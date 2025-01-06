«Куриный бог»: почему в магическую силу дырявых камней верят повсюду

1. Когда появился необычный амулет и его названия

Камень со сквозным отверстием наделяют магическими силами. | Фото: vashobereg.ru.

В магическую силу дырявых камней верят в любом уголке нашей планеты. | Фото: ru.wiktionary.org.





2. Какими силами был наделен камень «с дырочкой» (по мнению людей, конечно же)





В древности, камни «с дырочкой» вешали перед входом в дом или в сарай/курятник. | Фото: socketmira.ru.

Многие верят, что «дырявые» камни непременно защитят ото зла. | Фото: kamni.guru.

Встречаются дырявые камни и довольно больших размеров. | Фото: litdic.ru.

3. Магическая сила камня

Жрецы и маги считали камень с отверстием порталом в параллельные миры.

Друиды и славянские жрецы также верили, что «куриный бог» защитит их от злых сил.

4. Научные версии появления камней с отверстием

Вода и мощная сила прибоя/течения реки способны «протереть» дыры даже в камнях.

Камешки с рыхлой структурой и слабым звеном в виде вкраплений быстрее превращаются в магический талисман.

На одном камне может быть несколько отверстий, но удвоится ли его сила, доподлинно неизвестно.

5. Цвет имеет значение

Белый талисман в виде «куриного бога» сделает его обладателя добрее и принесет умиротворение.

| Фото: taynoeznanie.com.

Синий и голубые оттенки пробудят творческое начало.

Желтые и оранжевые тона дырявого камешка укрепят дух человека.

6. Как носить амулет, если посчастливилось найти магический камень

«Куринного бога» лучше носить на шнурке из натурального материала.

Заглядывая в отверстие камешка, нужно загадать заветное желание и ждать его исполнения.