Вымершие в XXI веке

Каждый час на Земле исчезают около трех видов флоры и фауны, утверждают специалисты из Ибероамериканского центра биологического разнообразия. XX век стал «летальным» для более чем 100 видов животных. Некоторые животные вымерли буквально у нас на глазах. Вспомним их поименно.
Галапагосская черепаха Одинокий Джордж
Последняя абингдонская слоновая черепаха была обнаружена на необитаемом полуострове Пинта (Галапагосские острова) в 1972 году.
Последний представитель черепах — самец по кличке Одинокий Джордж получил звание самого известного холостяка и являлся символом Галапагосского национального парка. На протяжении десятилетий ученые пытались получить от него потомство, подбирая самок близкого подвида галапагосских черепах, однако все усилия оказались напрасными: самец не интересовался представительницами противоположного пола, а единственный выводок яиц оказался нежизнеспособным.
24 июня 2012 года смотритель заповедника Фаусто Льерено, 40 лет присматривавший за уникальной черепахой, нашел Одинокого Джорджа мертвым. Ему было 100 лет, по меркам черепашьей жизни он умер в самом рассвете сил. Больше на планете не существует ни одной черепахи этого вида.
Пиренейский козерог Селия
В 2000 году не стало одного из подвидов пиренейских козерогов, или букардо (Capra pyrenaica pyrenaica), обитавшего на Пиренейском полуострове., домашними овцами, козами и лошадьми, которых люди пасли в высокогорных районах. Во второй половине XX века сохранилась лишь небольшая популяция в национальном парке Ордеса-и-Монте-Пердидо в испанской части Пиреней.
Последним козерогом этого подвида была самка Селия — ее нашли мертвой 6 января 2000 года. Незадолго до смерти Селии ученые успели взять у нее уникальный генетический материал, и в 2009 году была предпринята попытка воскресить данный вид. Используя замороженные клетки и живых домашних коз, ученые получили 439 эмбрионов, из которых 57 были подсажены суррогатным матерям — козам. В ходе эксперимента наблюдалось семь беременностей, однако лишь у одной козы в итоге родился живой букардо. Из-за проблем с дыхательной системой он прожил лишь семь минут, но ученые продолжают эксперименты и не оставляют надежду клонировать пиренейских козерогов в будущем.
Западноафриканский черный носорог
В 2011 году Международный союз охраны природы объявил вымершим подвид черных носорогов Западной Африки Diceros bicornis longipes. Основной причиной исчезновения этих животных стало браконьерство: рог носорога всегда высоко ценился на черном рынке из-за его якобы целебных свойств, хотя официальная медицина не имеет никаких доказательств его полезности.
На протяжении нескольких десятилетий XX века подвид западных черных носорогов был самым многочисленным среди других видов носорогов. Резкое сокращение популяции произошло между 1970 и 1992 годами. К 1995-му этих носорогов осталось около 2500, к 2000-му — десять, а в 2001 году осталось пять. Последнюю особь видели в Камеруне в 2006 году. С тех пор специалисты не могли отыскать ни одного представителя этого подвида.
Это были крупные животные высотой до 3,75 м и весом до 1400 кг. В жаркие дни их можно было обнаружить спящими в тени деревьев по всей Африке южнее Сахары. Из-за плохого зрения носороги зачастую полагались на птиц, которые помогали им вовремя заметить угрозу. Имя последней особи, к сожалению, неизвестно.
Еще один исчезающий подвид — северный белый носорог — с большой долей вероятности вымрет в недалеком будущем. 17 октября 2014 года в возрасте 44 лет в зоопарке Сан-Диего скончался последний самец по имени Ангалифу. Теперь на Земле остались лишь пять самок: три из них живут в кенийском заповеднике «Ол Педжета», одна — в чешском зоопарке и еще одна — в зоопарке Сан-Диего.
Китайский речной дельфин Квикви
Тысячи китайских речных дельфинов байцзи (Lipotes vexillifer) еще недавно резвились в реке Янцзы, а также в прилегающих реках и озерах. Эти бело-серые животные длиной до 2,5 м и весом до 167 кг проводили много времени на мелководье, и их плавники торчали повсюду из воды, словно флажки. В древние времена китайцы поклонялись им как речным богиням.
В XX веке по мере развития промышленности и загрязнения воды численность подвида значительно сократилась, рыбаки и охотники также способствовали уничтожению дельфинов. Если до 1900 года популяция байцзи, по оценкам ученых, составляла 3000–5000 особей, то к 1990 году оставалось лишь 400, а в 2006 году ученые не обнаружили уже ни одной.
Вскоре Всемирный фонд дикой природы официально объявил подвид вымершим. В числе причин называлось уменьшение количества рыбы и, следовательно, нехватка пищи для дельфинов. Последнего содержавшегося в неволе представителя подвида звали Квикви — он был выловлен в озере Дунтинху в 1980 году и скончался 14 июля 2002 года.
Впрочем, китайские ученые не теряют надежду обнаружить пару особей, которые плавают в реке незамеченными, и воскресить «речных богинь». Надежда есть: в августе 2007 года, вскоре после поисков ученых, крестьянин из провинции Аньхуэй сообщал, что ему удалось заснять в реке большое белое животное, похожее на дельфина. Ученые из Института гидробиологии Академии наук Китая просмотрели видеозапись и подтвердили, что это и есть байцзи. Так что в этой истории еще возможна счастливая развязка.
Большая белая бабочка Мадейры
О вымирании этой разновидности бабочки-капустницы было официально объявлено в 2007 году. Большая белая бабочка Мадейры не встречалась нигде в мире, кроме лесов Лаурисилва на острове Мадейра. Прогрессивный XX век лишил ее привычного места обитания: вырубка деревьев, активное строительство предприятий, баз отдыха и жилых домов привело к резкому сокращению популяции крылатых красавиц к концу века. Сельскохозяйственные удобрения окончательно загрязнили остров и погубили бабочек. После того как за 15 лет экологи не встретили ни одной бабочки, они вынуждены были признать, что этот подвид больше не существует на свете.
Чернолицая гавайская цветочница
Из 22 видов гавайских цветочниц — птиц из семейства вьюрковых, которые жили только на Гавайских островах, — семь находятся на грани исчезновения, а девять уже вымерли. Один из исчезнувших видов — чернолицая гавайская цветочница, или пооули, вымерла совсем недавно, в 2004 году.
Эти маленькие птицы, похожие по расцветке на ворону, обитали только на склонах вулкана Халеакала на Мауи, втором по величине острове Гавайского архипелага. Они были обнаружены лишь в 1973 году и уже тогда считались видом исчезающим: в те годы оставалось около 200 птиц.
Причиной вымирания считаются изменение среды обитания, сокращение ареала кормовых растений, исчезновение их любимого лакомства — древесной улитки, а также болезни (например, завезенные на остров комары стали распространителями птичьей малярии).
В 1995 году оставалось менее семи чернолицых гавайских цветочниц, а в 1997 году экологи насчитали только трех. Сотрудники местного заповедника надеялись отловить и спарить этих птиц. В 2002 году им удалось поймать одну из них, но она улетела. В сентябре 2004 года была поймана другая чернолицая гавайская цветочница, но уже в декабре она умерла. С тех пор экологам не удавалось увидеть представительниц этого уникального вида, и он официально признан вымершим. Генетический материал последней из пернатых сохранен для науки и возможного клонирования.
Также признаны вымершими в 2000-х годах
Международный союз охраны природы признал вымершими за последние 15 лет:
кабовердеского гигантского сцинка — ящерицу с островов Кабо-Верде Бранко и Разо;
птицу с неблагозвучным названием карликовая поганка, которую никто не видел и не слышал с 1988 года;
пятнистого зеленого голубя;
карибского тюленя-монаха, не подававшего признаков жизни с 1952 года. Вместе с этими тюленями вымерли редкие клещи, жившие только у них в носу.
с
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии