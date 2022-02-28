Как это было: 15 уникальных снимков, сделанных в период с 1890 по 1986 год

Уникальные снимки, сделанных в период с 1890 по 1986 год.
100 лет, если речь идёт о человеческой жизни, - это много. А если речь идёт об истории - только миг. И всё же, как интересно рассматривать старые фотографии разных лет, наблюдая, как менялись времена, мода, интересы, какие события мелькали в череде лет. В этом обзоре редкие ретро фотографии, которые позволяют совершить увлекательный экскурс в прошлое.
1. Неприличный жест
Женщина показывает кукиш немецким военнопленным в 1944 году.
2. Уникальное зрелище
Роботы переходят дорогу в 1967 году.
3. Нелегкая работа
Слон из зоопарка, запряженный в плуг. Окрестности Софии, Болгария, 1910 год.
4. Транспортировка горючих смесей
Перевозка керосина в 1890 году.
5. Павильон горного дела
Павильон горного дела на XVI всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году.
6. Подводные работы
Подводные работы при строительстве моста через Енисей в 1896 году.
7. Скорая помощь
Велокарета скорой помощи в 1900 году.
8. Древняя потеха
Кулачный бой в 1900-ом году.
9. Ледокол на причале
Разгрузка ледокола-парома на Байкале в 1903 году.
10. Баррикада на Каланчевской площади
Декабрьское вооруженное восстание в Москве в 1905 году.
11. Санитарный отряд
Летучий санитарный отряд в Мукдене в 1905 году.
12. Ушедший под воду паровоз
Ушедший под воду паровоз на временной ледовой переправе через Амур в 1905 году.
13. Выступление Николая II
Выступление Николая II перед депутатами государственной думы в 1906 году.
14. Реклама торгового дома
Живая реклама торгового дома «Монополь» на Дворцовой площади в 1910 году.
15. Разрушенный храм
Снос храма Христа Спасителя в 1931 году.
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