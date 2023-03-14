Как девочка из Африки стала крестницей английской королевы и пешкой в политической игре

Не все знают, что в Британской королевской семье некогда числилась чернокожая девушка стопроцентно африканского происхождения. Её звали Сара Форбс Бонетта – по крайней мере, после принятия христианства. В монаршую семью она вошла не по праву крови и не через брак, а в качестве крёстной дочери и воспитанницы – зато самой королевы Виктории. Девочка, а затем уже девушка, покинув родной африканский берег при драматических обстоятельствах, росла и воспитывалась в Лондоне и не подозревала, что для королевы она – лишь карта в политической игре.
Дочь политического противника
Дагомея, государство на территории нынешней Нигерии, прославилась своим профессиональным и грозным женским войском – европейцы прозвали его «Дагомейскими амазонками». Воинственный дагомейский король Гезо ввёл для этого войска особую форму и значительно расширил его, как и прочие войска. Он был намерен уничтожить ряд знатных кланов и покорить несколько ещё самостоятельных племён из числа народности йоруба, так что готовился ко множеству сражений. Одной из жертв политики Гезо стала знатная семья, которую уничтожили полностью, оставив лишь одну маленькую омоба (принцессу) по имени Айна.
При других обстоятельствах можно было бы предположить, что омобу Айну сделают женой короля, чтобы узаконить его притязания на земли её семьи, или же воспитают при дворе Гезо, сделав затем ставленницей его интересов. Но Гезо был язычником, и очень набожным. Он постоянно приносил богам жертвы, и это обязательно были человеческие жертвы, отобранные самым тщательным образом – не какие-нибудь рабы. Маленькая принцесса должна была в нужный час умилостивить богов в очередной раз.
Портрет омобы Айны кисти Октавиуса Оукли.
На её счастье, в это время при дворе Гезо находился капитан британского корабля. Его миссией было уговорить короля отказаться от работорговли. Дело в том, что Гезо активно поставлял рабов европейцам из числа захваченных им в ходе военных операций – чтобы получить деньги на оружие и боеприпасы. Позже, надо сказать, он перешёл на поставки пальмового масла. Однако пока что Гезо находился на стадии работорговли.
Капитан Форбс – так звали европейца – смог убедить его, что передача маленькой знатной девочки ко двору королевы Виктории будет лучшим вложением в дагомейско-британские отношения. Для Гезо, похоже, безразлично было, чью милость получить – богов или королевы, над чьей империей никогда не заходит солнце. Омоба Айна в любом случае выполняла ровно ту роль, которую он назначил девочке. И принцесса взошла на борт корабля.
Имя, которое назначало судьбу
История маленькой принцессы расстрогала Викторию. Она взялась выступить крёстной матерью сиротки. Форбс же официально принцессу удочерил. Так что Айна одновременно приобрела новое имя – Сара, и новую фамилию, двойную – Форбс Бонетта. «Бонетта» (то есть «Милашка») назывался корабль, на котором Айну-Сару увезли из Африки.
Будучи официально дочерью Форбса, Сара воспитывалась не во дворце. Но с крёстной матерью общалась, конечно, активно. Ей давали воспитание, достойное её знатного происхождения: обучали всем нужным дисциплинам, а также манерам и Слову Божьему. Форбс не мог нарадоваться тому, как девочка быстро осваивает и язык, и требования к поведению, и образовательные предметы.
Портрет Сары Форбс, сделанный её приёмным отцом Фредериком Форбсом.
«Она настоящий гений. Она теперь прекрасно говорит по-английски и проявляет значительный музыкальный талант. Она снискала расположение всех, кто её знает, за малым исключением; она далеко впереди любого белого ребенка её возраста, одарена в области учёбы, силы духа и эмоций», писал капитан о своей воспитаннице.
Однако приёмный отец скоро умер, а Сара начала постоянно болеть. Врачи девочки сочли, что всё дело в северном климате (хотя, скорее всего, проблема была в тогдашней экологической обстановке Лондона). Виктории рекомендовали отослать крестницу в более привычные широты. Так Сара оказалась на Сьерра-Леоне, в миссионерской коже. Но она умоляла вернуть её в Англию. Она больше не чувствовала себя африканкой – по культуре, по самоощущению она была англичанкой, и вдали от Лондона ей было плохо уже по психологическим причинам.
Королева Виктория всячески поощряла успехи крестницы и, кстати, собственноручно нарисовала её портрет, а также заказала отдельный портрет Сары в традиционном для её семьи наряде. Будущее Сары теперь казалось безоблачным. Она старалась, чтобы крёстная мать всегда была ею довольна; у неё самой всегда были новая одежда, свежая еда и хорошие книги. Жизнь, казалось, вошла в своё русло раз и навсегда.
Сара-Айна в молодости, фотография Камиля Сильви.
Сара ещё не подозревала, что всё это образование и воспитание ей даются не для того, чтобы она жила нормальной жизнью англичанки в Лондоне, под крылышком у королевы. Ей недаром подобрали имя Сары, библейской прародительницы еврейского народа, а также, как считается, той, что наравне с мужем обучала евреев вере в единого Бога. В этом имени таился ключ к роли, которую Виктория предуготовила своей крестнице.
Знатные девушки не выходят замуж по любви
Когда Сара доросла до брачного возраста, вполне возможно, ей начали оказывать знаки внимания юноши Лондона. В конце концов, судя по английской литературе девятнадцатого века, увидеть в высшем свете девушку с явно и африканским, и европейским происхождением было вполне возможно. Возможно, Сара поглядывала и на кого-либо из обладателей обширной (в несколько сотен человек) африканской диаспоры Лондона, но это вряд ли – большая часть представителей этой диаспоры были неподходящих ей сословий. Но Саре не разрешили дождаться, когда в её сердце родится любовь.
В глазах Виктории Сара должна была стать одной из основательниц новой африканской культуры. Когда к ней посватался британский предприниматель из знатного рода йоруба, королева стала давить на Сару, чтобы она приняла предложение. Бывший офицер, хорошо образованный, хорошо воспитанный и твёрдо усвоивший все ценности христианской культуры – жених был ровно таким, каким подобрала бы его лично королева для своего проекта.
Свадьба Сары Форбс Бонетты и Джеймса Дэвиса, старинный газетный рисунок.
Сара с мужем должны были переехать на постоянное место жительства на родину, чтобы там распространять истинно британские образование, воспитание и культурные ценности. Как Сара ни умоляла крёстную мать пожалеть её, та была непреклонна: у каждой знатной девушки есть долг, и все веления сердца должны подчиняться этому долгу. Так было и так будет.
Айна снова в Африке
Сара стала миссис Джеймс Дэвис и покинула английские берега. Перед тем сыграли пышную свадьбу, соответствующую происхождению и положению невесты. На эту свадьбу на радость Лондона десять отборных лошадей везли в украшенной карете шестнадцать пышно разодетых подружек невесты. На свадьбе присутствовало и немало знати африканского происхождения. Это было в 1862 году. Свадебную лицензию Сара подписала своим именем по праву рождения – Айна.
Молодая семья Дэвис уехала в Африку, в Лагос, недавно освобождённый британцами от царства Бенин (и тут же колонизированный Британией). Лагос стоял на землях йоруба, так что Сара должна была слышать вокруг родную речь. А ещё Лагос должен был стать центром распространения новой африканской культуры, какой видела её Виктория.
Мистер и миссис Дэвис, фотография Камиля Сильви.
Джеймс вёл бизнес, а Сара учила детей в местной школе. Ещё она, конечно, рожала от Джеймса детей. Свою дочь-первеницу она назвала Викторией; её крёстной также стала королева. Увы, но дожила Сара только до тридцати семи лет, умерев, вероятно, от туберкулёза. Викторию Дэвис, уже подростка, которая как раз гостила в Лондоне, утешала Её Величество Виктория. Она взяла на себя содержание сироты и регулярно приглашала провести время с королевской семьёй.
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