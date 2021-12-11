Зачем добавлять при стирке чайную ложку перца

Стирка цветного белья нередко превращается в проблему для неопытных хозяек. Ведь каждая кофточка либо футболка после стирки может не просто слегка утратить былую яркость, но и серьезно полинять, потерять цвет. И что тогда останется делать?



Яркие вещи, безусловно, всегда радуют своих хозяев, помогают скрасить серые будни. Но нередко стирка всех этих развеселых вещиц превращается в самую настоящую лотерею. И если выбрать неправильную стиральную программу либо засыпать неподходящее моющее средство, то шансы на итоговую неудачу серьезно вырастут.







СТИРКА ЦВЕТНОГО БЕЛЬЯ

Черный молотый перец

Лайфхаки с уксусом

Вместе с тем есть и немало способов, которые помогают сохранить яркий цвет при стирке. И сегодня мы желаем поделиться некоторыми неочевидными лайфхаками, о которых знает далеко не каждый. Стоит опробовать эти хитрости, чтобы яркие вещи дольше радовали глаз.Удивительно, однако чайная ложка черного молотого перца способна спасти любимые вещицы от потери цвета. Причем сторонники способа отмечают, что это копеечное средство ничем не хуже дорогущих специальных порошков для цветных вещей. А потому такая затея кажется очень выгодной.Дело в том, что при стирке крупинки черного молотого перца очищают ткань от мыльной пленки.А ведь именно из-за этой пленки, которая образуется при стирке, вещи и теряют свой цвет. Если говорить иначе, то черный молотый перец в барабане стиральной машины защищает цветные вещи от чрезмерного количества моющего средства.Как это работает? Попросту помести цветное белье в стиральную машинку, затем засыпь порошок и перед самым началом стирки добавь прямо в барабан чайную ложку черного молотого перца. Среди программ следует выбрать холодную стирку с температурой воды 30 градусов.Интересно, что вещи пахнуть специей не будут. Да и если на ткани останутся крупинки черного молотого перца (даже после полоскания), то их легко стряхнуть. Всё же советуем для начала испытать лайфхак с черным молотым перцем при стирке вещей, которые не представляют для тебя большой ценности. А если результат устроит, то бери эту хитрость на вооружение.Эта хитрость пригодится, если нужно вернуть насыщенный цвет черной одежде. Для этого следует в емкость с водой добавить пару столовых ложек уксуса, хорошенько размешать и замочить здесь нужный предмет одежды на 15–20 минут.Затем останется только хорошенько прополоскать и высушить. Правда, для джинсовых тканей этот способ не подходит. Также, кроме столового уксуса, для черных вещей в воду добавляют даже тушь либо чернила.Такое самодельное средство отлично помогает возобновить яркость вещей красного цвета. Тут следует учитывать, что на столовую ложку соды нужно взять столовую ложку уксуса и литр воды. Опытные хозяюшки отмечают, что этим средством можно вернуть насыщенный яркий цвет не только футболке, но даже платью. Почему бы не попробовать?Конечно, человечество накопило огромное количество способов, которые помогают дольше сохранять цветные вещи чистыми, свежими и красивыми. Напиши в комментариях, довелось ли тебе опробовать наши лайфхаки и каков был эффект. А также делись своими хитростями, которые всегда радуют отличным результатом.