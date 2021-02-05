Почему при эвакуации Эрмитажа во время Великой Отечественной войны рамы от картин оставляли на стена

Война – страшный период в жизни каждого государства и его народа, но и он когда-нибудь заканчивается. Во время военных действий многие музеи и галереи эвакуировались в тыл – туда, куда враг не мог бы добраться и похитить ценные произведения искусства, достояние многих поколений. Не обошла эта участь Эрмитаж.
Работники Эрмитажа готовились к эвакуации еще до нападения Германии / Фото: knclub.ru
Но самое интересное, что Эрмитаж к эвакуации был готов еще до того момента, как Германия напала на Россию, а о блокаде Ленинграда никто даже и не думал. Работники Эрмитажа еще в 1939 г. заранее подготовили ряд коробок и валов для размещения полотен, ящики, чтобы поместить туда мебель и скульптуры.
Директор Эрмитажа И.Орбели знал все тонкости эвакуационного процесса / Фото: sputnik-georgia.ru
На должности директора Эрмитажа в те годы работал Иосиф Орбели, который и являлся руководителям подготовительного процесса, а затем и эвакуации музейных экспонатов. Он принимал участие в эвакуации этих же экспонатов и в 1917 г., когда их перевозили в Москву. Именно поэтому он был в курсе всех тонкостей эвакуационного процесса и того, как экспонаты вернуть обратно, когда для этого придет время.
Картины вынимали из рам и аккуратно складывали в ящики или наматывали на валы / Фото: twitter.com
На подготовительном этапе картины снимались со своих мест и аккуратно упаковывались в специальную тару, в ящики. Достаточно большие по размеру полотна вытаскивались из подрамников и наматывались по несколько штук на один вал.
Естественно, все сотрудники и руководящее звено свято верили, что война скоро закончится, Советский Союз победит и все вернется на круги своя, в том числе и экспонаты.
Рамы оставляли на стенах, чтобы после окончания военных действий все картины быстро разместить обратно / Фото: cpgvs.ru
Именно по этой причине на стенах, на прежних местах и оставляли пустые рамы. Фотографии делать необходимости не было, да и фотоаппараты тогда были разве что у корреспондентов, и то военных.
Чтобы все картины вернулись на прежнее место, не нужно было делать зарисовки, достаточно было оставить на стенах рамы от них / Фото: u-ssr.ru
Не нужно было и делать зарисовки, чтобы потом размещать снова картины. А так, после того, как картины снова окажутся в Ленинграде, их оставалось просто поместить в свои же рамы.
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