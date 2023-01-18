Рай в штате Миссури, Иисус в космосе и немножко расизма или несколько самых безумных вещей, в которы

Любая религия – это такая штука, которая неизменно требует от своих последователей выполнения одного просто правила: отбросить в сторону критическое мышление и принять на веру некоторые довольно странные, забавные, а временами и несколько жуткие вещи без каких-либо объяснений, доказательств и ремарок.







В конце концов, на вкус все презервативы разные, и каждый волен верить в то, что ему ближе, но как все эти занимательные догматы будут выглядеть со стороны, если взглянуть на них свежим скептическим взглядом? Возьмем, к примеру, наших любимых мормонов.







Что мы знаем о них, кроме того, что они, во-первых, странные, во-вторых, могут жениться на нескольких девушках сразу и, в-третьих, немножко похожи на геев, потому что бороду придумал Сатана?







Сегодня мы решили заполнить этот досадный пробел в кругозоре наших любимых читателей и рассказать вам о парочке самых странных и безумных вещей, в которые действительно верят мормоны, на фоне которых даже девственница, родившая ребенка, покажется чем-то вполне обыденным и нормальным.



Членские взносы

Никакого кофе, только хардкор

Капелька расизма

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Райский штат

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Звездные войны