Почему на товарах советского производства выбивали их цену

Современные люди привыкли к тому, что на покупаемых ими товарах присутствуют ценники, которые наклеиваются сверху. Но в СССР все цены выбивались на каждом изделии, и это было нормальным явлением, ни у кого не вызывающим вопросов.
В Советском Союзе цены были стабильными / Фото: yandex.ua
Очень часто представители более молодых поколений высказываются, что в СССР стабильности не существовало, а был застой.
В СССР люди жили иначе и думали по-другому / Фото: yandex.ua
На самом деле, это было абсолютно другое время, в котором люди не только жили иначе, но и думали принципиально по-другому. Многие говорят, что в это время практически отсутствовали «барыги» (и так было в действительности).
Советские товары всегда отличались высоким качеством / Фото: drugoigorod.ru
Что касается денег, то их значение было сугубо относительным. Стоимость выпускаемой в государстве продукции устанавливалась не по принципу затрат на ее изготовление, а с учетом необходимости и, как ни странно, доступности для советских граждан.
Что касается выбивания цен на товарах, то скорее всего это было показателем стабильности и высокого качества. О качестве и в самом деле спорить не приходится. Многие электроприборы тех времен и сейчас отлично работают при включении, чего нельзя сказать о современных модернизированных устройствах.
Стоимость на товары устанавливалась единая, отличалась лишь в зависимости от ценового пояса, к которому относился населенный пункт / Фото: people.onliner.by
Вторая версия – плановая экономика. Стоимость продукции устанавливалась правительством страны и была единая для всех населенных пунктов и регионов согласно установленным ценовым поясам. Цена дифференцировалась с целью уравнять издержки на изготовление товаров и их транспортировку до конечного пункта реализации.
