Как сделать маленькую квартиру уютнее, несмотря на скромный ремонт

Даже светлая, просторная квартира с дорогим ремонтом может выглядеть неуютно. Если вы чувствуете, что вам неприятно находиться в собственном доме или хочется просто добавить в интерьер каких-то деталей, наша статья станет отличным помощником. Рассказываем, как можно сделать обстановку уютнее за пару дней (или даже пару часов).

Совет 1: Проведите ревизию и генеральную уборку

Совет 2: Освободите поверхности от лишних вещей

Совет 3: Добавьте комнатных растений

Совет 4: Правильно расставьте мебель в комнате

Совет 5: Используйте приемы многослойности

Совет 6: Улучшите освещение

Совет 7: Украсьте стены

Совет 8: Установите большое зеркало

Уберите вещи и освободите пространствоВсе гениальное просто – если в квартире постоянно царит бардак, ни о каком уюте не может быть даже и речи. Поэтому первое, что нужно сделать – провести генеральную уборку: протереть пыль, вымыть пол, окна, сантехнику, пропылесосить мебель и ковры. Также важно провести расхламление и выбросить вещи, которые вам давно не нужны. Это касается не только одежды, обуви, аксессуаров, но также сломанной бытовой техники, старых газет, журналов, советских сервизов в серванте и пр. После того, как вы освободите пространство от лишних вещей, в квартире сразу станет легче дышать, появится ощущение света и простора.Уберите с туалетного столика все лишнееЕсли вы провели ревизию, но ощущение визуального шума никуда не делось, значит, большинство горизонтальных поверхностей остались захламленными. Открытое хранение может выглядеть красиво, стильно и эстетично, но только если правильно его организовать и постоянно поддерживать порядок. В ином случае оно станет еще одним «нарушителем» уюта.Дизайнеры советуют не оставлять много мелочей на виду, а убирать их в контейнеры, ящики, органайзеры и пр.Старайтесь подбирать эстетичные варианты, которые впоследствии можно будет разместить на шкафу или на стеллаже. Что касается полок, комодов, журнального столика, то вы можете хранить там некоторые предметы, но важно, чтобы они хорошо сочетались друг с другом. Составьте композицию из нескольких книг, декоративных вазочек и небольших фигурок. Также можно дополнить ее комнатным растением, красивой посудой, подносом с ароматическим диффузором и пр.Комнатных растений может быть много или малоКстати, о растениях. Пожалуй, без них на 100% уют в квартире не сложится, поэтому подумайте о том, чтобы добавить в интерьер несколько «зеленых друзей». Это беспроигрышный способ не только оживить интерьер, привнести в него свежесть и связать с природой, но также улучшить микроклимат в доме. Даже один цветок в крупном кашпо преобразит интерьер комнаты, а уж если вы соберете целый уголок с комнатными растениями, самая простая и бюджетная обстановка заиграет новыми красками.Не любите живые растения или боитесь, что не сможете за ними ухаживать должным образом? Тогда приносите домой сезонные букеты. Например, осенью это могут быть астры, хризантемы, герберы, весной – тюльпаны, ландыши, сирень, летом – полевые цветы. Также актуально будут смотреться сухоцветы в стильной вазе. В крайнем случае можете приобрести искусственные цветы. Современные изделия выглядят настолько реалистично, что их сложно отличить от живых.Используйте диван для разделения комнаты на зоныИногда квартира кажется неуютной из-за неправильной расстановки мебели в комнатах. Есть несколько нюансов, на которые следует обращать внимание:• Стулья и кресла не должны стоять спиной ко входу, так как вам будет некомфортно «ощущать» дверь затылком.• Спальную зону лучше располагать в самом дальнем углу комнаты, чтобы чувствовать уединение.• Не стоит расставлять мебель строго по периметру, особенно, если в комнате несколько зон. Например, в кухне-гостиной уместно будет установить диван посередине и уже вокруг него выстраивать композицию. Также можно разместить мебель кругом либо полукругом, чтобы создать располагающую атмосферу.Используйте многослойность в текстилеЕще одним популярным инструментом при создании уюта является текстиль. Однако повесить только занавески или оставить на кровати лишь постельное белье будет ошибкой. Гораздо лучше использовать принцип многослойности: повесьте полупрозрачный тюль в паре с плотными шторами, положите внахлест несколько небольших ковриков, застелите кровать покрывалом, а в изножье разместите уютный вязаный плед (также можно добавить декоративные подушки).Обратите внимание: В случае с текстилем лучше не увлекаться пестрым орнаментом, так как он может спровоцировать визуальный шум и нарушить гармонию в интерьере. Отдавайте предпочтение лаконичным цветам и интересным фактурным тканям.Используйте несколько источников светаВ маленькой квартире многое зависит от правильного освещения. Отлично, если в комнаты попадает много солнечных лучей, ведь они создают уютную атмосферу, но после заката за настроение в доме отвечают светильники.Ошибочно полагать, что верхнего света будет достаточно для того, чтобы закрыть все потребности. Да, люстра и точечные светильники могут быть яркими, но когда вам нужно будет подсветить конкретную зону, они с этой задачей не справятся. Поэтому дизайнеры рекомендуют создать локальную подсветку с помощью бра, торшеров, настольных ламп и пр. На окно можно повесить гирлянду (в преддверии новогодних праздников это особенно актуально), а на журнальный столик поставить несколько свечей, которые создадут романтичное настроение.Если ремонт уже сделан и нет возможности найти лишнюю розетку для светильника, дополняйте интерьер моделями на батарейках или аккумуляторах – их можно разместить в любой части квартиры. Пусть в комнатах будет разный свет: направленный, мягкий, рассеянный. Так вы сможете создавать нужное настроение в зависимости от ситуации и времени суток.К постерам и картинам можно добавить молдингиСуществует стереотип о том, что стены в маленькой квартире нужно оставлять пустыми, чтобы не перегружать пространство. На самом деле, такие поверхности, особенно если они однотонные, нейтрального цвета, смотрятся блекло и скучно. Взгляд блуждает по комнате и ему не за что зацепиться, из-за чего внимание концентрируется на маленькой площади, низких потолках, скромной мебели и пр.Если вы хотите этого избежать, подумайте, чем можно украсить стены, чтобы получилось стильно, красиво и уютно. Самый простой вариант – постеры или картины. В последнем случае лучше не использовать реплики знаменитых полотен, а сделать ставку на современные картины, которые впишутся в интерьер по стилю или цветовой гамме. Также для декора можно использовать молдинги – так даже самая простая отделка будет смотреться интереснее.Поставьте зеркало на пол или оформите зеркальное панноКогда мы говорим «большое», мы имеем в виду действительно массивное напольное или настенное зеркало. Не бойтесь, что оно будет выглядеть громоздко – наоборот, за счет большой отражающей площади, зеркало увеличит количество света в комнате и сделает ее более просторной. Главное – установить зеркало в правильном месте, например, сбоку от окна или напротив него. Если речь идет об интерьере прихожей, тогда зеркало лучше размещать в торце, чтобы в отражении было видно жилую комнату.