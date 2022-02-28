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Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год


Уникальные снимки, сделанных в период с 1890 по 1986 год.

Уникальные снимки, сделанных в период с 1890 по 1986 год.

100 лет, если речь идёт о человеческой жизни, - это много. А если речь идёт об истории - только миг. И всё же, как интересно рассматривать старые фотографии разных лет, наблюдая, как менялись времена, мода, интересы, какие события мелькали в череде лет. В этом обзоре редкие ретро фотографии, которые позволяют совершить увлекательный экскурс в прошлое.

1. Неприличный жест


Женщина показывает кукиш немецким военнопленным в 1944 году.

Женщина показывает кукиш немецким военнопленным в 1944 году.

 

2. Уникальное зрелище


Роботы переходят дорогу в 1967 году.

Роботы переходят дорогу в 1967 году.

 

3. Нелегкая работа


Слон из зоопарка, запряженный в плуг. Окрестности Софии, Болгария, 1910 год.

Слон из зоопарка, запряженный в плуг. Окрестности Софии, Болгария, 1910 год.

 

4. Транспортировка горючих смесей


Перевозка керосина в 1890 году.

Перевозка керосина в 1890 году.

 

5. Павильон горного дела


Павильон горного дела на XVI всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году.

Павильон горного дела на XVI всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году.

 

6. Подводные работы


Подводные работы при строительстве моста через Енисей в 1896 году.

Подводные работы при строительстве моста через Енисей в 1896 году.

 

7. Скорая помощь


Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

Велокарета скорой помощи в 1900 году.

 

8. Древняя потеха


Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

Кулачный бой в 1900-ом году.

 

9. Ледокол на причале


Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

Разгрузка ледокола-парома на Байкале в 1903 году.

 

10. Баррикада на Каланчевской площади


Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

Декабрьское вооруженное восстание в Москве в 1905 году.

 

11.
Санитарный отряд


Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

Летучий санитарный отряд в Мукдене в 1905 году.

 

12. Ушедший под воду паровоз


Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

Ушедший под воду паровоз на временной ледовой переправе через Амур в 1905 году.

 

13. Выступление Николая II


Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

Выступление Николая II перед депутатами государственной думы в 1906 году.

 

14. Реклама торгового дома


Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

Живая реклама торгового дома «Монополь» на Дворцовой площади в 1910 году.

 

15. Разрушенный храм


Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

Снос храма Христа Спасителя в 1931 году.

 

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Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

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Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 годПодписаться на мой Instagram
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