Почему при эвакуации Эрмитажа во время Великой Отечественной войны рамы от картин оставляли на стена

Работники Эрмитажа готовились к эвакуации еще до нападения Германии / Фото: knclub.ru

Директор Эрмитажа И.Орбели знал все тонкости эвакуационного процесса / Фото: sputnik-georgia.ru

com Картины вынимали из рам и аккуратно складывали в ящики или наматывали на валы / Фото: twitter.com

Рамы оставляли на стенах, чтобы после окончания военных действий все картины быстро разместить обратно / Фото: cpgvs.ru

Чтобы все картины вернулись на прежнее место, не нужно было делать зарисовки, достаточно было оставить на стенах рамы от них / Фото: u-ssr.ru