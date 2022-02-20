Как вырастить роскошную морковь

Как приятно собирать урожай моркови, когда корнеплоды в меру крупные, ровные, сладкие — словно с картинки. Каждый, кто увидит такой результат, решит, что труда в эти морковные грядки вложено немеряно…

И будет неправ! Несколько уловок при посеве и прореживании — и роскошный морковный урожай будет вам обеспечен минимальными усилиями.



Лайфхак 1.

Чтобы морковь выросла быстрее сорняков, нужно получить быстрые всходы. Для этого перед посадкой семена нужно подготовить.

Налейте в посуду горячую воду. Температура должна быть такой, чтобы рука терпела. Опустите в ёмкость ситечко и высыпьте в него семена. После этого перемешайте зёрнышки, слегка разотрите и оставьте до остывания воды. Всю процедуру необходимо повторить 2-4 раза. Далее влажные семена нужно завернуть в полиэтиленовый мешок и можно транспортировать к месту посадки. Кстати, завёрнутые в полиэтилен, они могут полежать пару дней, если нет возможность высадить их сразу же.



Лайфхак 2.

Необходимо подготовить грядку. Место, на котором будет выращиваться морковь с осени покрывают мульчей и картоном. Перед посадкой их убирают. Почва остаётся влажной, а сорняков практически нет. Остаётся лишь взрыхлить землю и проложить бороздки.



Лайфхак 3.

При посеве не сыпьте семена непрерывной дорожкой! Раскладывайте их в бороздке небольшими щепотками.А, чтобы плотность всходов была меньше, предварительно добавьте к семенам наполнители: например, к одной части семян добавьте одну часть золы и три части песка. Также в качестве добавки можно взять сухую спитую заварку. Эта хитрость сэкономит вам очень много времени при прореживании.Лайфхак 4.Чтобы при прореживании не повредить всходы и морковка выросла ровная, не выдёргивайте лишнюю зелень! Просто возьмите ножницы и срежьте слабые ненужные всходы. Оставьте в пучочке буквально 2-3 всхода, тогда при последующем прореживании у вас уйдёт минимум времени.Если вы будете следовать этим нехитрым советам, то ваша морковная грядка к осени будет — просто загляденье! Урожай с такой грядки собирать — одно удовольствие.Ещё подробнее о хитростях по выращиванию моркови — в видео ниже.