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Стиляги: Экзотические животные, которых фотограф одел по последней моде


Модные портреты животных. Автор: Yago Partal.

Модные портреты животных. Автор: Yago Partal.

В работах современного фотографа Яго Парталя (Yago Partal) оживают образы экзотических животных. Да вот только в весьма непривычном виде. Своих «моделей» он наряжает в стильные одежды, а порой и вовсе в какие-то вычурные наряды и аксессуары, что делает их невероятно похожими на людей. Стоит отметить тот факт, что каждый костюм идеально подобран под внешность животного, тем самым, отражая не только его внешнюю красоту, но и характер, а вместе с ним и настроение.

Хорьки, львы, носороги, снежные барсы, антилопы, хамелеоны, обезьяны, панды, волки, манулы и многие другие зверушки преображаясь на глазах, предстают перед зрителем настоящими стилягами, разодетыми по последней моде. Их внешнему виду и горделивой осанке можно только позавидовать, а то, насколько серьёзен и аристократичен взгляд некоторых из них и вовсе поражает до глубины души, мало кого, оставляя равнодушным.
Манул. Автор: Yago Partal.

Манул. Автор: Yago Partal.

 
Орангутан. Автор: Yago Partal.

Орангутан. Автор: Yago Partal.

 

Для большинства до сих пор так и остаётся загадкой как же фотографу удаётся достичь столь потрясающего эффект. По мнению одних, он прибегает к помощи графических редакторов, в которых попросту наряжает уже отснятые портреты будущих модников в стильные кожаные куртки, уютные свитера, симпатичные шарфы, современные пиджаки и во многие другие одежды.

Панда. Автор: Yago Partal.

Панда. Автор: Yago Partal.

 
Волк. Автор: Yago Partal.

Волк. Автор: Yago Partal.

 
Страус. Автор: Yago Partal.

Страус. Автор: Yago Partal.

 

А кто-то попросту утверждает то, что каждый кадр – ничто иное, как сплошной Photoshop, где и портрет и костюмчик мастерски нарисованы. Трудно сказать, как же обстоят дела на самом деле. Да и стоит ли оно того, чтобы сидеть и гадать? Ведь можно просто насладиться просмотром и улыбнуться.
Носорог. Автор: Yago Partal.

Носорог. Автор: Yago Partal.

 
Жираф. Автор: Yago Partal.

Жираф. Автор: Yago Partal.

 
Медведь. Автор: Yago Partal.

Медведь. Автор: Yago Partal.

 
Сова. Автор: Yago Partal.

Сова. Автор: Yago Partal.

 
Буйвол. Автор: Yago Partal.

Буйвол. Автор: Yago Partal.

 
Белоголовый сип. Автор: Yago Partal.

Белоголовый сип. Автор: Yago Partal.

 
Мандрил. Автор: Yago Partal.

Мандрил. Автор: Yago Partal.

 
Снежный барс. Автор: Yago Partal.

Снежный барс. Автор: Yago Partal.

 
Каракал. Автор: Yago Partal.

Каракал. Автор: Yago Partal.

 
Бонго. Автор: Yago Partal.

Бонго. Автор: Yago Partal.

 
Тюлень. Автор: Yago Partal.

Тюлень. Автор: Yago Partal.

 
Хорёк. Автор: Yago Partal.

Хорёк. Автор: Yago Partal.

 
Хамелеон. Автор: Yago Partal.

Хамелеон. Автор: Yago Partal.

 
Южный казуар. Автор: Yago Partal.

Южный казуар. Автор: Yago Partal.

 

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Стиляги: Экзотические животные, которых фотограф одел по последней моде

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Стиляги: Экзотические животные, которых фотограф одел по последней модеПодписаться на мой Instagram
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