Фредди Меркьюри и Джим Хаттон: История любви одной пары в фотографиях

Фредди Меркьюри и Джим Хаттон впервые встретились в баре в 1984 году. Фредди предложил новому знакомому выпить, а Джим даже и не узнал звезду. И только позже друзья сказали ему, что он пил с Меркьюри. В тот раз всё закончилось выпивкой и разговорами. Следующий раз Меркьюри и Хаттон встретились через 1,5 года в том же баре, но ушли уже вместе, а совсем скоро Хаттон уже перебрался жить к Меркьюри в «Гарден Лодж».
Два года Фредди Меркьюри и Джим Хаттон прожили душа в душу. А потом музыкант узнал, что у него СПИД и предложил Хаттону уйти. Но тот заявил, что любит Фредди и никуда уходить не собирается. И не ушёл. Он был рядом со своим возлюбленным, заботился о нём и ухаживал до самой смерти в 1991 году. Сам Хаттон прожил с ВИЧ-инфекцией около 20 лет и умер в 2010 году от рака лёгких.
1. Любовь длиною в жизнь
Знакомство Фредди Меркьюри с Джимом Хаттоном произошло в 1984 году.
2. Нетипичная история любви
Легендарному Фредди Меркьюри пришлось всю жизнь скрывать свои чувства к бойфренду Джиму Хаттону.
3. Вместе в беде и в радости
Несмотря на все трудности, которые выпали на долю Фредди и Джима, партнеры всегда поддерживали друг друга.
4. В загородном доме
Спокойному Джиму Хаттону, также как и знаменитому Фредди Меркьюри, не нравилось пристальное внимание прессы.
5. Отпуск в Японии
Джим Хаттон стал надежной опорой для своего именитого товарища после того, как у Фредди обнаружили неизлечимую болезнь.
6. Перед выходом на сцену
Джим Хаттон старался сопровождать лучшего друга-музыканта на всех мероприятиях.
7. Под покровом тайны
Фредди Меркьюри носил на пальце обручальное кольцо, подаренное ему Джимом Хаттоном.
8. Вечеринка в узком кругу
О нестандартной ориентации британского исполнителя в те времена знали только очень близкие люди.
9. Именитые гости
Фредди Меркьюри предпочитал сохранять свою личную жизнь в тайне и редко давал интервью.
10. Во время отдыха
Британский музыкант прожил со своим бойфрендом Джимом Хаттоном более 6-ти лет.
11. Искренние чувства
Верный друг оставался рядом с Фредди Меркьюри до самой смерти знаменитого музыканта.
12. Зимние воспоминания
Официальной версией смерти Фредди Меркьюри была объявлена бронхиальная пневмония.
13. Фестиваль в Англии
Джим Хаттон пережил своего известного друга на целых 20 лет, не дожив всего нескольких дней до своего 61-летия.
14. На экскурсии
О нетрадиционной ориентации британского исполнителя широкая публика узнала уже после его смерти.
15. Переезд в новый особняк
История любви между Фредди Меркьюри и Джимом Хаттоном до сих пор окутана тайной и многочисленными слухами.
16. В компании прекрасной блондинки
Даже спустя много лет после смерти Фреди Меркьюри остается одним из самых популярных исполнителей в мире.
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