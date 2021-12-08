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Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

В резиновых женщинах нуждается некоторое количество мужчин — они их любят, ухаживают за ними и с ними спят. Кое-кто этих «кукол» даже коллекционирует, гуляя каждый день с новой.

«Куклы заполнили в моей жизни пустоту. Они прекрасны, а общение с ними меня полностью устраивает. Если бы мне сейчас предложили выбрать между живой женщиной и резиновой куклой, я бы даже не колебался. Мои девочки лучше всех!» — рассказывает Эверард Кунион, официально женатый на резиновой женщине.

Любопытно, что цены на таких кукол могут достигать десятков тысяч евро. Сегодня мы заглянем в мастерскую Dreamdoll, расположенную во французском городе Дюппигайм, где изготавливаются силиконовые куклы по индивидуальным заказам. Цены в Dreamdoll начинаются от 5500 евро.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Форма для изготовления куклы в мастерской компании Dreamdoll.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Тьерри Реверди, владелец Dreamdoll, демонстрирует механическую конструкцию, служащую основой секс-куклы.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Эрик, сотрудник Dreamdoll, достает куклу из формы, проверяет ее гибкость.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Рафаэла, одна из сотрудниц компании, работает над макияжем куклы.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Рафаэла работает над глазами.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции
Силиконовые уши.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Рафаэла проверяет, ровно ли расположены глаза куклы.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции
Рафаэла наносит макияж.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Эрик проверяет куклу после формы.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Рафаэла работает над макияжем.



Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Рафаэла готовит куклу к отправке покупателю.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Dreamdoll изготавливает около ста кукол в год по индивидуальным заказам, большинство покупателей — европейцы.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Финальные штрихи от Тьерри Реверди, владельца Dreamdoll.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Тьерри Реверди расчесывает куклу.

Моя дорогая: как производят резиновых женщин во Франции

Тьерри кладет куклу в ящик для отправки покупателю.

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