Существа, которые незаметно для людей заполняют мир

Человек совершенно зря считает себя царем природы. Есть существа, вроде муравьев-пуль, которые совершенно незаметно для нас берут мир под свое влияние.



Впервые о странном нашествии муравьев-пуль, которые вообще-то должны жить в Бразилии, сообщили английские пожарные. Выяснилось, что этот вид муравьев по непонятным пока причинам испытывает тягу к электричеству.

Они устраивают свои колонии в розетках и трансформаторных будках, вызывая короткие замыкания. Насколько это влияет на людей? Ну, только за последние два года Великобритания оценила ущерб от муравьев в два миллиарда фунтов . Но с муравьями человек пока может справляться, более менее. Вот с крысами уже начинаются серьезные проблемы. В 2014 году службы контроля за животными в Ливерпуле отчитались о новом подвиде устойчивых ко всем ядам крыс. Они вырастают размером с кошку и вообще не боятся человека. И плодятся в огромных количествах. Пытаясь выяснить причины, ученые поняли, что этот вид эволюционировал и выработал иммунитет ко всем известным пестицидам. Шанс отловить всех крыс вручную, как сами понимаете, довольно мал . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: