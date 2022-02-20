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Как вырастить роскошную морковь

Как приятно собирать урожай моркови, когда корнеплоды в  меру крупные, ровные, сладкие — словно с картинки. Каждый, кто увидит такой результат, решит, что труда в эти морковные грядки вложено немеряно…
И будет неправ! Несколько уловок при посеве и прореживании — и роскошный морковный урожай будет вам обеспечен минимальными усилиями.
Как вырастить роскошную морковь
Лайфхак 1.
Чтобы морковь выросла быстрее сорняков, нужно получить быстрые всходы. Для этого перед посадкой семена нужно подготовить.
Налейте в посуду горячую воду. Температура должна быть такой, чтобы рука терпела. Опустите в ёмкость ситечко и высыпьте в него семена. После этого перемешайте зёрнышки, слегка разотрите и оставьте до остывания воды. Всю процедуру необходимо повторить 2-4 раза. Далее влажные семена нужно завернуть в полиэтиленовый мешок и можно транспортировать к месту посадки. Кстати, завёрнутые в полиэтилен, они могут полежать пару дней, если нет возможность высадить их сразу же.
Как вырастить роскошную морковь
Лайфхак 2.
Необходимо подготовить грядку. Место, на котором будет выращиваться морковь с осени покрывают мульчей  и картоном. Перед посадкой их убирают. Почва остаётся влажной, а сорняков практически нет. Остаётся лишь взрыхлить землю и проложить бороздки.
Как вырастить роскошную морковь
Лайфхак  3.


При посеве не сыпьте семена непрерывной дорожкой! Раскладывайте их в бороздке небольшими щепотками.
Как вырастить роскошную морковь
А, чтобы плотность всходов была меньше, предварительно добавьте к семенам наполнители: например, к одной части семян добавьте одну часть золы и три части песка. Также в качестве добавки можно взять сухую спитую заварку. Эта хитрость сэкономит вам очень много времени при прореживании.
Как вырастить роскошную морковь
Лайфхак 4.
Чтобы при прореживании не повредить всходы и морковка выросла ровная, не выдёргивайте лишнюю зелень! Просто возьмите ножницы и срежьте слабые ненужные всходы. Оставьте в пучочке буквально 2-3 всхода, тогда при последующем прореживании у вас уйдёт минимум времени.

Как вырастить роскошную морковь
Если вы будете следовать этим нехитрым советам, то ваша морковная грядка к осени будет — просто загляденье! Урожай с такой грядки собирать — одно удовольствие.
Как вырастить роскошную морковь
Ещё подробнее о хитростях по выращиванию моркови — в видео ниже.


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Морковьвыращивание
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