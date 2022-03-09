Как использовать обычные пеньки

Такой элемент отопления актуален на дачах и в интерьерах, оформленных в деревенском или классическом английском стиле.

При самостоятельной заготовке часто остаются пеньки самых разных размеров и конфигураций.

Их можно использовать с пользой, а также преобразить с их помощью интерьер. Как это сделать? Мы нашли самые крутые идеи!

Стильный столик в экостиле

Высокий пенёк достаточного объёма отлично подходит на роль журнального столика или прикроватной тумбы. Он здорово впишется в интерьер в экологическом или скандинавском стиле. перед тем, как украшать им пространство, стоит обработать его лаком или покрыть морилкой.

Горшки для цветов

Если выпилить аккуратные отверстия в небольших пеньках, то их можно использовать в качестве цветочных горшков. Такие предметы декора, как минимум будут смотреться необычно, и разнообразят даже самый скучный интерьер.

Эффектная ваза

Даже самый непримечательный пенёк неправильной формы можно превратить в привлекательный элемент дизайна. Например, в стильную вазу для живых цветов или декоративных веточек.

Подставка для винных бутылок

Хорошо, когда на кухне стильно хранится не только посуда и столовые предметы, а и продукты, и бутылки с вином. В качестве стильной подставки для винной коллекции также можно использовать высокий пенёк, только потребуется сделать в нём соответствующие отверстия.

Вместо стакана для зубных щёток

Как известно, зубные щётки нужно хранить таким образом, чтобы они могли свободно сохнуть и не соприкасались друг с другом. В обычном стакане они так или иначе пересекаются, поэтому нужно придумать какую-то другую систему хранения для щёток. Для этого подойдут обрезки с пеньков, в которых стоит сделать индивидуальные отверстия для каждой щётки.

Маленькие практичные полки

Обрезки пеньков не так бесполезны, как это кажется на первый взгляд. Их здорово использовать в качестве систем хранения, для этого лишь нужно закрепить обрезки на стену и превратить их тем самым в небольшие функциональные полки.

Многофункциональный органайзер

Если сделать в пеньке достаточное количество отверстий разной глубины, то в них можно хранить самые разные предметы, например, мобильный телефон, ключи, ножницы, скрепки.

Подставка для карандашей

Такая креативная подставка для карандашей не оставит равнодушным ни одного любителя порисовать. Она выглядит стильно и помогает организовать порядок на рабочем столе.

Органайзер для косметики

Удивительно, для каких целей может быть задействован обычный кусок дерева. Из него получится прекрасный органайзер для хранения косметических кистей, карандашей, помад и тушей.

Кормушка для птиц

Задействовать пеньки хорошо не только в интерьере, они пригодятся и на улице. Например, тут из пенька можно сделать вместительную и удобную кормушку для птиц.

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