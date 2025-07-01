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Существа, которые незаметно для людей заполняют мир

Человек совершенно зря считает себя царем природы. Есть существа, вроде муравьев-пуль, которые совершенно незаметно для нас берут мир под свое влияние. Существа, которые незаметно для людей заполняют мир

Впервые о странном нашествии муравьев-пуль, которые вообще-то должны жить в Бразилии, сообщили английские пожарные. Выяснилось, что этот вид муравьев по непонятным пока причинам испытывает тягу к электричеству.

Существа, которые незаметно для людей заполняют мир Они устраивают свои колонии в розетках и трансформаторных будках, вызывая короткие замыкания. Насколько это влияет на людей? Ну, только за последние два года Великобритания оценила ущерб от муравьев в два миллиарда фунтов. Существа, которые незаметно для людей заполняют мир Но с муравьями человек пока может справляться, более менее. Вот с крысами уже начинаются серьезные проблемы. В 2014 году службы контроля за животными в Ливерпуле отчитались о новом подвиде устойчивых ко всем ядам крыс. Они вырастают размером с кошку и вообще не боятся человека. И плодятся в огромных количествах. Пытаясь выяснить причины, ученые поняли, что этот вид эволюционировал и выработал иммунитет ко всем известным пестицидам. Шанс отловить всех крыс вручную, как сами понимаете, довольно мал.

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