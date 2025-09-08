Нестандартные хитрости на все случаи жизни

Ежедневная уборка – это не только способ поддерживать свой дом в чистоте, но и особые ритуалы по созданию уюта и красоты. Однако зачастую времени на них совсем не остается. Тогда-то на помощь и приходят нестандартные хитрости.







С их помощью вы без труда справитесь с любыми бытовыми задачами. В нашей сегодняшней статье мы собрали именно такие хитрости на все случаи жизни.

1. Больше никаких комаров

2. Осветляем старый пластик

3. Больше никаких заломов на туфлях

4. Разрезаем пластырь правильно

5. Не забудьте погладить соль

Аммиак отпугнет насекомых.Несмотря на, то что летний сезон уже позади, комары до сих пор приносят множество проблем. Конечно же, эффективней всего поставить москитные сетки на окна. Но если их у вас не оказалось или в них образовалась щель, не стоит переживать. Ведь мы точно знаем, как отвадить комаров от ваших окон.Удивительно, но поможет нам в этом самый обычный аммиак. Именно им следует тщательно протереть оконную раму. Известно, что запах аммиака отлично отпугивает насекомых. Для того чтобы эффект не пропал, следует смазывать окна аммиаком каждый день. Лучше всего это делать перед сном. Тогда ни один комар вас не побеспокоит.Пластик вновь станет светлым.К сожалению, со временем пластик начинает желтеть. Это касается и бытовой техники, и мебели из пластика. И остановить этот процесс невозможно. Но если вы пока не готовы заменить старую пластиковую вещь на новую, то советуем воспользоваться нашим следующим советом.Если вы хотите вернуть пластику былую белизну, то самое время заглянуть в аптечку. Ведь именно там хранится димексид. Он-то нам и поможет. Смочите им ватный диск и тщательно ототрите пожелтевший пластик. Результат вас точно удивит.Утюг спасет ваши туфли.Кожаные туфли – практичная и удобная обувь. Однако иногда на ней появляются некрасивые заломы. В такие моменты очень сожалеешь, что утюгом нельзя гладить обувь. Или можно?Наша следующая хитрость может показаться безумием. Но можете не переживать. Мы проверяли этот совет лично. Итак, чтобы избавиться от заломов на кожаных туфлях, прогладьте их утюгом. Но, конечно же, не просто так. Для начала необходимо смочить чистую тряпочку в воде и покрыть участок повреждения. И уже после этого прогладьте через тряпку сами туфли. Рекомендуем использовать умеренную температуру.Пластырь больше не сползет.Новая обувь неизменно награждает вас мозолями? Не беда, ведь сейчас в продаже есть лейкопластыри. Но что делать, если они постоянно сползают и совсем не держатся на ногах? Воспользоваться нашим следующим советом, конечно же.Итак, для того чтобы пластырь крепко держался на коже, его необходимо просто разрезать. Да-да, именно так. Сделайте два небольших надреза вдоль пластыря. Это простое действие позволит пластырю крепко держаться на коже и не сползать.Соль отлично устранит нагар.Глажка часто приносит успокоение и возможность хорошенько поразмыслить над текущими делами. Однако на самом утюге со временем может появиться нагар. Ситуация неприятная и осложняется тем, что нагар может испортить любимые наряды. Но не стоит бежать в магазин за средствами для очистки от нагара. Ведь мы знаем копеечное и действенное средство, которое спасет ваш утюг.Для начала следует нагреть утюг на средней температуре. После чего расстелите на гладильной доске бумагу или пергамент, а сверху рассыпьте соль. Именно ее следует тщательно прогладить. Вы почти сразу увидите, как потемнеет соль от нагара. После этого следует всего лишь протереть утюг сухой тряпочкой. Никакого нагара на нем не останется.