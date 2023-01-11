С нами не соскучишься!

8 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Где фото?Самые распростран...
  • Колян Пофигистов
    Ни о чём!Похлеще Калигулы:...
  • Sobering
    А чего тут до 18 лет запрещённого? Автор не знает чем порнуха от эротики отличается? Да это даже не эротика, а РЕПОРТ...Затерянный рай: л...

Как правильно постирать подушки

Подушки следует периодически стирать, чтобы удалить запах тела, жёлтые пятна пота, а также в целом освежить их. Сделать это можно с помощью всем доступных средств!

Как правильно постирать подушки

Итак, периодически подушку можно сбрызгивать перекисью водорода и дать высохнуть естественным путём. Она прекрасно освежает и удаляет бактерии. Если подушка засалилась, давно не стиралась, то её следует сбрызнуть хлоргексидином, а после высыхания отправить в стирку.

Как правильно постирать подушки

Чтобы удалить жёлтые пятна, можно воспользоваться одним из двух способов: первый — это любое средство «Антижир». Его нужно нанести на пятно буквально на 10 минут, затем смыть и отправить в стирку.

Как правильно постирать подушки

Либо воспользоваться вторым способом удаления жёлтых пятен: растворить 3-4 мерные ложки кислородного отбеливателя в горячей воде, погрузить подушку на 10-15 минут, а затем постирать.

Как правильно постирать подушки

Все жёлтые пятна сразу исчезнут!

Как правильно постирать подушки

Стирать подушки лучше всего средствами для детского белья. Если это сухой порошок, то желательно его предварительно развести тёплой водой. Также в моющее средство хорошо добавить 3-4 ст. л. нашатырного спирта. Он полностью выветрится с подушки, однако, усилит действие детского порошка. Можно также воспользоваться гелем для стирки.

Как правильно постирать подушки

Постирайте подушку в режиме с дополнительным ополаскиванием. И она будет как новенькая!

Как правильно постирать подушки

Подробнее о том, как постирать подушки, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Подушкастирка

Картина дня

наверх