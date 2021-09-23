10 современных зарубежных экранизаций русской классики

Работы русских классиков почитаемы не только на родине, но и за рубежом. Многие иностранные режиссеры экранизируют наши романы, заведомо полагая, что картина будет обречена на успех. Но на самом деле настоящая и точная экранизация удается далеко не всем, ведь нужно понимать все тонкости русской души, чтобы не допустить оплошность, а это довольно трудная задача!



Мини-сериал по мотивам одноименного романа Льва Толстого «Война и мир». Роберт Дорнхельм, 2007 год







Фильм по мотивам одноименного романа Льва Толстого «Анна Каренина». Джо Райт, 2012 год.







Мини-сериал по мотивам одноименного романа Льва Толстого «Анна Каренина». Кристиан Дюге, 2013 год.







Фильм по мотивам одноименного романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». Петр Зеленка, 2008 год.







Мини-сериал по мотивам одноимённого романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Джакомо Кампиотти, 2002 год.







Фильм по мотивам одноименного романа Владимира Набокова «Защита Лужина». Марлен Горрис, 2000 год.







Телесериал по мотивам рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». Алекс Хардкасл, Роберт МакКиллоп, с 2012 года.







Фильм по мотивам повести Антона Чехова «Дуэль». Довер Кошашвили, 2010 год.







Фильм по мотивам пьесы Антона Чехова «Три сестры». Артур Аллан Сейдельман, 2005 год.

Телесериал по мотивам одноименного романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Джулиан Джаррольд, 2002 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)