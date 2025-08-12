С нами не соску...
Небоскреб-кобра

Российский архитектор и дизайнер Василий Клюкин разработал проект уникального небоскреба, имитирующего своей внешностью типичную азиатскую кобру. Как известно, кобра символизирует на Востоке мудрость, удачу и долголетие.

Небоскреб-кобра

Очевидно, что проект вполне может найти поддержку в одной из стран Дальнего Востока или Юго-Восточной Азии.

Логичнее всего – в Китае. Здесь и на средства не скупятся, и наиболее близка тема к китайской философии. Будто извивающаяся кобра, небоскреб растет вверх этажами офисных помещений и жилых квартир. Венцом башни будет роскошный пентхаус, расположенный в «голове кобры». Как и подобает настоящей рептилии, башня способна менять цвет. Особенно это отлично смотрится в темное время суток.

Небоскреб-кобра

Небоскреб-кобра

Небоскреб-кобра

Небоскреб-кобра

Небоскреб-кобра

Небоскреб-кобра

источник


