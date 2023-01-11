Как правильно постирать подушки

Подушки следует периодически стирать, чтобы удалить запах тела, жёлтые пятна пота, а также в целом освежить их. Сделать это можно с помощью всем доступных средств!







Итак, периодически подушку можно сбрызгивать перекисью водорода и дать высохнуть естественным путём. Она прекрасно освежает и удаляет бактерии. Если подушка засалилась, давно не стиралась, то её следует сбрызнуть хлоргексидином, а после высыхания отправить в стирку.







Чтобы удалить жёлтые пятна, можно воспользоваться одним из двух способов: первый — это любое средство «Антижир». Его нужно нанести на пятно буквально на 10 минут, затем смыть и отправить в стирку.







Либо воспользоваться вторым способом удаления жёлтых пятен: растворить 3-4 мерные ложки кислородного отбеливателя в горячей воде, погрузить подушку на 10-15 минут, а затем постирать.







Все жёлтые пятна сразу исчезнут!







Стирать подушки лучше всего средствами для детского белья. Если это сухой порошок, то желательно его предварительно развести тёплой водой. Также в моющее средство хорошо добавить 3-4 ст. л. нашатырного спирта. Он полностью выветрится с подушки, однако, усилит действие детского порошка. Можно также воспользоваться гелем для стирки.







Постирайте подушку в режиме с дополнительным ополаскиванием. И она будет как новенькая!







Подробнее о том, как постирать подушки, смотрите в видео ниже:



