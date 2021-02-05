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Почему при эвакуации Эрмитажа во время Великой Отечественной войны рамы от картин оставляли на стена


Почему при эвакуации Эрмитажа во время Великой Отечественной войны рамы от картин оставляли на стена

Война – страшный период в жизни каждого государства и его народа, но и он когда-нибудь заканчивается. Во время военных действий многие музеи и галереи эвакуировались в тыл – туда, куда враг не мог бы добраться и похитить ценные произведения искусства, достояние многих поколений. Не обошла эта участь Эрмитаж.

Работники Эрмитажа готовились к эвакуации еще до нападения Германии / Фото: knclub.ru

Работники Эрмитажа готовились к эвакуации еще до нападения Германии / Фото: knclub.ru

 

Но самое интересное, что Эрмитаж к эвакуации был готов еще до того момента, как Германия напала на Россию, а о блокаде Ленинграда никто даже и не думал. Работники Эрмитажа еще в 1939 г. заранее подготовили ряд коробок и валов для размещения полотен, ящики, чтобы поместить туда мебель и скульптуры.
Директор Эрмитажа И.Орбели знал все тонкости эвакуационного процесса / Фото: sputnik-georgia.ru

Директор Эрмитажа И.Орбели знал все тонкости эвакуационного процесса / Фото: sputnik-georgia.ru

 

На должности директора Эрмитажа в те годы работал Иосиф Орбели, который и являлся руководителям подготовительного процесса, а затем и эвакуации музейных экспонатов. Он принимал участие в эвакуации этих же экспонатов и в 1917 г., когда их перевозили в Москву. Именно поэтому он был в курсе всех тонкостей эвакуационного процесса и того, как экспонаты вернуть обратно, когда для этого придет время.
Картины вынимали из рам и аккуратно складывали в ящики или наматывали на валы / Фото: twitter.com

Картины вынимали из рам и аккуратно складывали в ящики или наматывали на валы / Фото: twitter.
com

 

На подготовительном этапе картины снимались со своих мест и аккуратно упаковывались в специальную тару, в ящики. Достаточно большие по размеру полотна вытаскивались из подрамников и наматывались по несколько штук на один вал.
Естественно, все сотрудники и руководящее звено свято верили, что война скоро закончится, Советский Союз победит и все вернется на круги своя, в том числе и экспонаты.
Рамы оставляли на стенах, чтобы после окончания военных действий все картины быстро разместить обратно / Фото: cpgvs.ru

Рамы оставляли на стенах, чтобы после окончания военных действий все картины быстро разместить обратно / Фото: cpgvs.ru

 

Именно по этой причине на стенах, на прежних местах и оставляли пустые рамы. Фотографии делать необходимости не было, да и фотоаппараты тогда были разве что у корреспондентов, и то военных.
Чтобы все картины вернулись на прежнее место, не нужно было делать зарисовки, достаточно было оставить на стенах рамы от них / Фото: u-ssr.ru

Чтобы все картины вернулись на прежнее место, не нужно было делать зарисовки, достаточно было оставить на стенах рамы от них / Фото: u-ssr.ru


Не нужно было и делать зарисовки, чтобы потом размещать снова картины. А так, после того, как картины снова окажутся в Ленинграде, их оставалось просто поместить в свои же рамы.

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Почему при эвакуации Эрмитажа во время Великой Отечественной войны рамы от картин оставляли на стена

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Почему при эвакуации Эрмитажа во время Великой Отечественной войны рамы от картин оставляли на стенаПодписаться на мой Instagram
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