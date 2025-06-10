Вымершие в XXI веке

Чернолицая гавайская цветочница

Из 22 видов гавайских цветочниц — птиц из семейства вьюрковых, которые жили только на Гавайских островах, — семь находятся на грани исчезновения, а девять уже вымерли. Один из исчезнувших видов — чернолицая гавайская цветочница, или пооули, вымерла совсем недавно, в 2004 году.Эти маленькие птицы, похожие по расцветке на ворону, обитали только на склонах вулкана Халеакала на Мауи, втором по величине острове Гавайского архипелага. Они были обнаружены лишь в 1973 году и уже тогда считались видом исчезающим: в те годы оставалось около 200 птиц.Причиной вымирания считаются изменение среды обитания, сокращение ареала кормовых растений, исчезновение их любимого лакомства — древесной улитки, а также болезни (например, завезенные на остров комары стали распространителями птичьей малярии).