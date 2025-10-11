Боец, который мог испугать даже Майка Тайсона

Кумиром Нганну всегда был Майк Тайсон. Вот только сам легендарный боксер был бы вряд ли счастлив повстречаться на ринге с таким поклонником: Френсис уже несколько лет остается обладателем сильнейшего в мире удара.



В лаборатории UFC Нганну показал удар силой в 129 161 юнитов. Это значительно превосходит предыдущий рекорд, принадлежавший голландскому бойцу Тайрону Спонгу, показавшему результат в 114 юнитов.

Думаете, что техника в лаборатории завышает результаты удара Френсиса? Ну так посмотрите его бой против Андрея Орлова . Апперкот Нганну просто поднимает в воздух 110-килограммового бойца! История легендарного бойца требует отдельного упоминания. Родился Нганну в Камеруне, жил в бедности и буквально сбежал во Францию. Долгое время Френсис пробавлялся бездомным на парижских улочках, где его, к счастью, заметили и пригласили тренироваться бесплатно.