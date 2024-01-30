Секреты, которые помогут продлить жизнь большинству вещей

Рассказываем, какие простые шаги помогут вам продлить жизнь большинству вещей.
Порой мы просто миримся с тем, что бывшее черным платье со временем стало серым, объясняя это логичным износом одежды. Однако чаще всего вещь можно сохранить в изначальном состоянии, продлевая срок ее носки на несколько лет. Для этого необходимо придерживаться некоторых правил стирки одежды, воплотить которые не составит никакого труда.
Стирайте в холодной воде
Если вам необходимо постирать одежду разных цветов вместе, потому что, к примеру, у вас не набралось достаточного количества вещей одного цвета, поставьте машинку на режим стирки в холодной воде. Все потому, что теплая вода разрушает волокна ткани и позволяет ей «выпускать» цвет, тогда как холодная вода не несет такого действия.
Используйте правильный режим
Если ваша одежда не слишком загрязнена, не стоит выбирать режим глубокого очищения при высокой температуре. Дело в том, что ваше желание сделать вещь максимально чистой только приведет к ее скорому износу, так как слишком частый отжим и температура выше 60 градусов необходимы лишь в случаях действительно тяжелых загрязнений.
Не стирайте без необходимости
Если вы носили вещь всего несколько часов, не стоит сразу класть ее в корзину с грязным бельем. Помните, что каждая стирка так или иначе изнашивает ткань вашей вещи, и иногда можно просто проветрить одежду на вешалке.
Выворачивайте одежду
Стирка одежды изнаночной стороной — вовсе не устаревший способ из тех, что на самом деле не работают. Такой способ стирки помогает вам уберечь от выцветания волокна с внешней стороны одежды, тем самым снижая риск скорого износа вещи.
Используйте кондиционер
Некоторые из нас пренебрегают использованием кондиционера для белья считая, что он бесполезен. Однако это далеко не так, а некоторые экземпляры могут и вовсе вернуть уже выцветшей одежду прежний вид. Но при выборе кондиционера, как и обычного геля или порошка для стирки, ориентируйтесь на проверенные марки с экологичным составом.
Налейте уксус
Секрет в том, что уксус предотвращает выцветание, смягчает одежду, а его запах вымывается после стирки. Так что добавляйте полстакана уксуса всякий раз, когда запускаете машинку.
Добавьте соль
Соль эффективна при первой стирке, так как помогает новой вещи зафиксировать свой цвет и предотвратить его дальнейший выход из волокон ткани. Поэтому добавьте полстакана соли в следующий раз, когда будете стирать только купленную вещь.
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