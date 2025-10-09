Баган — главная достопримечательность Мьянмы и столица первого государства на территории Бирмы. В период расцвета на местных равнинах было выстроено больше десяти тысяч религиозных сооружений, до наших дней дошло около двух тысяч древних буддистских храмов разной степени сохранности.



Еще до поездки в эту удивительную страну я знал, что обязательно должен увидеть как встает солнце над древнем городом из корзины воздушного шара, но в этот раз моей мечте так и не суждено было исполнится.

Во время нашего пребывания в Багане было облачно и в добавок дул сильный ветер, сделавший невозможными полеты на аэростатах. Пришлось довольствоваться съемкой с пагод:Руины Багана занимают площадь около 40 км². Большинство сооружений было построено в период XI-XIII веков, когда Баган был столицей: Бледный рассвет над храмом Кубьяукджи (Ku Byauk Gyi): Местный транспорт в ожидании туристов:Страна тысячи пагод: Интересный факт: несмотря на очевидную культурно-историческую значимость, ЮНЕСКО не включило Баган в список объектов всемирного наследия по политическим причинам. Храм Хтиломинло (Htilominlo): На закате картинка немного преобразилась: Девушка и храм:Даже в такую не фотогеничную погоду Баган оставил очень приятное впечатление. Я обязательно вернусь суда еще раз и буду парить в облаках над древними пагодами.