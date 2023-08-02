10 продуктов, которые эффективно выводят токсины из организма

Нет токсинам!
Сегодня окружающая среда весьма агрессивна для человека. В пище, воздухе, воде – повсюду есть токсины. Они способны наносить серьёзный вред здоровью человека, нарушая активность клеток. Поэтому актуальность детокситации организма растёт, и для этого совсем необязательно использовать препараты из аптеки. Медики рекомендуют ряд продуктов, которые помогут вывести токсины из организма.
1. Грейпфрут
Натуральный сорбент грейпфрут.
Этот фрукт помогает очистить пищеварительную систему, а также может предотвратить развитие камней в почках. Поскольку в грейпфруте очень низкий естественный уровень сахаров и калорий, он отлично подходит для диеты.
2. Картофель
Натуральный сорбент картофель.
Картофель (особенно сладкий картофель) - это продукт с очень сильными свойствами антиоксиданта. Он является отличным источником витамина А (в виде бета-каротина) и не менее хорошим источником витамина С, оба из которых являются антиоксидантами, предназначенными для расщепления в организме свободных радикалов. Кроме того, сладкий картофель содержит соединения, которые могут связывать тяжелые металлы, такие как кадмий, медь, ртуть и свинец, выводя их из организма.
3. Брокколи
Натуральный сорбент брокколи.
Этот овощ полон антиоксидантов, которые хорошо справляются с очищением организма. В нем также содержатся ферменты, которые помогают эффективной работе пищеварительной системы. Лучше всего употреблять сырой брокколи, поскольку в нем выше уровень питательных веществ.
4. Авокадо
Натуральный сорбент авокадо.
Авокадо - отличная еда, поскольку этот плод богат антиоксидантами, в том числе глутатионом. Мякоть авокадо способна детоксифицировать организм, выводя из него вредные токсины. А уменьшение уровня вредных химических веществ в теле приведет к тому, что человек будет здоровее и почувствует себя лучше.
5. Капуста
Натуральный сорбент капуста.
Капуста содержит серу, которая очень важна для разрушения вредных химических веществ в организме. Сера может помочь избавиться от всего «ненужного»: от пестицидов до лекарств, которые плохо выводятся из организма.
6. Семена подсолнечника
Натуральный сорбент семена подсолнечника.
Оказывается, обычные семечки не только хорошо подходят для быстрого «перекуса», но и могут детоксифицировать печень, выводя вредные токсины. В дополнение к этому, они предотвращают образование холестерина, который также наносит вред организму.
7. Клюква
Натуральный сорбент клюква.
Клюква всегда была полезной для профилактики инфекций мочевых путей, но при этом люди зачастую даже не подозревают, что эта ягода также может помочь избавиться от токсинов в организме. Также не стоит забывать об антибактериальных свойствах клюквы.
8. Свекла
Натуральный сорбент свекла.
Данный корнеплод можно включать в множество разных рецептов или же употреблять в сыром виде. В свекле полно антиоксидантов, а содержащийся в ней пурпурный пигмент по названию бетацианин, как было доказано учеными, борется с раком.
Бетаин (еще одно вещество, обнаруженное в свекле) стимулирует клетки печени, а также защищает печень и желчные протоки. И, если предыдущего было мало, то, как показали результаты исследований, пектин в свекле связывает и помогает удалить тяжелые металлы из организма.
9. Чеснок
Натуральный сорбент чеснок.
Очередной продукт, в котором много серы, прекрасно подходит для чистки организма. Чеснок также обладает антибиотическими свойствами, поэтому он может помочь при простуде. На самом деле, если есть чеснок каждый день, то это обеспечит просто массу преимуществ для здоровья.
10. Лимон
Натуральный сорбент лимон.
Лимоны - отличный источник витамина С, который помогает вырабатывать глутатион, вещество, необходимое для детоксикации печени. Они также содержат фитохимический препарат, называемый лимоненом, который усиливает детоксификацию печени и избавляет организм от «лишних» химических веществ. Регулярное употребление лимонов может улучшить здоровье.
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