Главная достопримечательность Мьянмы

Баган — главная достопримечательность Мьянмы и столица первого государства на территории Бирмы. В период расцвета на местных равнинах было выстроено больше десяти тысяч религиозных сооружений, до наших дней дошло около двух тысяч древних буддистских храмов разной степени сохранности. Главная достопримечательность Мьянмы

Еще до поездки в эту удивительную страну я знал, что обязательно должен увидеть как встает солнце над древнем городом из корзины воздушного шара, но в этот раз моей мечте так и не суждено было исполнится.

Во время нашего пребывания в Багане было облачно и в добавок дул сильный ветер, сделавший невозможными полеты на аэростатах. Пришлось довольствоваться съемкой с пагод: Главная достопримечательность Мьянмы Руины Багана занимают площадь около 40 км². Большинство сооружений было построено в период XI-XIII веков, когда Баган был столицей: Главная достопримечательность Мьянмы Бледный рассвет над храмом Кубьяукджи (Ku Byauk Gyi): Главная достопримечательность Мьянмы Местный транспорт в ожидании туристов: Главная достопримечательность МьянмыГлавная достопримечательность Мьянмы Страна тысячи пагод: Главная достопримечательность МьянмыГлавная достопримечательность Мьянмы Главная достопримечательность Мьянмы Интересный факт: несмотря на очевидную культурно-историческую значимость, ЮНЕСКО не включило Баган в список объектов всемирного наследия по политическим причинам. Главная достопримечательность Мьянмы Храм Хтиломинло (Htilominlo): Главная достопримечательность Мьянмы На закате картинка немного преобразилась: Главная достопримечательность МьянмыГлавная достопримечательность МьянмыГлавная достопримечательность Мьянмы Девушка и храм: Главная достопримечательность Мьянмы Даже в такую не фотогеничную погоду Баган оставил очень приятное впечатление. Я обязательно вернусь суда еще раз и буду парить в облаках над древними пагодами. Главная достопримечательность Мьянмы


источник

