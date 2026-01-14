Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене
Рентген был изобретен 120 лет назад, но не для научных или медицинских целей. Вильгельм Конрад Рентген однажды засиделся допоздна на работе в лаборатории физического института Вюрцбургского университета и открыл икс-лучи.
Первым изображением, которое получилось после излучения, была рука жены Рентгена Анны Берты Людвиг.
Австрия, 1910.
Рентген грудной клетки, Париж, 1914.
Одно из самых продвинутых, но странных приспособлений в институте Рентгена. Современная машина, которая «смотрит насквозь». Франкфурт, Германия, 1929.
Мужчина и женщина демонстрируют медицинское оборудование на выставке рентгена, 1928.
Кинозвезда Джудит Аллен со снимком своей спины, 1930.
Демонстрация новейшего рентгеновского аппарата, Лондон, 1932.
Новейший аппарат рентгена, которым управляет врач-рентгенолог в защитном костюме старого типа. Выставка рентгена, Вестминстер, 1934.
В октябре 1937 года в Рио-де-Жанейро профессор физики Мораеш Де Абрё изобрел рентгенограмму, чтобы распознавать заболевания легких.
Рентгеновский техник на медицинской службе США во время Второй мировой войны, 1941-1945.
Врачи используют аппарат для рентгена, чтобы ввести венозный катетер в сердце пациента, 1947.
Маленькой девочке делают рентген грудной клетки в клинике в Челси, 1949.
Аппарат для рентгена на выставке стоматологической ассоциации, Калифорния, 1953.
Пациентке с икотой делают рентген, Нью-Йорк, 1955.
Вращающийся аппарат для рентгена, который делает панорамный снимок зубов, 1960.
