Вода и еще 5 странных консервов, которые были популярны в СССР

Эпоха Советского Союза запомнилась не только дефицитами, социальными трансформациями и политическими событиями. Не менее интересными были продукты, которые встречались на полках магазинов. Пожалуй, больше всего вопросов у современного человека будет к консервам того времени. Мясо кита, березовый сок и даже вода – что еще можно было встретить в жестяных банках, читайте в статье Novate.
1. Макароны
Макароны консервировали вместе с мясом. / Фото: fishki.net
В конце 50-х годов прошлого века в ассортименте продуктовых магазинов появились новые консервы – макароны. Звучит странно, правда? Ведь мы привыкли покупать «сухие» макаронные изделия, отваривать их до готовности в кастрюле с водой и подавать вместе с мясом, салатом или вкусной подливой. Однако в период СССР такими консервами сложно было кого-то удивить. По сути, это был готовый ужин, ведь вместе с макаронами в банке была свинина, говядина, курица или паштет. Очень удобно, правда?
Производство подобных консервов имело под собой интересную подоплеку: таким образом, Советская власть пыталась освободить женщин от «кухонного рабства». Сегодня вы вряд ли сможете найти макароны в банках, однако, судя по воспоминаниям наших родителей, бабушек и дедушек, оно было очень сытным и вкусным.
2. Китовое мясо
Китовое мясо решило вопрос дефицита мясных продуктов. / Фото: mentoday.ru
В Советское время был очень хорошо налажен рыбный промысел, поэтому прилавки редко пустовали. Более того, в магазинах можно было встретить продукты, которые сейчас не найдешь даже при большом желании. Яркий пример – китовое мясо.
Китобойный промысел стал активно развиваться в Советском Союзе в 30-х годах прошлого века, а через десять лет страна получила китобойную флотилию «Wikinger», которую позже переименовали в «Славу».
Изначально киты вылавливались вовсе не для еды. Главной целью был рыбий жир, который активно использовали в промышленности, а также спермацет – важный компонент в области медицины и производстве косметики. Китовое мясо стало популярным чуть позже, когда правительство искало способ разнообразить ассортимент продовольствия и решить проблему дефицита мясных продуктов.
Больше всего советских граждан привлекала цена – в то время как стоимость свинины и говядины начиналась от 1 рубля 80 копеек, китовое мясо продавали по 80 копеек за килограмм. А когда в магазинах появились консервы с голубой этикеткой и надписью: «Мясо китовое в масле», за ними выстраивалась настоящая очередь. Увы, когда в 70-х годах численность китов резко уменьшилась, продукт «ушел» с советского рынка, и остался лишь воспоминанием.
3. Крабовые консервы
Крабовые консервы под знаменитым названием «CHATKA». / Фото: zabnalog.ru
СССР соревновалась с Японией не только в вылове китов. Еще одним «камнем преткновения» стали крабы. Поначалу они были популярны лишь на Дальнем Востоке, а с 30-х годов крабовое мясо стали выпускать в виде консервов и реализовывать во всех уголках страны – одна баночка стоила 4 рубля 70 копеек.
Увы, советский человек не оценил прелесть морепродукта, и тогда власти приняли решение отправлять консервы на экспорт, чтобы не пропадали. Это был очень умный ход, ведь по качеству краб из СССР совсем не уступал японскому, но при этом стоил намного дешевле. Те самые консервы «пошли в массы» под названием «CHATKA».
Интересный факт: Свое название консервированное крабовое мясо получило по ошибке. Изначально производители планировали назвать его «KAMCHATKA», и подготовили этикетки для полукилограммовых банок. Однако подходящей тары не завезли, и рабочим пришлось клеить этикетки на банки емкостью 250 граммов. Соответственно, они были меньше по диаметру, и при наклеивании этикетка закрыла первые буквы. В итоге от планируемого названия осталась лишь «CHATKA».
4. Березовый сок
Березовый сок продавали в разных по литражу банках. / Фото: darminaopel.ru
Пожалуй, одним из самых популярных напитков в СССР был березовый сок. Многие советские граждане с удовольствием собирали его самостоятельно: вставали на рассвете, отправлялись в лес, находили подходящее дерево и «наливали» сок в банку. А тем, кто не горел желанием проводить подобные манипуляции, предлагали березовый сок на разлив или в трехлитровой банке. Даже когда в стране наступила перестройка и в магазинах опустели прилавки, емкости с этим напитком неизменно стояли в разных углах, чтобы показать людям, что сок никогда не затронет дефицит и экономические проблемы.
К сожалению, консервированный сок по своему составу был далек от натурального. Производители разбавляли его водой, добавляли сахар и лимонную кислоту, чтобы приблизить его вкус к «настоящему». Увы, других вариантов не было – хотя в СССР и росло много берез, такого количества сока, как продавалось в магазине, они дать не могли.
5. Вода
На этикетке с водой была инструкция. / Фото: vopros-ik.mirtesen.ru
А вот сейчас наш мозг точно выдает «Error». В смысле питьевая вода в банках? Кому она могла понадобиться, и главное – зачем? Впрочем, если бы данные консервы попали к нам в руки, ответ сразу же стал бы очевиден. На жестяных упаковках печаталась инструкция, из которой можно было понять, когда и при каких обстоятельствах нужно употреблять консервированную воду.
Оказывается, консервированная вода имела конкретного «получателя» – она предназначалась для моряков, суда которых потерпели бедствие в открытом море. То есть, это была часть сухого пайка для спасательных шлюпок. При этом, согласно инструкции, воду нужно было пить только в самом крайнем случае, когда терпеть уже не было сил. По возможности, моряки должны были собирать для питья дождевую воду, но если природа оказывалась немилостивой к ним, нужно было взять консервный нож, сделать в банке два небольших отверстия и аккуратно сделать несколько глотков. Интересно, что хранить такие консервы можно было практически при любой температуре – на упаковке указывались показатели от -35 до +60 градусов.
Как же готовили консервированную воду, чтобы она была пригодна для употребления? Для этого брали родниковую воду, кипятили ее, добавляли аскорбиновую кислоту и только после этого разливали по банкам. Срок хранения консервов был практически неограниченным. Кроме моряков, воду выдавали также подводникам.
6.Гречневая каша
Гречневая каша – отличный вариант быстрого и простого завтрака. / Фото: fruitnice.ru
Сейчас многие могут сказать, как сильно им надоела гречка, а во времена Советского Союза был настоящий дефицит этой крупы. Возможно, вы подумаете, что всему виной был ажиотажный спрос потребителей, но на самом деле все гораздо банальнее. В СССР было мало гречки из-за погодных условий, а также ее «капризного характера». Судите сами – урожайность гречки составляла лишь 5-7 центнеров с гектара, причем эта цифра не менялась с царского времени. Собирать урожай также было непросто – для этого требовалась специальная техника.
Однако, сложности в выращивании и сборе гречки не помешали советским властям запустить в производство консервы. Они пользовались большим спросом среди граждан, так как это был простой, быстрый и удобный завтрак. Нужно было только открыть банку, выложить гречку в сковороду, подогреть и подать вместе с мясом или овощами. Сегодня каша продается в специальных пакетиках, которые также просты в приготовлении, поэтому консервы больше неактуальны.
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