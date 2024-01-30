Секреты, которые помогут продлить жизнь большинству вещей

Рассказываем, какие простые шаги помогут вам продлить жизнь большинству вещей.







Порой мы просто миримся с тем, что бывшее черным платье со временем стало серым, объясняя это логичным износом одежды. Однако чаще всего вещь можно сохранить в изначальном состоянии, продлевая срок ее носки на несколько лет. Для этого необходимо придерживаться некоторых правил стирки одежды, воплотить которые не составит никакого труда.



Стирайте в холодной воде

Используйте правильный режим

Не стирайте без необходимости

Выворачивайте одежду

Используйте кондиционер

Налейте уксус

Добавьте соль

Если вам необходимо постирать одежду разных цветов вместе, потому что, к примеру, у вас не набралось достаточного количества вещей одного цвета, поставьте машинку на режим стирки в холодной воде. Все потому, что теплая вода разрушает волокна ткани и позволяет ей «выпускать» цвет, тогда как холодная вода не несет такого действия.Если ваша одежда не слишком загрязнена, не стоит выбирать режим глубокого очищения при высокой температуре. Дело в том, что ваше желание сделать вещь максимально чистой только приведет к ее скорому износу, так как слишком частый отжим и температура выше 60 градусов необходимы лишь в случаях действительно тяжелых загрязнений.Если вы носили вещь всего несколько часов, не стоит сразу класть ее в корзину с грязным бельем. Помните, что каждая стирка так или иначе изнашивает ткань вашей вещи, и иногда можно просто проветрить одежду на вешалке.Стирка одежды изнаночной стороной — вовсе не устаревший способ из тех, что на самом деле не работают. Такой способ стирки помогает вам уберечь от выцветания волокна с внешней стороны одежды, тем самым снижая риск скорого износа вещи.Некоторые из нас пренебрегают использованием кондиционера для белья считая, что он бесполезен. Однако это далеко не так, а некоторые экземпляры могут и вовсе вернуть уже выцветшей одежду прежний вид. Но при выборе кондиционера, как и обычного геля или порошка для стирки, ориентируйтесь на проверенные марки с экологичным составом.Секрет в том, что уксус предотвращает выцветание, смягчает одежду, а его запах вымывается после стирки. Так что добавляйте полстакана уксуса всякий раз, когда запускаете машинку.Соль эффективна при первой стирке, так как помогает новой вещи зафиксировать свой цвет и предотвратить его дальнейший выход из волокон ткани. Поэтому добавьте полстакана соли в следующий раз, когда будете стирать только купленную вещь.