Рай в штате Миссури, Иисус в космосе и немножко расизма или несколько самых безумных вещей, в которы

Любая религия – это такая штука, которая неизменно требует от своих последователей выполнения одного просто правила: отбросить в сторону критическое мышление и принять на веру некоторые довольно странные, забавные, а временами и несколько жуткие вещи без каких-либо объяснений, доказательств и ремарок.
В конце концов, на вкус все презервативы разные, и каждый волен верить в то, что ему ближе, но как все эти занимательные догматы будут выглядеть со стороны, если взглянуть на них свежим скептическим взглядом? Возьмем, к примеру, наших любимых мормонов.
Что мы знаем о них, кроме того, что они, во-первых, странные, во-вторых, могут жениться на нескольких девушках сразу и, в-третьих, немножко похожи на геев, потому что бороду придумал Сатана?
Сегодня мы решили заполнить этот досадный пробел в кругозоре наших любимых читателей и рассказать вам о парочке самых странных и безумных вещей, в которые действительно верят мормоны, на фоне которых даже девственница, родившая ребенка, покажется чем-то вполне обыденным и нормальным.
Членские взносы
Кто-то там что-то сказал про ООО «РПЦ», «Ватикан Инкорпорейтед» или про то, что современная церковь с клевыми налоговыми льготами очень напоминает прибыльный коммерческий стартап? Поверьте, товарищи, в нашем случае все делается еще далеко не так явно. Если вы решили вступить в ряды мормонов, никогда не смотрите на год в календаре, знайте, он вам врет. Для вас на улицах по-прежнему царит Средневековье, и вы по-прежнему обязаны отдавать десятую часть своего дохода церкви. Нет, не «можете», а именно «обязаны», это делается на добровольно-принудительной основе, как налоговая декларация.
Никакого кофе, только хардкор
А теперь, дорогие друзья, простой тест на то, приняли бы вас в гордые ряды мормонов, или нет. Сейчасмедленнооторвитевзглядотмонитора и посмотрите, какое «пойло» мирно обосновалось у вас на столе в зоне ручной досягаемости. Если это кофе или чай, то нам очень жаль, вы в пролете и будете гореть в мормонском аду. Дело в том, что основатель всей этой замечательной организации по имени Джозеф Смит строго завещал своим последователям придерживаться специальной диеты, и сатанинский греховный эспрессо по непонятным причинам в нее категорически не входит. Впрочем, есть и хорошие новости. К газированным напиткам с кофеином мормоны относятся куда менее строго, так что в отличие от кофе всевозможные «Ред Буллы», «Адреналины» и «Берны» можно пить хоть целыми литрами.
Капелька расизма
Уж неизвестно, каким чудом божьим в передовой и толерантной Америке мормонам удалось откреститься от своего занимательно прошлого, но факт остается фактом. Только в 1978 году лидеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, скрипя зубами, признали, что все люди равны, независимо от света кожи и пригласили афроамериканцев вступать в ряды мормонов, куда они почему-то (странные люди, правда?) как-то не спешили, да и не спешат до сих пор. Возможно, это странное явление связано с тем, что до конца 70-х мормоны публично заявляли, что темный цвет кожи – это клеймо божьего проклятия, а белый цвет кожи – это знак благословения Господа, но мы ни на что не претендуем, это так, просто предположение.
Борода от Сатаны
В отличие от наших родных и любимых православных попов, у мормонов наличие бороды или усов на лице считается чем-то до неприличия греховным и отвратительным (правда, официально это занимательное правило относится только к мужчинам, так что, милые дамы, можете расслабиться, если что, вам брить усики не обязательно).
Райский штат
Мормоны – это последователи одной из немногих религий, которая уверенно заявляет, что ей доподлинно известно, где же на самом деле в древности находился тот самый Эдем. Если быть более точным, то согласно мормонам, райские кущи, где Адам с Евой плясали голышом и кушали яблочки без ГМО, находился на территории современного городка Индепенденс на западе штата Миссури. Естественно, никаких доказательств в пользу столь смелого предположения нет и не предвидеться, да и вообще, вы серьезно? Рай на западе Миссури?
Люди как боги
Хорошая новость для всех самовлюбленных психопатов. В Церкви Иисуса Христа Святых последних дней вас поймут, простят и примут как родных. Почему так? Все просто. Мормоны уверены, что раз уж Господь сотворил человека по своему образу и подобию, то каждый мормон на каком-то этапе своего духовного просвещения запросто может стать Богом сам. Видите? Мы же говорили, что вас там поймут, и вы найдете себе друзей.
Звездные войны
Ну и самое лучшее напоследок. Уж не знаем, что там насчет Нибиру и рептилоидов, но у мормонов тоже есть своя собственная волшебная космическая планета, на которую отправляются те самые «люди как боги», о которых мы уже упоминали выше.
Это планета Колоб, которая ближе всего расположена к комическому Трону Господа. И да, наверное, говорить о том, что ни один астроном никогда в жизни не доказал факта ее существования, будет, наверное, как-то неприлично и неуважительно.
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