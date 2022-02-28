Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

Уникальные снимки, сделанных в период с 1890 по 1986 год.

1. Неприличный жест

Женщина показывает кукиш немецким военнопленным в 1944 году.

2. Уникальное зрелище

Роботы переходят дорогу в 1967 году.

3. Нелегкая работа

Слон из зоопарка, запряженный в плуг. Окрестности Софии, Болгария, 1910 год.

4. Транспортировка горючих смесей

Перевозка керосина в 1890 году.

5. Павильон горного дела

Павильон горного дела на XVI всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году.

6. Подводные работы

Подводные работы при строительстве моста через Енисей в 1896 году.

7. Скорая помощь

Велокарета скорой помощи в 1900 году.

8. Древняя потеха

Кулачный бой в 1900-ом году.

9. Ледокол на причале

Разгрузка ледокола-парома на Байкале в 1903 году.

10. Баррикада на Каланчевской площади

Декабрьское вооруженное восстание в Москве в 1905 году.

11. Санитарный отряд

Летучий санитарный отряд в Мукдене в 1905 году.

12. Ушедший под воду паровоз

Ушедший под воду паровоз на временной ледовой переправе через Амур в 1905 году.

13. Выступление Николая II

Выступление Николая II перед депутатами государственной думы в 1906 году.

14. Реклама торгового дома

Живая реклама торгового дома «Монополь» на Дворцовой площади в 1910 году.

15. Разрушенный храм

Снос храма Христа Спасителя в 1931 году .