С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Почему на товарах советского производства выбивали их цену




Современные люди привыкли к тому, что на покупаемых ими товарах присутствуют ценники, которые наклеиваются сверху. Но в СССР все цены выбивались на каждом изделии, и это было нормальным явлением, ни у кого не вызывающим вопросов.

В Советском Союзе цены были стабильными / Фото: yandex.ua

В Советском Союзе цены были стабильными / Фото: yandex.ua

 

Очень часто представители более молодых поколений высказываются, что в СССР стабильности не существовало, а был застой.
Но те, кто жил в тот период, отлично помнят, что несмотря на ряд негативных моментов с тотальным дефицитом, люди не знали, что значит входные двери из металла с массой замков, покупка квартиры, оплата обучения и еще много всего.
В СССР люди жили иначе и думали по-другому / Фото: yandex.ua

В СССР люди жили иначе и думали по-другому / Фото: yandex.ua

 

На самом деле, это было абсолютно другое время, в котором люди не только жили иначе, но и думали принципиально по-другому. Многие говорят, что в это время практически отсутствовали «барыги» (и так было в действительности).
Советские товары всегда отличались высоким качеством / Фото: drugoigorod.ru

Советские товары всегда отличались высоким качеством / Фото: drugoigorod.ru

 

Что касается денег, то их значение было сугубо относительным. Стоимость выпускаемой в государстве продукции устанавливалась не по принципу затрат на ее изготовление, а с учетом необходимости и, как ни странно, доступности для советских граждан.
Цены на товары устанавливались не по принципу затрат на них, а с учетом доступности.

Цены на товары устанавливались не по принципу затрат на них, а с учетом доступности.

 

Что касается выбивания цен на товарах, то скорее всего это было показателем стабильности и высокого качества. О качестве и в самом деле спорить не приходится. Многие электроприборы тех времен и сейчас отлично работают при включении, чего нельзя сказать о современных модернизированных устройствах.

Стоимость на товары устанавливалась единая, отличалась лишь в зависимости от ценового пояса, к которому относился населенный пункт / Фото: people.onliner.by

Стоимость на товары устанавливалась единая, отличалась лишь в зависимости от ценового пояса, к которому относился населенный пункт / Фото: people.onliner.by

 

Вторая версия – плановая экономика. Стоимость продукции устанавливалась правительством страны и была единая для всех населенных пунктов и регионов согласно установленным ценовым поясам. Цена дифференцировалась с целью уравнять издержки на изготовление товаров и их транспортировку до конечного пункта реализации.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх