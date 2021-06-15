Террористка Мисси: как дочь имперского губернатора Мария Беневская встала на кровавый путь террора

Мария Аркадьевна Беневская, которую террористы ласково называли ангелом с бомбами, — член партии эсеров, участвовавшая в революционном движении в России начала XX века. Она получила хорошее образование и воспитание, её семья имела большой вес в высших кругах российского общества. У неё была масса возможностей устроить свою жизнь наилучшим образом в соответствии с представлениями среды, из которой она вышла. Но утончённая светская красавица выбрала совсем иной жизненный путь. Несмотря на свою глубокую религиозность, она становится членом боевой группы социал-революционной партии. К счастью, ей никого не удалось лишить жизни. Беневская умудрилась только причинить вред себе – собирая метательный снаряд, сама подорвалась (ей покалечило руку).
Где родилась и в каких условиях воспитывалась Мария Аркадьевна Беневская
Мать Нина Викторовна Беневская, урождённая Иващенко (1850-1906) и отец Аркадий Семёнович Беневский (1840-1913)./
Мария Аркадьевна Беневская родилась в 1882 году в городе Иркутске. Аркадий Семёнович, отец Марии, был губернатором Амурского края, имел чин генерал-лейтенанта. Мать Беневской – Нина Викторовна, составила ему блестящую партию – её семья была очень состоятельной, имела вес в аристократической среде.
Кроме Марии, у Аркадия Семеновича и Нины Викторовны было ещё два старших сына. Дети воспитывались в атмосфере взаимной любви и уважения, росли в полном достатке. Родители много усилий приложили к тому, чтобы детьми были усвоены христианские ценности. По окончании гимназии Беневская поступила на факультет естествознания в Галле-Витенбергском университете в Берне, а позже – окончила медицинский женский институт в Петербурге.
Что заставило выпускницу Галле-Витенбергского университета встать на кровавый путь и примкнуть к эсерам
Борис Савинков (на переднем плане) с детьми Беневскими - Михаилом, Марией, Иваном (слева направо). 1895 год./Фото: img.rg.ru
Стройная, высокая красавица с голубыми глазами, светловолосая, с белой мраморной кожей и нежным румянцем на щеках. Она звала себя Мисси, а иногда – Маруська или Мисска. Лёгкая и внешне беззаботная, на самом деле она жила сложной внутренней жизнью. Пробиваясь к «свету и смыслу», с горячей верой в «громады» (высшие цели), она стала безрассудной – покинула все, что было ей доступно по её положению в обществе и свою семью. Испытав «гибельный восторг» от своего «детского бесстрашия», она решилась менять «непреодолимые обстоятельства российской жизни» посредством террора. И это стало её обязательством, доводящим «до отстранённости, до холода, до вечной мерзлоты» на грани отчаяния.
Глубоко верующая христианка, она каким-то непостижимым образом пришла к оправданию террора и необходимости личного участия в нем. Её отличали незлобивость, приверженность идее деятельной любви, очень часто она была источником радости для своих товарищей, вынужденных вести аскетический, затворнический образ жизни на конспиративных квартирах. Её чрезвычайная совестливость и религиозность причудливым образом соединились с теми взглядами, которые она усвоила от Савинкова (его она знала с детства) и других руководителей социал-революционной партии.
Невезучая «Генриета»: участие в Боевой организации Савинкова и арест
Губернатор Ф.В. Дубасов. 1905-1906 годы./Фото: cdnimg.rg.ru
В 1905 году Беневская стала членом боевой организации социал-революционной партии. Рекомендовал Марию для вступления один из её руководителей – Борис Савинков. Партийный псевдоним Беневской – «Генриета». Она стала техником – обучилась изготовлению бомб в финляндском городе Гельсингфорсе (к русским революционерам здесь относились с большим сочувствием).
Благодаря финнам у боевой организации постоянно имелся в распоряжении динамит фабричного изготовления, поэтому техникам нужно было научиться паять оболочки для снарядов, изготавливать запальные трубки, уметь их наполнять и заряжать. Запальные трубки вкладывались в снаряд незадолго до теракта. Если он не состоялся по каким – то причинам, то технику возвращали снаряд, и он должен был его разрядить (в такой момент от него требовалась предельная осторожность).
В 1906 году Беневская принимала участие в подготовке очередного покушения на генерал-губернатора Москвы Фёдора Васильевича Дубасова. На его жизнь покушались несколько раз, но террористов будто преследовал злой рок. От двух покушений, уже хорошо продуманных и подготовленных, пришлось отказаться – резко поменялись планы Дубасова. После второго несостоявшегося покушения Беневская должна была разрядить снаряд на конспиративной квартире. Произошёл взрыв, Марии покалечило руку, осколками посекло лицо. Она отреагировала на происшедшее с поразительным самообладанием. Её муж и соратник Борис Моисеенко, живший с ней на этой же квартире, оказал ей первую помощь и, по её просьбе понёс другие снаряды в безопасное место. Беневская сама добралась до ближайшей больницы, пробыла в ней около двух недель, а потом её арестовали.
«Летучим отрядом» боевой организации в том же 1906 году было совершено ещё два покушения на Дубасова: 23 апреля – социал-революционером Борисом Вноровским и в декабре. Вноровский бросил бомбу в карету генерал-губернатора, выезжавшего после праздничной службы из Успенского собора. Был убит его адъютант граф Коновицын, ранен кучер, самому Дубасову раздробило ступню левой ноги. В декабре того же года в него стреляли члены «летучего отряда» Воробьёв и Березин, а два других террориста бросили бомбу. Дубасов получил незначительное ранение и лёгкую контузию. После того, как исполнителям покушения был вынесен смертный приговор, Дубасов написал прошение об их помиловании.
Осенью 1906 года за участие в покушении на генерал-губернатора Дубасова Марию Беневскую приговорили к смертной казни. Узнав об этом, её мать совершила самоубийство. Аркадий Семёнович подал императору одно за другим два прошения о помиловании дочери. Смертную казнь заменили 16-ю годами каторги и лишением сословных прав и состояния.
Как сложилась судьба террористки Мисси после 16 лет каторги
Мальцевская каторга./Фото: s40.radikal.ru
Отбывать наказание Беневской предстояло в Мальцевской тюрьме. В 1909 году она была отправлена в Забайкальский край в Баргузин на поселение. В 1910 году вышла замуж второй раз – за Ивана Степанока, матроса мятежного «Потемкина». У них родился сын Илья.
После февральской революции Мария Беневская вместе с семьёй уехала на родину мужа – в Одесскую губернию. Но жизнь там оказалась очень затруднительной, поэтому в том же 1917 году они переехала в Петроград, а в июне у них родился второй сын – Степан. Жить в городе, который оставался центром бурных событий, было сложно, и Беневская с семьёй вновь перебрались на Украину. Но им ещё раз довелось вернуться в Петроград в начале 30-х годов, так как на Украине начался страшный голод. Беневская с мужем и детьми жила в Ленинграде и во время Великой отечественной войны.
Умерла Мария Аркадьевна в первую же блокадную зиму, разделив судьбу многих тысяч ленинградцев, погибших от голода./Фото: img.rg.ru
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