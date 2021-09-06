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Фредди Меркьюри и Джим Хаттон: История любви одной пары в фотографиях


Фредди Меркьюри и Джим Хаттон: История любви одной пары в фотографиях

Фредди Меркьюри и Джим Хаттон впервые встретились в баре в 1984 году. Фредди предложил новому знакомому выпить, а Джим даже и не узнал звезду. И только позже друзья сказали ему, что он пил с Меркьюри. В тот раз всё закончилось выпивкой и разговорами. Следующий раз Меркьюри и Хаттон встретились через 1,5 года в том же баре, но ушли уже вместе, а совсем скоро Хаттон уже перебрался жить к Меркьюри в «Гарден Лодж».


Два года Фредди Меркьюри и Джим Хаттон прожили душа в душу. А потом музыкант узнал, что у него СПИД и предложил Хаттону уйти. Но тот заявил, что любит Фредди и никуда уходить не собирается. И не ушёл. Он был рядом со своим возлюбленным, заботился о нём и ухаживал до самой смерти в 1991 году. Сам Хаттон прожил с ВИЧ-инфекцией около 20 лет и умер в 2010 году от рака лёгких.

1. Любовь длиною в жизнь


Знакомство Фредди Меркьюри с Джимом Хаттоном произошло в 1984 году.

Знакомство Фредди Меркьюри с Джимом Хаттоном произошло в 1984 году.

 

2. Нетипичная история любви


Легендарному Фредди Меркьюри пришлось всю жизнь скрывать свои чувства к бойфренду Джиму Хаттону.

Легендарному Фредди Меркьюри пришлось всю жизнь скрывать свои чувства к бойфренду Джиму Хаттону.

 

3. Вместе в беде и в радости


Несмотря на все трудности, которые выпали на долю Фредди и Джима, партнеры всегда поддерживали друг друга.

Несмотря на все трудности, которые выпали на долю Фредди и Джима, партнеры всегда поддерживали друг друга.

 

4. В загородном доме


Спокойному Джиму Хаттону, также как и знаменитому Фредди Меркьюри, не нравилось пристальное внимание прессы.

Спокойному Джиму Хаттону, также как и знаменитому Фредди Меркьюри, не нравилось пристальное внимание прессы.

 

5. Отпуск в Японии


Джим Хаттон стал надежной опорой для своего именитого товарища после того, как у Фредди обнаружили неизлечимую болезнь.

Джим Хаттон стал надежной опорой для своего именитого товарища после того, как у Фредди обнаружили неизлечимую болезнь.

 

6. Перед выходом на сцену


Джим Хаттон старался сопровождать лучшего друга-музыканта на всех мероприятиях.

Джим Хаттон старался сопровождать лучшего друга-музыканта на всех мероприятиях.

 

7. Под покровом тайны


Фредди Меркьюри носил на пальце обручальное кольцо, подаренное ему Джимом Хаттоном.

Фредди Меркьюри носил на пальце обручальное кольцо, подаренное ему Джимом Хаттоном.

 

8. Вечеринка в узком кругу


О нестандартной ориентации британского исполнителя в те времена знали только очень близкие люди.

О нестандартной ориентации британского исполнителя в те времена знали только очень близкие люди.

 

9. Именитые гости


Фредди Меркьюри предпочитал сохранять свою личную жизнь в тайне и редко давал интервью.

Фредди Меркьюри предпочитал сохранять свою личную жизнь в тайне и редко давал интервью.

 

10. Во время отдыха


Британский музыкант прожил со своим бойфрендом Джимом Хаттоном более 6-ти лет.

Британский музыкант прожил со своим бойфрендом Джимом Хаттоном более 6-ти лет.

 

11. Искренние чувства


Верный друг оставался рядом с Фредди Меркьюри до самой смерти знаменитого музыканта.

Верный друг оставался рядом с Фредди Меркьюри до самой смерти знаменитого музыканта.

 

12. Зимние воспоминания


Официальной версией смерти Фредди Меркьюри была объявлена бронхиальная пневмония.

Официальной версией смерти Фредди Меркьюри была объявлена бронхиальная пневмония.

 

13. Фестиваль в Англии


Джим Хаттон пережил своего известного друга на целых 20 лет, не дожив всего нескольких дней до своего 61-летия.

Джим Хаттон пережил своего известного друга на целых 20 лет, не дожив всего нескольких дней до своего 61-летия.

 

14. На экскурсии


О нетрадиционной ориентации британского исполнителя широкая публика узнала уже после его смерти.

О нетрадиционной ориентации британского исполнителя широкая публика узнала уже после его смерти.

 

15. Переезд в новый особняк


История любви между Фредди Меркьюри и Джимом Хаттоном до сих пор окутана тайной и многочисленными слухами.

История любви между Фредди Меркьюри и Джимом Хаттоном до сих пор окутана тайной и многочисленными слухами.

 

16. В компании прекрасной блондинки


Даже спустя много лет после смерти Фреди Меркьюри остается одним из самых популярных исполнителей в мире.

Даже спустя много лет после смерти Фреди Меркьюри остается одним из самых популярных исполнителей в мире.

 

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Фредди Меркьюри и Джим Хаттон: История любви одной пары в фотографиях

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Фредди Меркьюри и Джим Хаттон: История любви одной пары в фотографияхПодписаться на мой Instagram
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