Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Сколько мы ни чистили нашу ванную, она все равно выглядела грязной»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Поэтому мы обновили всю сантехнику, отполировали плитку, установили новые полы и мебель. Теперь это светлая комната, в которой много воздуха».

«Была протечка воды, а я воспользовался моментом и обновил свою ванную комнату»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Ремонта в этой ванной не было 30 лет. Все сделала сама за месяц. Ремонт — мое хобби»
20+ человек, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Мой уровень мастерства не позволяет проводить сантехнические работы, но кое-какие косметические изменения я все же внес»
20+ человек, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались
«Попросила, чтобы мастер сделал такой столик в моей ванной. Внутри есть зеркало и розетка для фена, чтобы я могла укладывать волосы»Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Бюджетно переделали ванную комнату для гостей»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Мой красочный туалет в Вене»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Бьюсь об заклад, чертовски приятно каждый раз входить в эту ванную после ремонта!

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Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«В ванной комнате в моей новой квартире есть специальная библиотека»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Я только что окончил колледж, и у меня было совсем немного денег на ремонт. Так что я делал все сам»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Я немного опасаюсь ярких цветов, и мне было трудно решиться на это. Но реакция людей на ремонт меня обнадеживает»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Всего-навсего сменил плитку в ванной. Выглядит круто!»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Веселый ремонт этого крошечного туалета занял всего пару дней»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

Теперь ванная приобрела яркую индивидуальность
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Родители установили крючки для полотенец, которые выглядят так, будто пытаются сбежать из ванной»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

Крутой пример того, как сильно меняют комнату всего несколько деталей
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Сделал ремонт в ванной в своем доме, который был построен в 80-х годах XIX века»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Теперь здесь все красиво, ярко и весело»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Бело-серая ванная меня удручала. Я нашла картину, которую нарисовала моя бабушка, и решила сделать на ней акцент»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались
«Купила всего одну банку зеленой краски того же тона, что и на картине. К счастью, мне ее хватило».

«До этого я никогда не занимался ремонтом. Мне потребовалось 2 месяца, чтобы разобраться во всем»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Отказался от места для хранения под раковиной, но ничуть не пожалел об этом»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Я убрал дурацкую стену, разделяющую ванную, и всю остальную работу тоже сделал сам»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Закончил то, что было начато не мной. Думаю, вполне успешно»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Вот так получилось в итоге. Спустя месяц страданий, препираний и бесконечное количество выпитого чая»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Мы решились на более смелый дизайн с темно-синими стенами и потолком»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались

«Это был мой первый опыт по укладке плитки»
Люди, которые отремонтировали свою ванную так, что дизайнеры обзавидовались
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ремонтВанная
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