9 правил, как нужно делать ремонт своими руками, чтобы потом не хвататься за голову

Решили сделать ремонт своими руками? Но не знаете с чего начать? Для начала необходимо определиться, какой ремонт вы хотите сделать: капитальный или косметический. Крушить стены и менять планировку квартиры лучше доверить профессионалам.

А вот несложные отделочные работы можно выполнить и самим. Недаром говорят, что ремонт равняется пожару. Для того чтобы избежать ошибок и не превратить квартиру в «поле боя», необходимо четко соблюдать несложные правила ремонта. Какие? Об этом в нашем обзоре.

1. Составляем четкий план действий

Четкий план действий — одна из составляющих удачного ремонта.

В ремонте, как и во всех важных делах, необходим четкий план. Для начала изучаем все технические характеристики квартиры. А именно:

расположение окон и их размеры;

•замеряем общую площадь помещения, а также высоту и ширину стен, потолков, полов;

•изучаем все коммуникации и определяем, где нужен ремонт;

•составляем план по замене розеток и выключателей, определяем места их расположения;

•планируем дизайн квартиры, составляем список необходимых материалов и определяемся с цветовой гаммой для каждой комнаты;

2. Составляем бюджет будущего ремонта

Готовые строительные материалы — экономия сил и денежных средств.

Заранее определитесь с объемом работ, от них будет зависеть бюджетная часть ремонта. Трудоемкие работы и работы, требующие определенной квалификации, лучше доверить профессионалам. Эта статья расходов самая затратная. Конечно, можно все сделать самим, но это только в том случае, если вы уверены в своих силах и знаниях.

Для разумного расходования денежных средств выбирайте дизайн и варианты ремонта для типичных многоэтажек. Фантастические проекты оставьте дизайнерам. Это позволит вам воплотить в жизнь все задуманное и значительно упростит работу.

Полезный совет: Приобретайте уже готовые к использованию материалы. Нет необходимости покупать краску и пытаться ее колеровать или приобретать сухую шпаклевку. В строительных магазинах сейчас есть готовые растворы, которые не дадут вам испортить ремонт.

3. Определяемся с дизайном каждой комнаты

Грамотно подобранный дизайн создаст гармонию уюта и отдыха.

Для этой цели лучше использовать эскизы, на которых будет указана расстановка мебели, картин на стенах. В дополнении к эскизу каждой комнаты желательно написать, какую отделку будете использовать: покраску или обои. При желании также можно указать цветовую гамму предметов мебели, обоев и текстиля. Затем выбираем стиль интерьера. Наиболее актуальные: хай-тек, модерн, классический.

4. Определяемся с очередностью ремонта

Очередность ремонта — залог качества и эффективности.

Опытные специалисты советуют начинать ремонт с комнат, наиболее отдаленных от входной двери. Завершающий этап ремонта охватывает проходные комнаты и коридор. Если в отремонтированных комнатах нет дверей, то в качестве дополнительной защиты от строительной пыли и грязи может быть использована целлофановая пленка, которая прикрепляется к дверному проему. Ремонт в ванной комнате производится в зависимости от вида выполняемых работ. Демонтаж кафеля и замену канализации лучше производить в начале ремонта.

5. Фотографируем электрические коммуникации и направляющие конструкций гипсокартона

Фотография коммуникаций и направляющих — гарантия качественного ремонта.

В начале любого ремонта необходимо проложить электрические коммуникации. Обязательно сфотографируйте как проходят провода и кабель по комнатам. Это необходимо для того, чтобы впоследствии не повредить их, если захотите повесить на стену картину или полочку. Также желательно сфотографировать направляющие гипсокартонных конструкций. Так вы без труда сможете потом повесить люстру и прикрепить шкафчики к стене, не повредив конструкцию.

6. Во всех комнатах укладываем ламинат одной фактуры и цвета

Ламинат одной фактуры и цвета — рациональное использование денежных средств.

Ламинат — современное и удобное напольное покрытие. Среди его неоспоримых преимуществ: быстрый монтаж и простой уход. Специалисты советуют для всех комнат, где планируется настилать это напольное покрытие, приобрести ламинат одного цвета и фактуры. Также желательно делать настил в одном направлении и чтобы освещение было направлено вдоль стыковых швов. Сделав пол без порожков в большей части жилого пространства вы не только создадите ощущение целостности интерьера, но и обеспечите беспрепятственное передвижение для робота-пылесоса или малышей в ходунках.

7. Отдаем предпочтение натяжным потолкам

Натяжной потолок — стильное и современное решение.

При выборе потолочных покрытий лучшее решение — натяжные потолки. Это не только относительно бюджетный вариант, но и быстрый монтаж, а также надежная защита квартиры от нежелательного затопления сверху. Натяжной потолок способен выдержать до 100 литров воды на каждом квадратном метре своей поверхности. К достоинствам натяжных потолочных покрытий также относится возможность выбора цветовой гаммы, которая без труда подбирается к общему дизайну комнаты.

8. Выбираем керамогранит под цвет и текстуру ламината или паркета

Напольная плитка под цвет и текстуру ламината — оригинальное и современное решение.

Планируете поменять пол в ванной? Напольная плитка в тон настенной — это уже не актуально. Современное решение — керамогранит в тон ламината или паркета. Также актуальный тренд — напольная плитка под натуральный камень или с оригинальным декоративным орнаментом.

9. Выбираем одинаковый материал отделки для стен

Свело-бежевые обои визуально увеличивают пространство квартиры.

Специалисты советуют для коридора, гостиной и кухни, комнат, где чаще всего бываете, выбирать одинаковый материал отделки для стен. Это не только сэкономит ваш бюджет, но и визуально увеличит общую площадь квартиры. В качестве отделки можно использовать как декоративную покраску, так и обои. Для упрощения ухода желательно выбрать моющиеся обои. Цветовое решение лучше сделать в спокойных пастельных оттенках.

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