Стиляги: Экзотические животные, которых фотограф одел по последней моде

Модные портреты животных. Автор: Yago Partal.
В работах современного фотографа Яго Парталя (Yago Partal) оживают образы экзотических животных. Да вот только в весьма непривычном виде. Своих «моделей» он наряжает в стильные одежды, а порой и вовсе в какие-то вычурные наряды и аксессуары, что делает их невероятно похожими на людей. Стоит отметить тот факт, что каждый костюм идеально подобран под внешность животного, тем самым, отражая не только его внешнюю красоту, но и характер, а вместе с ним и настроение.
Хорьки, львы, носороги, снежные барсы, антилопы, хамелеоны, обезьяны, панды, волки, манулы и многие другие зверушки преображаясь на глазах, предстают перед зрителем настоящими стилягами, разодетыми по последней моде. Их внешнему виду и горделивой осанке можно только позавидовать, а то, насколько серьёзен и аристократичен взгляд некоторых из них и вовсе поражает до глубины души, мало кого, оставляя равнодушным.
Манул. Автор: Yago Partal.
Орангутан. Автор: Yago Partal.
Для большинства до сих пор так и остаётся загадкой как же фотографу удаётся достичь столь потрясающего эффект. По мнению одних, он прибегает к помощи графических редакторов, в которых попросту наряжает уже отснятые портреты будущих модников в стильные кожаные куртки, уютные свитера, симпатичные шарфы, современные пиджаки и во многие другие одежды.
Панда. Автор: Yago Partal.
Волк. Автор: Yago Partal.
Страус. Автор: Yago Partal.
А кто-то попросту утверждает то, что каждый кадр – ничто иное, как сплошной Photoshop, где и портрет и костюмчик мастерски нарисованы. Трудно сказать, как же обстоят дела на самом деле. Да и стоит ли оно того, чтобы сидеть и гадать? Ведь можно просто насладиться просмотром и улыбнуться.
Носорог. Автор: Yago Partal.
Жираф. Автор: Yago Partal.
Медведь. Автор: Yago Partal.
Сова. Автор: Yago Partal.
Буйвол. Автор: Yago Partal.
Белоголовый сип. Автор: Yago Partal.
Мандрил. Автор: Yago Partal.
Снежный барс. Автор: Yago Partal.
Каракал. Автор: Yago Partal.
Бонго. Автор: Yago Partal.
Тюлень. Автор: Yago Partal.
Хорёк. Автор: Yago Partal.
Хамелеон. Автор: Yago Partal.
Южный казуар. Автор: Yago Partal.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии