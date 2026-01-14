С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Хироников
    Что про кошек? Задвоили про женщин. Дискриминация однако домашних животных.Любопытные факты ...
  • Сергей Иовенко
    Блиии..ин, какой же я уже древний, захватил я эту форму с гимнастёркой, ремнём и фуражкой, в первом классе и часть вт...Школьная форма в ...
  • Амара Карпова
    Зато все натурально👍никаких силиконов, филлеров, ботокса и пластики💯КРАСОТИЩЕ😍🥰Красота по-индийс...

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Рентген был изобретен 120 лет назад, но не для научных или медицинских целей. Вильгельм Конрад Рентген однажды засиделся допоздна на работе в лаборатории физического института Вюрцбургского университета и открыл икс-лучи.

Первым изображением, которое получилось после излучения, была рука жены Рентгена Анны Берты Людвиг.
Когда свойства икс-лучей додумались применять в медицине, пациенты атаковали больницы, чтобы выявить все свои болячки, несмотря на то, что в первое время рентгеновские лучи были довольно опасны. Икс-излучение столкнулось с другим популярным изобретением конца XIX века — фотографией. И вот что из этого получилось.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Австрия, 1910.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Рентген грудной клетки, Париж, 1914.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Одно из самых продвинутых, но странных приспособлений в институте Рентгена. Современная машина, которая «смотрит насквозь». Франкфурт, Германия, 1929.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Мужчина и женщина демонстрируют медицинское оборудование на выставке рентгена, 1928.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Кинозвезда Джудит Аллен со снимком своей спины, 1930.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Демонстрация новейшего рентгеновского аппарата, Лондон, 1932.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Новейший аппарат рентгена, которым управляет врач-рентгенолог в защитном костюме старого типа. Выставка рентгена, Вестминстер, 1934.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

В октябре 1937 года в Рио-де-Жанейро профессор физики Мораеш Де Абрё изобрел рентгенограмму, чтобы распознавать заболевания легких.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Рентгеновский техник на медицинской службе США во время Второй мировой войны, 1941-1945.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Врачи используют аппарат для рентгена, чтобы ввести венозный катетер в сердце пациента, 1947.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Маленькой девочке делают рентген грудной клетки в клинике в Челси, 1949.


Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Аппарат для рентгена на выставке стоматологической ассоциации, Калифорния, 1953.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Пациентке с икотой делают рентген, Нью-Йорк, 1955.

Видно историю насквозь: первые пациенты на рентгене

Вращающийся аппарат для рентгена, который делает панорамный снимок зубов, 1960.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
наверх