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Как использовать обычные пеньки

Как использовать обычные пеньки

Такой элемент отопления актуален на дачах и в интерьерах, оформленных в деревенском или классическом английском стиле.

При самостоятельной заготовке часто остаются пеньки самых разных размеров и конфигураций.

Их можно использовать с пользой, а также преобразить с их помощью интерьер. Как это сделать? Мы нашли самые крутые идеи!

Стильный столик в экостиле

Как использовать обычные пеньки

Высокий пенёк достаточного объёма отлично подходит на роль журнального столика или прикроватной тумбы. Он здорово впишется в интерьер в экологическом или скандинавском стиле. перед тем, как украшать им пространство, стоит обработать его лаком или покрыть морилкой.

Горшки для цветов

Как использовать обычные пеньки

Если выпилить аккуратные отверстия в небольших пеньках, то их можно использовать в качестве цветочных горшков. Такие предметы декора, как минимум будут смотреться необычно, и разнообразят даже самый скучный интерьер.

Эффектная ваза

Как использовать обычные пеньки

Даже самый непримечательный пенёк неправильной формы можно превратить в привлекательный элемент дизайна. Например, в стильную вазу для живых цветов или декоративных веточек.

Подставка для винных бутылок

Как использовать обычные пеньки

Хорошо, когда на кухне стильно хранится не только посуда и столовые предметы, а и продукты, и бутылки с вином. В качестве стильной подставки для винной коллекции также можно использовать высокий пенёк, только потребуется сделать в нём соответствующие отверстия.

Вместо стакана для зубных щёток

Как использовать обычные пеньки

Как известно, зубные щётки нужно хранить таким образом, чтобы они могли свободно сохнуть и не соприкасались друг с другом. В обычном стакане они так или иначе пересекаются, поэтому нужно придумать какую-то другую систему хранения для щёток. Для этого подойдут обрезки с пеньков, в которых стоит сделать индивидуальные отверстия для каждой щётки.

Маленькие практичные полки

Как использовать обычные пеньки

Обрезки пеньков не так бесполезны, как это кажется на первый взгляд. Их здорово использовать в качестве систем хранения, для этого лишь нужно закрепить обрезки на стену и превратить их тем самым в небольшие функциональные полки.

Многофункциональный органайзер

Как использовать обычные пеньки

Если сделать в пеньке достаточное количество отверстий разной глубины, то в них можно хранить самые разные предметы, например, мобильный телефон, ключи, ножницы, скрепки.

Подставка для карандашей

Как использовать обычные пеньки

Такая креативная подставка для карандашей не оставит равнодушным ни одного любителя порисовать. Она выглядит стильно и помогает организовать порядок на рабочем столе.

Органайзер для косметики

Как использовать обычные пеньки

Удивительно, для каких целей может быть задействован обычный кусок дерева. Из него получится прекрасный органайзер для хранения косметических кистей, карандашей, помад и тушей.

Кормушка для птиц

Задействовать пеньки хорошо не только в интерьере, они пригодятся и на улице. Например, тут из пенька можно сделать вместительную и удобную кормушку для птиц.

Как использовать обычные пеньки

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