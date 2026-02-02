Фото в меховой шапке: 7 модных привычек, которые были в СССР

Фото: rbc.ru / Топ-7 модных привычек из СССР.
Практически на всех фотографиях советские работники запечатлены в костюмах, платьях, свитерах и в меховых шапках. Причем, для снимка в головном уборе снимались как женщины, так и мужчины. Вот такая необычная привычка была у людей того времени! Но откуда она пошла и какие еще были интересные особенности поведения в СССР?
1. В меховой шапке в помещении и на фото
Фото: homsk.com / Меховая шапка в СССР - символ роскоши.
Самой запоминающейся привычкой СССР стало фотографирование в зимних шапках. В головных уборах также было принято находиться в помещении во время работы, но в основном дамам. А все потому, что шапка из натурального меха была символом богатства, тренда и успеха. Меховые шапки не снимали даже в теплых офисах. Одни боялись кражи дорогой вещи, другие — примятой прически. К тому же, не во все гардеробы можно было их сдавать. Мужчинам все же приходилось снимать головной убор, а вот женщины были исключением. Поэтому на советских фото их часто можно увидеть без верхней одежды, но в лисьей, песцовой или норковой шапке.
2. Воротник из натурального меха на пальто
Фото: lisa.ru / В СССР были в тренде меховые воротники, которые крепили к пальто.
А еще в СССР вошло в привычку к зимнему пальто или шубе обязательно пришивать меховой воротник. Его крепили даже если по задумке модельера там не должно быть. Воротники можно было перешивать с одного пальто на другое. Наличие меха, особенно цельной шкурки с хвостом или головой считалось шиком и роскошью. Если на пальто был воротник, значит его обладатель из обеспеченной семье.
3. Платья как у актрис кино
Фото: realty.ria.ru / Советские модницы копировали образы актрис!
В советские времена узнать о модных новинках можно было в журналах, либо в кино. Актрисы диктовали тренды и прививали модные привычки. Так, с начала 60-х и до конца 90-х годов женины копировали образы самых известных артисток. Образы Людмилы Гурченко, Алисы Фрейндлих, Лии Ахеджаковой, Барбары Брыльской и многих других просто покорили сердца советских модниц. Они мечтали о платьях как из кино. Наряды искали в магазинах, шили на заказ или в домашних условиях. И между прочим, у них это получалось идеально. Платья были словно скопированы!
4. Одежда из журналов моды
Фото: passionforum.ru / Одежда из журнала была самой модной!
Еще одной модной привычкой у советских женщин было шитье нарядов для всей семьи по журналам, которые выпускались каждый месяц. Их было несколько: «Модели сезона», «Журнал мод», Burda, «Хозяюшка», «Мода стран социализма». В печатных изданиях модницы узнавали о мировых трендах, как изготовить выкройки и как развить навыки шитья.
Примечательно, что журналы сочетали в себе западные модные тенденции с реальностью СССР. Самым популярным изданием считался «Журнал мод». В нем можно было найти интересные варианты одежды, а также к ним выкройки и советы, как облегчить шитье, поскольку на фото были изображены модели со стандартными параметрами. Пошив требовал много разных доработок. Но это не отбило привычку у советских женщин, они продолжали длительное время создавать одежду, как в модных журналах.
5. Вязаная одежда в домашних условиях
Фото: life.ru / Советская женщина могла связать любую вещь по журналу.
В СССР был тренд на вязанные вещи, а все потому что достать натуральную качественную пряжу было намного проще, чем купить красивый кусок ткани. Многие советские хозяйки освоили технику вязания крючком и на спицах, а затем создавали модные шедевры, не выходя из дома. Женщины вязали не только носки, шапки и шарфы, они могли изготовить вручную платья, свитера и кардиганы, а в этом им помогали снова журналы, но уже для вязания. Привычка была «заразной», ведь каждая модница знала, что вязание успокаивает нервную систему.
6. Плащ — верхняя одежда на все случаи жизни
В СССР плащи были в тренде у мужчин и женщин.
Также в СССР было принято носить плащ в качестве верхней одежды. Их изготавливала швейные фабрики в большом количестве и никогда не считались дефицитным товаром. Поэтому в плащах ходили в дождливую погоду летом, затем надевали осенью и даже с наступлением холодов плащ не торопились списывать, его носили с теплым свитером. Еще одной интересной особенностью того времени было то, что плащи не всегда подбирали по размеру, можно было взять тот, который есть в наличии в магазине, а затем подвязать поясом.
7. Красивая одежда - «на выход»
Фото: kino-teatr.ru / В театр советские граждане надевали самые лучшие наряды.
В СССР сложно было найти красивый наряд нужного размера, поэтому если он появлялся в гардеробе, то его берегли. Надевали такую красоту только по особым случаям - «на выход». Советские люди наряжались в самое лучшее когда посещали театры, кино, рестораны, кафе или на корпоративы. В обычные будни граждане предпочитали надевать удобную одежду спокойных тонов. Иногда это выглядело не совсем красиво. Такая привычка дошла и до наших дней. Многие родители, выросшие в СССР, продолжают носить дома или на работу скучную одежду, но у них в шкафу обязательно есть красивый наряд на особый случай.
