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Инструмент для разметки профильных труб

Инструмент для разметки профильных труб

Инструмент для разметки профильных труб

В сегодняшней статье расскажем, как сделать инструмент, с помощью которого можно разметить профильные трубы для дальнейшего их сгибания под углом 90 градусов.

Сам инструмент очень прост в изготовлении, но, бесспорно — полезный, потому как облегчает работу и экономит время.

Этой интересной самоделкой поделился с нами автор YouTube канала 5 phút sáng tạo, за что ему огромное спасибо!

Необходимые материалы:

  • профильная труба;
  • болт с гайкой. 

Основные этапы работСтоит также отметить, что этот инструмент — универсальный. Его можно использовать для разметки труб разного размера. В данном случае инструмент предназначен для разметки профиля шириной 40, 50, 60 и 80 мм. 

В профильной трубе высверливаем четыре отверстия (все размеры будут указаны в видеоролике в конце статьи), после чего вырезаем из нее полоску требуемой длины и ширины.

Инструмент для разметки профильных труб

Острые углы при необходимости можно слегка закруглить болгаркой или напильником.

После этого нужно будет изготовить еще одну деталь — упор. Ее также можно вырезать из профтрубы. В обеих деталях высверливаем крепежные отверстия. Соединяем детали вместе с помощью болта с гайкой. 

Инструмент для разметки профильных труб

Инструмент для разметки профильных труб

Инструмент для разметки профильных труб

В завершении останется только сделать небольшие вырезы под маркер на боковой стороне подвижной части.

Инструмент для разметки профильных труб

Инструмент для разметки профильных труб

Обратите внимание: зазубрины должны соответствовать конкретному размеру заготовки. Подробный расчет расстояния тоже показан на видео.

Как работать инструментом

Прикладываем самоделку к заготовке (например, это будет профтруба 40х40 мм). Устанавливаем маркер в нужное нам отверстие, и чертим четверть круга.

Инструмент для разметки профильных труб

Смещаем инструмент в соответствие со стрелкой, и ставим точку в нужном месте. Смещаем инструмент и чертим прямую линию. 

Инструмент для разметки профильных труб

После этого отмечаем крестиком область, которую нужно вырезать, и вырезаем болгаркой.

Аналогичную разметку надо сделать на противоположной стороне заготовки.

Инструмент для разметки профильных труб

После этого просто сгибаем профильную трубу, и обвариваем швы. Как видите, нет ничего сложного, если делать разметку этим инструментом.

Инструмент для разметки профильных труб

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