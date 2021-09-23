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10 современных зарубежных экранизаций русской классики

Работы русских классиков почитаемы не только на родине, но и за рубежом. Многие иностранные режиссеры экранизируют наши романы, заведомо полагая, что картина будет обречена на успех. Но на самом деле настоящая и точная экранизация удается далеко не всем, ведь нужно понимать все тонкости русской души, чтобы не допустить оплошность, а это довольно трудная задача!

Мини-сериал по мотивам одноименного романа Льва Толстого «Война и мир». Роберт Дорнхельм, 2007 год

10 современных зарубежных экранизаций русской классики

Фильм по мотивам одноименного романа Льва Толстого «Анна Каренина». Джо Райт, 2012 год.

10 современных зарубежных экранизаций русской классики

Мини-сериал по мотивам одноименного романа Льва Толстого «Анна Каренина». Кристиан Дюге, 2013 год.

10 современных зарубежных экранизаций русской классики

Фильм по мотивам одноименного романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Петр Зеленка, 2008 год.

10 современных зарубежных экранизаций русской классики

Мини-сериал по мотивам одноимённого романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Джакомо Кампиотти, 2002 год.

10 современных зарубежных экранизаций русской классики

Фильм по мотивам одноименного романа Владимира Набокова «Защита Лужина». Марлен Горрис, 2000 год.

10 современных зарубежных экранизаций русской классики

Телесериал по мотивам рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». Алекс Хардкасл, Роберт МакКиллоп, с 2012 года.

10 современных зарубежных экранизаций русской классики

Фильм по мотивам повести Антона Чехова «Дуэль». Довер Кошашвили, 2010 год.

10 современных зарубежных экранизаций русской классики

Фильм по мотивам пьесы Антона Чехова «Три сестры». Артур Аллан Сейдельман, 2005 год.



10 современных зарубежных экранизаций русской классики

Телесериал по мотивам одноименного романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Джулиан Джаррольд, 2002 год.

10 современных зарубежных экранизаций русской классики

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