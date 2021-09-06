Фредди Меркьюри и Джим Хаттон: История любви одной пары в фотографиях

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Фредди Меркьюри и Джим Хаттон впервые встретились в баре в 1984 году. Фредди предложил новому знакомому выпить, а Джим даже и не узнал звезду. И только позже друзья сказали ему, что он пил с Меркьюри. В тот раз всё закончилось выпивкой и разговорами. Следующий раз Меркьюри и Хаттон встретились через 1



Фредди Меркьюри и Джим Хаттон впервые встретились в баре в 1984 году. Фредди предложил новому знакомому выпить, а Джим даже и не узнал звезду. И только позже друзья сказали ему, что он пил с Меркьюри. В тот раз всё закончилось выпивкой и разговорами. Следующий раз Меркьюри и Хаттон встретились через 1 , 5 года в том же баре, но ушли уже вместе, а совсем скоро Хаттон уже перебрался жить к Меркьюри в «Гарден Лодж».

1. Любовь длиною в жизнь

Знакомство Фредди Меркьюри с Джимом Хаттоном произошло в 1984 году.

2. Нетипичная история любви

Легендарному Фредди Меркьюри пришлось всю жизнь скрывать свои чувства к бойфренду Джиму Хаттону.

3. Вместе в беде и в радости

Несмотря на все трудности, которые выпали на долю Фредди и Джима, партнеры всегда поддерживали друг друга.

4. В загородном доме

Спокойному Джиму Хаттону, также как и знаменитому Фредди Меркьюри, не нравилось пристальное внимание прессы.

5. Отпуск в Японии

Джим Хаттон стал надежной опорой для своего именитого товарища после того, как у Фредди обнаружили неизлечимую болезнь.

6. Перед выходом на сцену

Джим Хаттон старался сопровождать лучшего друга-музыканта на всех мероприятиях.

7. Под покровом тайны

Фредди Меркьюри носил на пальце обручальное кольцо, подаренное ему Джимом Хаттоном.

8. Вечеринка в узком кругу

О нестандартной ориентации британского исполнителя в те времена знали только очень близкие люди.

9. Именитые гости

Фредди Меркьюри предпочитал сохранять свою личную жизнь в тайне и редко давал интервью.

10. Во время отдыха

Британский музыкант прожил со своим бойфрендом Джимом Хаттоном более 6-ти лет.

11. Искренние чувства

Верный друг оставался рядом с Фредди Меркьюри до самой смерти знаменитого музыканта.

12. Зимние воспоминания

Официальной версией смерти Фредди Меркьюри была объявлена бронхиальная пневмония.

13. Фестиваль в Англии

Джим Хаттон пережил своего известного друга на целых 20 лет, не дожив всего нескольких дней до своего 61-летия .

14. На экскурсии

О нетрадиционной ориентации британского исполнителя широкая публика узнала уже после его смерти.

15. Переезд в новый особняк

История любви между Фредди Меркьюри и Джимом Хаттоном до сих пор окутана тайной и многочисленными слухами.

16. В компании прекрасной блондинки

Даже спустя много лет после смерти Фреди Меркьюри остается одним из самых популярных исполнителей в мире.

Два года Фредди Меркьюри и Джим Хаттон прожили душа в душу. А потом музыкант узнал, что у него СПИД и предложил Хаттону уйти. Но тот заявил, что любит Фредди и никуда уходить не собирается. И не ушёл. Он был рядом со своим возлюбленным, заботился о нём и ухаживал до самой смерти в 1991 году. Сам Хаттон прожил с ВИЧ-инфекцией около 20 лет и умер в 2010 году от рака лёгких.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: