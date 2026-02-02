Фото в меховой шапке: 7 модных привычек, которые были в СССР

Фото: rbc.ru / Топ-7 модных привычек из СССР.

1. В меховой шапке в помещении и на фото

Фото: homsk.com / Меховая шапка в СССР - символ роскоши.

2. Воротник из натурального меха на пальто

Фото: lisa.ru / В СССР были в тренде меховые воротники, которые крепили к пальто.

3. Платья как у актрис кино

Фото: realty.ria.ru / Советские модницы копировали образы актрис!

4. Одежда из журналов моды

Фото: passionforum.ru / Одежда из журнала была самой модной!

5. Вязаная одежда в домашних условиях

Фото: life.ru / Советская женщина могла связать любую вещь по журналу.

6. Плащ — верхняя одежда на все случаи жизни

В СССР плащи были в тренде у мужчин и женщин.

7. Красивая одежда - «на выход»

Фото: kino-teatr.ru / В театр советские граждане надевали самые лучшие наряды.